Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко

Партія вакцини CoviShield може прибути в Україну завтра, 23 лютого. Однак перша партія летить не напряму, є деякі логістичні проблеми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Вакцина вже в дорозі. Вже вранці, сподіваюся, буде в Україні. Вона вже в літаку. Але є свій шлях у літака. На жаль, перша партія летить не напряму, є деякі логістичні проблеми", - розповів Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що досягнута домовленість про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україну.

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За словами заступника голови ОП, Міністерство охорони здоров'я України відпрацьовує з логістами швидкість і шлях наступних поставок.

"Я думаю, що кожного тижня Україна, або кожні 10 днів буде отримувати нову партію цієї вакцини (CoviShield. - Ред.)", - сказав Тимошенко.

Поставки вакцин "AstraZeneca" і "Pfhizer" в рамках міжнародної програми COVAX повинні були здійснитися в кінці лютого, проте сталася "заміна дат", в результаті чого їхня поставка перенесена на початок березня.