Прибытие вакцины в Украину ожидается завтра утром, - замглавы ОП Тимошенко
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Партия вакцины CoviShield может прибыть в Украину завтра, 23 февраля. Однако первая партия летит не напрямую, есть кое-какие логистические проблемы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
"Вакцина уже в пути. Уже утром, надеюсь, будет в Украине. Она уже в самолете. Но есть свой путь у самолета. К сожалению, первая партия летит не напрямую, есть кое-какие логистические проблемы", - рассказал Тимошенко.
По словам замглавы ОП, Министерство здравоохранения Украины отрабатывает с логистами скорость и путь следующих поставок.
"Я думаю, что каждую неделю Украина, или каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины (CoviShield. - Ред.)", - сказал Тимошенко.
Поставки вакцин "AstraZeneca" и "Pfhizer" в рамках международной программы COVAX должны были осуществиться в конце февраля, однако произошла "замена дат", в результате чего их поставка перенесена на начало марта.
Ранее сообщалось, что достигнута договоренность о поставках дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax в Украину.
Пожалуйста, подождите...
А ну, олди, зізнавайтеся, хтось тоді з'їв хоч пачку?
а от інші питання не мають конкретики - за яку вакцину і кому було попередньо сплачено 2,5 млрд грн (брехали що у Китай)? хіба за оце ? чи куди пішли ті кошти? чи сертифіковане...оце?
де безкоштовна вакцина від всесвітніх благодійних організацій?
от жлобяра...думав жеж купувати не Китай...так ні...купив! тепер жалкуй! ))))
Этот "самолёт" едет поездом?
Порошок целебный людям он везет!
Меня терзают смутные сомнения:
А не Спутник-ли V-э привезут?...
Через Саратов летим там кацапы и перефасуют?
КРЫМский бандеровец@CrimeaUA1 16 февр.
Незаметно прошла новость: россия на первом месте по числу жертв коронавируса на душу населения - 480 000 смертей, а не 57 000, о которых заявляют официально.
Правда всплыла после обнародования статистики смертности.
Умножаем все в 6,5 раз, в т.ч. в Крыму
tZE inform
@tZEinform
·3 ч
Идентификаторы на погрузочном талоне ICMR / SII-COVISHIELD ChAdOx1 абсолютно точно указывает на вакцину, которая находится в стадии ТЕСТИРОВАНИЯ, а также ее изготовителей и создателей.
Министр здравоохранения улетел. И обещал вернуться. С вакцинами. Наверно, есть какой-то мир, где министрам лично надо летать за вакцинами с четырьмя пересадками во время эпидемии. Может поэтому в Зимбабве уже вакцинируют, потому что их министр лично сел на слона и поехал на нем в большой город преклонить колено и получить вакцину? Такой мир нам пытаются продать?
Вакцина будет или не будет вне зависимости от того, будет ли ее из Индии сопровождать целый министр.
Тем более В ИНДИИ МЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ВАКЦИНУ, КОТОРУЮ ДЛЯ НАС ЗАКУПИЛО МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО И К КОТОРОЙ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. И это все тупой дешевый пиар в тот момент, когда у министра Максима Степанова есть много других дел. И пиар этот ему нужен из-за полного провала вакцинации
ЩО З 15 ЛЮТОГО , МАСОВОГО ЩЕПЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ
НЕ БУЛО НІ ОДНОГО УСКЛАДНЕННЯ ,
НІ ОДНОГО СМЕРТЕЛЬНОГО ВИПАДКУ .