Прибытие вакцины в Украину ожидается завтра утром, - замглавы ОП Тимошенко

Партия вакцины CoviShield может прибыть в Украину завтра, 23 февраля. Однако первая партия летит не напрямую, есть кое-какие логистические проблемы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

"Вакцина уже в пути. Уже утром, надеюсь, будет в Украине. Она уже в самолете. Но есть свой путь у самолета. К сожалению, первая партия летит не напрямую, есть кое-какие логистические проблемы", - рассказал Тимошенко.

По словам замглавы ОП, Министерство здравоохранения Украины отрабатывает с логистами скорость и путь следующих поставок.

"Я думаю, что каждую неделю Украина, или каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины (CoviShield. - Ред.)", - сказал Тимошенко.

Поставки вакцин "AstraZeneca" и "Pfhizer" в рамках международной программы COVAX должны были осуществиться в конце февраля, однако произошла "замена дат", в результате чего их поставка перенесена на начало марта.

Ранее сообщалось, что достигнута договоренность о поставках дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax в Украину.

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