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Білорусь (5964) інтеграція (33) Лукашенко (2308) Путін (21420) Росія (47115)

Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції

Офіційним Мінську і Москві залишилося доопрацювати 6-7 "дорожніх карт інтеграції" з 33.

Про це Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Ми, по-моєму, 33 напрямки позначили - ці дорожні карти, які виробили. Ми домовилися про те, що ми їх модернізуємо, оновимо. Уряди дуже багато зробили, вони оновили формат. Сьогодні посол Семашко повідомляв, що там, може, залишилося з 33 шість-сім дорожніх карт, над якими уряди працюють. Всі інші готові до підписання", - сказав Лукашенко.

Читайте також: У найближчі 2-3 дні весь білорусько-російський інтеграційний пакет буде узгоджено, - віце-прем'єр Білорусі Крутий

Він додав, що в розвитку білорусько-російського співробітництва "план дій є".

Білорусь і Росія вже давно ведуть переговори про інтеграцію, керуючись так званими "дорожніми картами інтеграції". До кінця 2019 року було підготовлено 31 таку карту. Не вдалося на той момент домовитися щодо карт, пов'язаних із питаннями нафти, газу, податкової політики, єдиної валюти.
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Топ коментарі
+30
Лукашенко: Беларусь доживает свои последние дни
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22.02.2021 16:09
+20
Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции - Цензор.НЕТ 9152
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22.02.2021 16:07
+20
две половинки , одной большой - жопы
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22.02.2021 16:08
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Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции - Цензор.НЕТ 9152
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22.02.2021 16:07 Відповісти
за 30 серебряников Лука продаёт Беларусь
Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 1017
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22.02.2021 21:03 Відповісти
две половинки , одной большой - жопы
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22.02.2021 16:08 Відповісти
западу пора уже поступать как с ссерией - опят есть,шо делать опробовано ,жалко шо мы с ними рядом - но скоро они построят границу как в ссерии - шоб не убегали - да а прошло та всего нечего
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22.02.2021 16:08 Відповісти
На этот раз, у нас реально есть шанс - оказаться по другую сторону "берлинской стены". Учитывая, сколько у нас еще "руськомирных" в Верховной Раде - шанс не большой. Но он есть.
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22.02.2021 16:34 Відповісти
Нуссс... Опыт с цветочками у белорусов есть, такшта празднование превращения в росияшек пройдёт успешно Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции - Цензор.НЕТ 133
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22.02.2021 16:09 Відповісти
Лукашенко: Беларусь доживает свои последние дни
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22.02.2021 16:09 Відповісти
Теперь будет федеральный округ Белоруссия
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22.02.2021 16:54 Відповісти
Если это произойдет, то рашка отхватит не только всё Левобережье, а и значительно более.
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22.02.2021 16:10 Відповісти
Кумедний ви дядьку... Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 3669
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22.02.2021 16:31 Відповісти
Ты еще тролль не самоубился? Все еще отсвечиваешь.
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22.02.2021 17:58 Відповісти
Интеграция России и Беларуси приведёт только к тому, что останется 1 начальник, потому, что 2-х начальников быть не может. Беларусы, готовьтесь к тому, что вами будет управлять *****!
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22.02.2021 16:10 Відповісти
А їм того й треба. Не сумніваюсь, що на протести ходила білоруська 5-та колона. Тому вони й не хотіли в ЄС. Якби Захід підтримав Лукашенка, не було б проблеми в регіоні. А так треба чекати катастрофи.
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22.02.2021 19:57 Відповісти
Торговля суверенитетом вышла на финишную прямую.
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22.02.2021 16:11 Відповісти
Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции - Цензор.НЕТ 8942
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22.02.2021 16:11 Відповісти
глупо спрашивать кто в кого..
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22.02.2021 16:12 Відповісти
Наші виродки теж дорабатують інтеграцію, тільки трохи більш цинічно, бо думають, що хитрожопі і продатися хочуть подорожче. А насправді дурні дебіли.
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22.02.2021 16:12 Відповісти
Твої виродки нікому не цікаві,хочеш до ***** ,ніхто не тримає
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22.02.2021 16:23 Відповісти
Бульбофюрер ,решил окончательно сделать ,областью *********,белых русов.Танцуйте дальше.
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22.02.2021 16:21 Відповісти
що за бєлиє руси?є ще чорні руси,чи що?що то нація така?може литвини?
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22.02.2021 16:36 Відповісти
Вони були литовці і Литва -- стародавня білоруська держава до третього розподілу Речі Посполитої у 1795 р коли стали окуповані Росією. Царський уряд почав русифікувати Литовські землі та нав'язувати свою назву "Біла Русь".
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22.02.2021 20:18 Відповісти
Фсё спёкся усатый теперь уже официально лег под кремлядей.
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22.02.2021 16:21 Відповісти
Схоже на те, що вусатий збирається на "заслужений" відпочинок на Рубльовку.
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22.02.2021 16:25 Відповісти
Шаріки і квіти змусили лягти. Свєта з мужем свого таки добилися.
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22.02.2021 20:21 Відповісти
Все, блин, нема Беларуси. Просрали вы своими цветочными хороводами свою Беларусь. ((
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22.02.2021 16:22 Відповісти
Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 811
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22.02.2021 16:24 Відповісти
Беларусы, "благодарите" своих родителей и бабушек с дедушками, которые 26 лет назад проголосовали за совка конченного, который, впрочем, и обещал полную интеграцию с расеей.
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22.02.2021 16:30 Відповісти
Буде майже словянська супердеожава,ложитиме на всих.
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22.02.2021 16:30 Відповісти
Сама на себе в першу чергу.
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22.02.2021 16:35 Відповісти
Ну стане в ********** на 6 мільйонів білих рабів більше? І що? Враховуючи демографічні процеси на "помийці" скоро чи були білоруси, чи їх взагалі не існувало, не матиме ніякої різниці - гівно перетворює все на гівно.
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22.02.2021 16:35 Відповісти
Будє...
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22.02.2021 16:36 Відповісти
Аха, а флагом будут трусы Навального? Ну как на олимпиаде? Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 6948
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22.02.2021 16:37 Відповісти
Мокшанин, а ті в курсе, что кацапі - ниразу не славяне? И никогда ими не біли.
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22.02.2021 16:38 Відповісти
Если кто-то сомневается, что єто мокшанская падаль - на лайки посмотрите
ТОЛЬКО КАЦАПСКАЯ ПАДАЛЬ САМА СЕБЯ ЛАЙКАЕТ
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22.02.2021 16:40 Відповісти
ну и "литвин",дегенерат,куды ж без оного ? Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 908
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22.02.2021 16:46 Відповісти
давай удмурт расскажи нам о вяличии твоей на мордовии.
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22.02.2021 16:45 Відповісти
вже був серисери,котрий ложив на всіх ,та так ложив,що без війни в могилу його положили... Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 993
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22.02.2021 17:00 Відповісти
Ты правильно написал, будет супердеОжаваЛукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 5552
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22.02.2021 21:07 Відповісти
Ну интересно - сольётся Лука или до смерти будет жопой вилять "ещё немного, ещё чуть-чуть!"?
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22.02.2021 16:39 Відповісти
Наконей бульбо-клоп и таракан лукА откровенно сдаст Белорусь кремлядьско-рашистскому агрессору. Ганьба и проклятие гєбнявому уроду сашке лукАшеску!!!
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22.02.2021 16:41 Відповісти
Чого скиглите,буде славянська супердержава,ложитиме на всих.
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22.02.2021 16:41 Відповісти
настоящий рузькэ чилавек с рузькаговорящей челюстью.
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22.02.2021 16:47 Відповісти
через пару поколений все бульбаши примут такой обликъ,а куле,интеграция..
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22.02.2021 16:50 Відповісти
и будет ми славьяне снамибох мана мана.
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22.02.2021 16:55 Відповісти
А шо снова само себя не лайкнуло, зверушко?
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22.02.2021 17:28 Відповісти
Тим більша загроза для України але й для Польщі з Балтами з'являється пряма загроза чого, раніше не було. Отже, виникає сильніша необхідність тісної оборонної співпраці з Україною. Полякам і балтам вже буде не до жартів, а нам тим більше. Доведеться в корні міняти оборонну доктрину і скоріше за все в сторону ізраїльської чи швейцарської моделей, тоді закон про зброю буде виглядати дещо кумедним та незугарним.
Взагалі то, вже вчора мали б оговорити це питання на самому високому рівні. Ми виходимо на перспективи коли час мобілізації скороччується до годин, а прийняття рішень спускається до командирів бригад.
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22.02.2021 16:49 Відповісти
1000 км новой границы с нарасией придётся укреплять,нашпиговывать ПВО, аппаратурой и минировать - очень недешевое удовольствие..
А насчёт кооперации с балтами и поляками - вот тут и вырисовываются контуры будущей славянской сверхдержавы,а вовсе не той,про которую нам тут втирает vica b7cfd041.. Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 8711
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22.02.2021 16:54 Відповісти
Zapad nebudet priznovat integraciju,boleje togo budet priznavat Tixanovsku i ambasadi kak legalnuju vlast Belorus
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22.02.2021 16:50 Відповісти
А для ***** всё равно признает ли это Запад. Тихановская, это только политическая фигура которая в реальности не имеет никакой силы.
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22.02.2021 17:09 Відповісти
Nevazno ejio priznajiot prezidentom i budet ambasadi Belorus vo vsex stranax,u nas takoje bylo vo vremia okupaciji do 1991 goda.
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22.02.2021 17:22 Відповісти
Поцілуйте в дупу тіхановскую, це через вас лукашенко інтегрується з рашкою. А тіхановській наплювати на ваше ЄС.
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22.02.2021 20:29 Відповісти
Ona tut priciom.potomu sto xocet ne zavisemoj strani?Potomu sto vygrala vybori?Potomu sto jezdit iskliucytelno po ES stranam?
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22.02.2021 21:27 Відповісти
Та не переймайся,братуха,можна бути щирим з виглядом татарина,а можливо й наоборот.
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22.02.2021 16:53 Відповісти
та помним мы щирых
русских парней в КрымуЛукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 9781
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22.02.2021 16:56 Відповісти
этот тартарин рузькэ чилавэк?
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22.02.2021 16:57 Відповісти
Любишь хозяина русских рамзанку дырова?
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22.02.2021 17:29 Відповісти
бяларуси надовго запамятають останній рік правління диктатора лукашеску, на жаль ми тоже це запамятаємо, фронт з рашапідами сутьєво розшириться надавши ху.йлу додаткових можливостей.
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22.02.2021 17:04 Відповісти
Ну, у військовому плані вони й так союзники але після об'єднання війська Білорусі перейдуть під повне керівництво Московії. Значно посиливши тим самим Західний фронт ерефії.
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22.02.2021 17:12 Відповісти
Вони союзники не тільки у військовому плані, білорасєяни схиблені на расєї, і якщо одного ранку їх білорасєйський колгосп змінить назву на білорасєйський федеральний округ расєйської ********** то не задоволених там буде не більше як на цих мітингах босоніж на лавицях з квітами і кульками...
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22.02.2021 17:38 Відповісти
не важливо скільки там згодних чи не згодних. Важливо тільки те, скільки там готових боротися і вбивати за свою незалежність.
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22.02.2021 17:49 Відповісти
Агент Тихановская получит медаль за Минск.
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22.02.2021 17:14 Відповісти
Ну все,пропала Беларусь.
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22.02.2021 18:04 Відповісти
Лука будет тянуть эти 6-7 карт до смерти.. или своей или Пукина. А слова они и есть просто слова. Иногда даже удивляюсь что в той ситуации в которой оказался Лука.., Пукин сосет сопли ., а не сделал ему предложения от которого он бы не смог отказаться. Ну наверное этому есть причины. Все тайное когда то станет явным.. Может тянет до выборов что бы повторить подъем рейтингов по формуле Крым 2 ( Беларусь)
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22.02.2021 18:05 Відповісти
Всё, можно цветочный бизнес в Беларуси закрывать. Может фонарики начинать продавать?
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22.02.2021 18:35 Відповісти
ходили, ходили снимали обувь чтобы лавочку не повредить или не дай Боже гарью от шин не замарать ... И.. живэ имперская БелоРуссия?
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22.02.2021 19:34 Відповісти
Нужно просто в беларусам словить Лукашенка, узнать где он находится и сделать осаду со штурмом и на этом всё закончится.
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22.02.2021 19:40 Відповісти
та х"№ там, допоки Лукашенко живий не буде ніякої інтеграції
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22.02.2021 20:18 Відповісти
Вимог ніяких не заявляли. Просто хотіли іншого президента, проти Пуйла не заперечували. Тіхановська сказала, що він "хороший державник". Мабуть мала на увазі, що Пуйло кращий за бацька.
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22.02.2021 20:43 Відповісти
Мерзость предательства своей страны лукой..... Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 5053
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22.02.2021 21:44 Відповісти
 
 