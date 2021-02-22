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Прибытие вакцины в Украину ожидается завтра утром, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Прибытие вакцины в Украину ожидается завтра утром, - замглавы ОП Тимошенко

Партия вакцины CoviShield может прибыть в Украину завтра, 23 февраля. Однако первая партия летит не напрямую, есть кое-какие логистические проблемы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

"Вакцина уже в пути. Уже утром, надеюсь, будет в Украине. Она уже в самолете. Но есть свой путь у самолета. К сожалению, первая партия летит не напрямую, есть кое-какие логистические проблемы", - рассказал Тимошенко.

По словам замглавы ОП, Министерство здравоохранения Украины отрабатывает с логистами скорость и путь следующих поставок.

"Я думаю, что каждую неделю Украина, или каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины (CoviShield. - Ред.)", - сказал Тимошенко.

Поставки вакцин "AstraZeneca" и "Pfhizer" в рамках международной программы COVAX должны были осуществиться в конце февраля, однако произошла "замена дат", в результате чего их поставка перенесена на начало марта.

Ранее сообщалось, что достигнута договоренность о поставках дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лизинг под 5% на жилье будет доступен военным, медикам, полицейским и педагогам, - замглавы ОП Тимошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Прибытие вакцины в Украину ожидается завтра утром, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1243
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22.02.2021 12:40
+11
Проблема,як на мене,лише одна-це ви і ваша ЗЕвлада.
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22.02.2021 12:39
+11
Санкции против Спортмастера пролоббировал Герега через Кирилла Тимошенко. В каждом "Эпицентре" открылся INTERSPORT. Иногда коррупция - это просто коррупция возведённая в ранг решений СНБО! Прибытие вакцины в Украину ожидается завтра утром, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2598
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22.02.2021 12:42
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Проблема,як на мене,лише одна-це ви і ваша ЗЕвлада.
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22.02.2021 12:39 Ответить
Санкции против Спортмастера пролоббировал Герега через Кирилла Тимошенко. В каждом "Эпицентре" открылся INTERSPORT. Иногда коррупция - это просто коррупция возведённая в ранг решений СНБО! Прибытие вакцины в Украину ожидается завтра утром, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2598
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22.02.2021 12:42 Ответить
Да они там все повязаны, бандитье.
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22.02.2021 13:54 Ответить
Именно зе - влада рекламирует усиленно вакцину, которая сомнительного состава, сомнительно быстрого выпуска, без надлежащих испытаний, которая по словам производителя Астрозенеки приведет к бездетности 70% привитых и которая сейчас не нужна ,так как эпидемия пошла на спад, кроме западной, где гуляли в Буковели иностранцы. пусть поменьше пускают иностранцев в Украину в период пандемии, позор просто. Ну а в других регионах эпидемия затухла природным способом. А сроки действия вакцины никто толком не знает, говорят, что может всего 3 мес.
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22.02.2021 13:52 Ответить
Фуфловакцыну в Украину завезут транзитом через Гондурас
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22.02.2021 14:09 Ответить
хер я буду этим колоться , колитесь этим говном сами , сктогидоры
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22.02.2021 18:01 Ответить
Прибытие вакцины в Украину ожидается завтра утром, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1243
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22.02.2021 12:40 Ответить
Щось заважає поганому танцюристу бамбіть.
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22.02.2021 12:40 Ответить
Надіюсь вакцину буде зустрічати Сам Буба.
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22.02.2021 12:41 Ответить
Ага, с попом наголо.
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22.02.2021 12:46 Ответить
Буба криворожский оригинальный кварталист Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3238
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22.02.2021 14:13 Ответить
Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2912
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22.02.2021 12:43 Ответить
Історія з CoviShit та Степановим, мені, як дві краплі, нагадує історію з Таміфлю і Тимошенко. Тоді теж за ******** бюджетних грошей мідрому наріду урочисто привезли х.з.що..
А ну, олди, зізнавайтеся, хтось тоді з'їв хоч пачку? Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 434
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22.02.2021 12:43 Ответить
"...мы спиртом лечимся..."(с) Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8191
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22.02.2021 12:45 Ответить
Завтра с утра ближе к вечеру.
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22.02.2021 12:43 Ответить
Завтра с утра ближе к вечеру и не завтра, а через год, а вероятнее через 3 года. может даже утром, но ближе к вечеру.
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22.02.2021 15:56 Ответить
Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6546 Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1892
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22.02.2021 12:43 Ответить
Толпы радостного народа заполонят улицы и площади городов Украины для праздничной встречи китайского дерьма ... Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9389
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22.02.2021 12:44 Ответить
Ця бодяга від індійців Covishield, немає сертифікації від ВОЗ.

Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4264
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22.02.2021 12:47 Ответить
Опробовать на гринпоце нужно - его не жалко
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22.02.2021 12:44 Ответить
оно уже "анализы" сдавало. хотя... мудрому нарiду и картинки хватит.
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22.02.2021 12:46 Ответить
Та там,у владі,нікого не шкода)
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22.02.2021 12:47 Ответить
шось таки без сумніву привезуть... головна інтрига - шо саме ? ))
а от інші питання не мають конкретики - за яку вакцину і кому було попередньо сплачено 2,5 млрд грн (брехали що у Китай)? хіба за оце ? чи куди пішли ті кошти? чи сертифіковане...оце?
де безкоштовна вакцина від всесвітніх благодійних організацій?
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22.02.2021 12:46 Ответить
Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2570
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22.02.2021 12:48 Ответить
Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1612 Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6660
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22.02.2021 12:50 Ответить
Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4099
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22.02.2021 12:46 Ответить
Поедешь лично встречать товар?
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22.02.2021 12:47 Ответить
Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2817 Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8498 Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7055
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22.02.2021 12:48 Ответить
а штучну...синтетичну можна лишити? ))) чи тягти на смітник? (щоб графік вакцинації не збивати?) ))))
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22.02.2021 12:51 Ответить
...у кого штучна - тому вакцину китайську Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7086
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22.02.2021 12:53 Ответить
а дійсно - китайська підробка під ялинку - на тобі китайську підробку під вакцину))))
от жлобяра...думав жеж купувати не Китай...так ні...купив! тепер жалкуй! ))))
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22.02.2021 13:10 Ответить
Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3877
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22.02.2021 13:28 Ответить
Самолёт Дели-Киев -- 7 часов 40 мин.
Этот "самолёт" едет поездом? Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8823 Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7826
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22.02.2021 12:50 Ответить
Через Северный полюс летят -- чтоб вакцина не нагрелась. Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 249
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22.02.2021 12:55 Ответить
Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4995 Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9020
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22.02.2021 12:59 Ответить
Резервировали Pfhizer, покупали AstraZeneca, везут CoviShield...
Меня терзают смутные сомнения:
А не Спутник-ли V-э привезут?...
Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1106
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22.02.2021 13:02 Ответить
"первая партия летит не напрямую, есть кое-какие логистические проблемы" - ну ТОЧНО!
Через Саратов летим там кацапы и перефасуют?
Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7343
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22.02.2021 13:05 Ответить
Спутником возможно разбавят астразенеку и получится вакцина для бедных индийского производства.
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22.02.2021 13:44 Ответить
Лучше бы спутник привезли чем это.
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22.02.2021 14:25 Ответить
Шмурдяк для ЗЕбилов,колоть согласно избирательных бюллетеней.
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22.02.2021 13:09 Ответить
В Германии медицинские работники отказываются прививаться препаратом для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 от англо-шведской компании AstraZeneca, 500 тыс. доз которой везет министр здравоохранения Максим Степанов из Индии. Об этом пишет Deutsche Welle.
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22.02.2021 13:09 Ответить
Он везёт не совсем то ,что предлагали в Германии.
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22.02.2021 13:46 Ответить
Почалось, привезут 23 февраля, а в этот день отгружают только спутник да новичок.
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22.02.2021 13:09 Ответить


КРЫМский бандеровец@CrimeaUA1 16 февр.

Незаметно прошла новость: россия на первом месте по числу жертв коронавируса на душу населения - 480 000 смертей, а не 57 000, о которых заявляют официально.
Правда всплыла после обнародования статистики смертности.
Умножаем все в 6,5 раз, в т.ч. в Крыму

Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9149
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22.02.2021 15:26 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·3 ч

Идентификаторы на погрузочном талоне ICMR / SII-COVISHIELD ChAdOx1 абсолютно точно указывает на вакцину, которая находится в стадии ТЕСТИРОВАНИЯ, а также ее изготовителей и создателей.
Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7759
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22.02.2021 13:18 Ответить
Будет как с масками.Вакцину купили предприниматели, а ЗЕбильное чудо попиарится для своего стада на фоне самолёта на котором эта вакцина прилетит. И раскрою один секрет. Деньги с Ковидного фонда разворованы на "большую стройку президента", а на покупку вакцины собирали деньги из фондов, выделенных для развития украинской диаспоры в мире и репрезентование Украины. Вот так то! А стадо аплодирует и пускает слюни от восторга.
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22.02.2021 13:22 Ответить
Знову буде шоу, з хлібом і сілью буде зустічати Зеленський! А якщо вакцини не буде, то вечором будуть похорони команди Зеленського!!!
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22.02.2021 13:23 Ответить
Люди умирают. И их убивает коррупция. Их убивает равнодушие людей к коррупции. И их убивает лояльность людей при власти к коррупционерам
Министр здравоохранения улетел. И обещал вернуться. С вакцинами. Наверно, есть какой-то мир, где министрам лично надо летать за вакцинами с четырьмя пересадками во время эпидемии. Может поэтому в Зимбабве уже вакцинируют, потому что их министр лично сел на слона и поехал на нем в большой город преклонить колено и получить вакцину? Такой мир нам пытаются продать?
Вакцина будет или не будет вне зависимости от того, будет ли ее из Индии сопровождать целый министр.

Тем более В ИНДИИ МЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ВАКЦИНУ, КОТОРУЮ ДЛЯ НАС ЗАКУПИЛО МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО И К КОТОРОЙ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. И это все тупой дешевый пиар в тот момент, когда у министра Максима Степанова есть много других дел. И пиар этот ему нужен из-за полного провала вакцинации
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22.02.2021 13:55 Ответить
Вся ця фігня з медициною, і не тільки, почалась ще з аналізів у Пальчевского. Це все неподобство треба було зупиняти ще там. Все виийшло як у тому мультику: "Как вы яхту назовете, так она и поплывет!" Одним словом "Біда", вона і в Африці і в Україні біда.
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22.02.2021 13:56 Ответить
Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 877
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22.02.2021 14:04 Ответить
ОДНЕ ВЕЛИКЕ ДОСЯГНЕННЯ ЗЕЛЕНОЇ ВЛАДИ ,
ЩО З 15 ЛЮТОГО , МАСОВОГО ЩЕПЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ
НЕ БУЛО НІ ОДНОГО УСКЛАДНЕННЯ ,
НІ ОДНОГО СМЕРТЕЛЬНОГО ВИПАДКУ .
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22.02.2021 14:10 Ответить
Благодійна акція!!! Передаю свою порцію вакцини на вколювання членів партії "Слуга народу", можна і для партії "Шарія" використати.
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22.02.2021 14:16 Ответить
В ожидании Годо
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22.02.2021 14:30 Ответить
Это не вакцина а ширка низкокачественная и по законам Украины ее даже ввозить нельзя так как на нее сертификатов нет. Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4451
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22.02.2021 15:22 Ответить
Завтра ,во всех магазинах Эпицентра ! Прибуття вакцини в Україну очікується завтра вранці, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5720
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22.02.2021 17:19 Ответить
 
 