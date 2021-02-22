Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко
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Партія вакцини CoviShield може прибути в Україну завтра, 23 лютого. Однак перша партія летить не напряму, є деякі логістичні проблеми.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Вакцина вже в дорозі. Вже вранці, сподіваюся, буде в Україні. Вона вже в літаку. Але є свій шлях у літака. На жаль, перша партія летить не напряму, є деякі логістичні проблеми", - розповів Тимошенко.
Раніше повідомлялося, що досягнута домовленість про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україну.
За словами заступника голови ОП, Міністерство охорони здоров'я України відпрацьовує з логістами швидкість і шлях наступних поставок.
"Я думаю, що кожного тижня Україна, або кожні 10 днів буде отримувати нову партію цієї вакцини (CoviShield. - Ред.)", - сказав Тимошенко.
Поставки вакцин "AstraZeneca" і "Pfhizer" в рамках міжнародної програми COVAX повинні були здійснитися в кінці лютого, проте сталася "заміна дат", в результаті чого їхня поставка перенесена на початок березня.
Будь ласка, зачекайте...
А ну, олди, зізнавайтеся, хтось тоді з'їв хоч пачку?
а от інші питання не мають конкретики - за яку вакцину і кому було попередньо сплачено 2,5 млрд грн (брехали що у Китай)? хіба за оце ? чи куди пішли ті кошти? чи сертифіковане...оце?
де безкоштовна вакцина від всесвітніх благодійних організацій?
от жлобяра...думав жеж купувати не Китай...так ні...купив! тепер жалкуй! ))))
Этот "самолёт" едет поездом?
Порошок целебный людям он везет!
Меня терзают смутные сомнения:
А не Спутник-ли V-э привезут?...
Через Саратов летим там кацапы и перефасуют?
КРЫМский бандеровец@CrimeaUA1 16 февр.
Незаметно прошла новость: россия на первом месте по числу жертв коронавируса на душу населения - 480 000 смертей, а не 57 000, о которых заявляют официально.
Правда всплыла после обнародования статистики смертности.
Умножаем все в 6,5 раз, в т.ч. в Крыму
tZE inform
@tZEinform
·3 ч
Идентификаторы на погрузочном талоне ICMR / SII-COVISHIELD ChAdOx1 абсолютно точно указывает на вакцину, которая находится в стадии ТЕСТИРОВАНИЯ, а также ее изготовителей и создателей.
Министр здравоохранения улетел. И обещал вернуться. С вакцинами. Наверно, есть какой-то мир, где министрам лично надо летать за вакцинами с четырьмя пересадками во время эпидемии. Может поэтому в Зимбабве уже вакцинируют, потому что их министр лично сел на слона и поехал на нем в большой город преклонить колено и получить вакцину? Такой мир нам пытаются продать?
Вакцина будет или не будет вне зависимости от того, будет ли ее из Индии сопровождать целый министр.
Тем более В ИНДИИ МЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ВАКЦИНУ, КОТОРУЮ ДЛЯ НАС ЗАКУПИЛО МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО И К КОТОРОЙ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. И это все тупой дешевый пиар в тот момент, когда у министра Максима Степанова есть много других дел. И пиар этот ему нужен из-за полного провала вакцинации
ЩО З 15 ЛЮТОГО , МАСОВОГО ЩЕПЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ
НЕ БУЛО НІ ОДНОГО УСКЛАДНЕННЯ ,
НІ ОДНОГО СМЕРТЕЛЬНОГО ВИПАДКУ .