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Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции

Официальным Минску и Москве осталось доработать 6-7 "дорожных карт интеграции" из 33.

Об этом захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Москве. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Мы, по-моему, 33 направления обозначили - эти дорожные карты, которые выработали. Мы договорились о том, что мы их модернизируем, обновим. Правительства очень многое сделали, они обновили формат. Сегодня посол Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33 шесть-семь дорожных карт, над которыми правительства работают. Все остальные готовы к подписанию", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в развитии белорусско-российского сотрудничества "план действий есть".

Читайте на Цензор.НЕТ: Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы": У режима есть оружие и сила, на данный момент кажется, что мы проиграли

Беларуси и Россия уже давно ведут переговоры об интеграции, руководствуясь так называемыми "дорожными картами интеграции". К концу 2019 года была подготовлена 31 такая карта. Не удалось на тот момент договориться по картам, связанным с вопросами нефти, газа, налоговой политики, единой валюты.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+30
Лукашенко: Беларусь доживает свои последние дни
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22.02.2021 16:09
+20
Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции - Цензор.НЕТ 9152
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22.02.2021 16:07
+20
две половинки , одной большой - жопы
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22.02.2021 16:08
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Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции - Цензор.НЕТ 9152
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22.02.2021 16:07 Ответить
за 30 серебряников Лука продаёт Беларусь
Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 1017
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22.02.2021 21:03 Ответить
две половинки , одной большой - жопы
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22.02.2021 16:08 Ответить
западу пора уже поступать как с ссерией - опят есть,шо делать опробовано ,жалко шо мы с ними рядом - но скоро они построят границу как в ссерии - шоб не убегали - да а прошло та всего нечего
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22.02.2021 16:08 Ответить
На этот раз, у нас реально есть шанс - оказаться по другую сторону "берлинской стены". Учитывая, сколько у нас еще "руськомирных" в Верховной Раде - шанс не большой. Но он есть.
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22.02.2021 16:34 Ответить
Нуссс... Опыт с цветочками у белорусов есть, такшта празднование превращения в росияшек пройдёт успешно Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции - Цензор.НЕТ 133
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22.02.2021 16:09 Ответить
Лукашенко: Беларусь доживает свои последние дни
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22.02.2021 16:09 Ответить
Теперь будет федеральный округ Белоруссия
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22.02.2021 16:54 Ответить
Если это произойдет, то рашка отхватит не только всё Левобережье, а и значительно более.
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22.02.2021 16:10 Ответить
Кумедний ви дядьку... Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 3669
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22.02.2021 16:31 Ответить
Ты еще тролль не самоубился? Все еще отсвечиваешь.
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22.02.2021 17:58 Ответить
Интеграция России и Беларуси приведёт только к тому, что останется 1 начальник, потому, что 2-х начальников быть не может. Беларусы, готовьтесь к тому, что вами будет управлять *****!
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22.02.2021 16:10 Ответить
А їм того й треба. Не сумніваюсь, що на протести ходила білоруська 5-та колона. Тому вони й не хотіли в ЄС. Якби Захід підтримав Лукашенка, не було б проблеми в регіоні. А так треба чекати катастрофи.
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22.02.2021 19:57 Ответить
Торговля суверенитетом вышла на финишную прямую.
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22.02.2021 16:11 Ответить
Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции - Цензор.НЕТ 8942
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22.02.2021 16:11 Ответить
глупо спрашивать кто в кого..
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22.02.2021 16:12 Ответить
Наші виродки теж дорабатують інтеграцію, тільки трохи більш цинічно, бо думають, що хитрожопі і продатися хочуть подорожче. А насправді дурні дебіли.
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22.02.2021 16:12 Ответить
Твої виродки нікому не цікаві,хочеш до ***** ,ніхто не тримає
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22.02.2021 16:23 Ответить
Бульбофюрер ,решил окончательно сделать ,областью *********,белых русов.Танцуйте дальше.
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22.02.2021 16:21 Ответить
що за бєлиє руси?є ще чорні руси,чи що?що то нація така?може литвини?
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22.02.2021 16:36 Ответить
Вони були литовці і Литва -- стародавня білоруська держава до третього розподілу Речі Посполитої у 1795 р коли стали окуповані Росією. Царський уряд почав русифікувати Литовські землі та нав'язувати свою назву "Біла Русь".
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22.02.2021 20:18 Ответить
Фсё спёкся усатый теперь уже официально лег под кремлядей.
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22.02.2021 16:21 Ответить
Схоже на те, що вусатий збирається на "заслужений" відпочинок на Рубльовку.
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22.02.2021 16:25 Ответить
Шаріки і квіти змусили лягти. Свєта з мужем свого таки добилися.
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22.02.2021 20:21 Ответить
Все, блин, нема Беларуси. Просрали вы своими цветочными хороводами свою Беларусь. ((
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22.02.2021 16:22 Ответить
Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 811
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22.02.2021 16:24 Ответить
Беларусы, "благодарите" своих родителей и бабушек с дедушками, которые 26 лет назад проголосовали за совка конченного, который, впрочем, и обещал полную интеграцию с расеей.
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22.02.2021 16:30 Ответить
Буде майже словянська супердеожава,ложитиме на всих.
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22.02.2021 16:30 Ответить
Сама на себе в першу чергу.
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22.02.2021 16:35 Ответить
Ну стане в ********** на 6 мільйонів білих рабів більше? І що? Враховуючи демографічні процеси на "помийці" скоро чи були білоруси, чи їх взагалі не існувало, не матиме ніякої різниці - гівно перетворює все на гівно.
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22.02.2021 16:35 Ответить
Будє...
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22.02.2021 16:36 Ответить
Аха, а флагом будут трусы Навального? Ну как на олимпиаде? Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 6948
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22.02.2021 16:37 Ответить
Мокшанин, а ті в курсе, что кацапі - ниразу не славяне? И никогда ими не біли.
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22.02.2021 16:38 Ответить
Если кто-то сомневается, что єто мокшанская падаль - на лайки посмотрите
ТОЛЬКО КАЦАПСКАЯ ПАДАЛЬ САМА СЕБЯ ЛАЙКАЕТ
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22.02.2021 16:40 Ответить
ну и "литвин",дегенерат,куды ж без оного ? Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 908
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22.02.2021 16:46 Ответить
давай удмурт расскажи нам о вяличии твоей на мордовии.
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22.02.2021 16:45 Ответить
вже був серисери,котрий ложив на всіх ,та так ложив,що без війни в могилу його положили... Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 993
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22.02.2021 17:00 Ответить
Ты правильно написал, будет супердеОжаваЛукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 5552
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22.02.2021 21:07 Ответить
Ну интересно - сольётся Лука или до смерти будет жопой вилять "ещё немного, ещё чуть-чуть!"?
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22.02.2021 16:39 Ответить
Наконей бульбо-клоп и таракан лукА откровенно сдаст Белорусь кремлядьско-рашистскому агрессору. Ганьба и проклятие гєбнявому уроду сашке лукАшеску!!!
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22.02.2021 16:41 Ответить
Чого скиглите,буде славянська супердержава,ложитиме на всих.
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22.02.2021 16:41 Ответить
настоящий рузькэ чилавек с рузькаговорящей челюстью.
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22.02.2021 16:47 Ответить
через пару поколений все бульбаши примут такой обликъ,а куле,интеграция..
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22.02.2021 16:50 Ответить
и будет ми славьяне снамибох мана мана.
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22.02.2021 16:55 Ответить
А шо снова само себя не лайкнуло, зверушко?
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22.02.2021 17:28 Ответить
Тим більша загроза для України але й для Польщі з Балтами з'являється пряма загроза чого, раніше не було. Отже, виникає сильніша необхідність тісної оборонної співпраці з Україною. Полякам і балтам вже буде не до жартів, а нам тим більше. Доведеться в корні міняти оборонну доктрину і скоріше за все в сторону ізраїльської чи швейцарської моделей, тоді закон про зброю буде виглядати дещо кумедним та незугарним.
Взагалі то, вже вчора мали б оговорити це питання на самому високому рівні. Ми виходимо на перспективи коли час мобілізації скороччується до годин, а прийняття рішень спускається до командирів бригад.
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22.02.2021 16:49 Ответить
1000 км новой границы с нарасией придётся укреплять,нашпиговывать ПВО, аппаратурой и минировать - очень недешевое удовольствие..
А насчёт кооперации с балтами и поляками - вот тут и вырисовываются контуры будущей славянской сверхдержавы,а вовсе не той,про которую нам тут втирает vica b7cfd041.. Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 8711
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22.02.2021 16:54 Ответить
Zapad nebudet priznovat integraciju,boleje togo budet priznavat Tixanovsku i ambasadi kak legalnuju vlast Belorus
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22.02.2021 16:50 Ответить
А для ***** всё равно признает ли это Запад. Тихановская, это только политическая фигура которая в реальности не имеет никакой силы.
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22.02.2021 17:09 Ответить
Nevazno ejio priznajiot prezidentom i budet ambasadi Belorus vo vsex stranax,u nas takoje bylo vo vremia okupaciji do 1991 goda.
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22.02.2021 17:22 Ответить
Поцілуйте в дупу тіхановскую, це через вас лукашенко інтегрується з рашкою. А тіхановській наплювати на ваше ЄС.
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22.02.2021 20:29 Ответить
Ona tut priciom.potomu sto xocet ne zavisemoj strani?Potomu sto vygrala vybori?Potomu sto jezdit iskliucytelno po ES stranam?
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22.02.2021 21:27 Ответить
Та не переймайся,братуха,можна бути щирим з виглядом татарина,а можливо й наоборот.
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22.02.2021 16:53 Ответить
та помним мы щирых
русских парней в КрымуЛукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 9781
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22.02.2021 16:56 Ответить
этот тартарин рузькэ чилавэк?
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22.02.2021 16:57 Ответить
Любишь хозяина русских рамзанку дырова?
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22.02.2021 17:29 Ответить
бяларуси надовго запамятають останній рік правління диктатора лукашеску, на жаль ми тоже це запамятаємо, фронт з рашапідами сутьєво розшириться надавши ху.йлу додаткових можливостей.
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22.02.2021 17:04 Ответить
Ну, у військовому плані вони й так союзники але після об'єднання війська Білорусі перейдуть під повне керівництво Московії. Значно посиливши тим самим Західний фронт ерефії.
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22.02.2021 17:12 Ответить
Вони союзники не тільки у військовому плані, білорасєяни схиблені на расєї, і якщо одного ранку їх білорасєйський колгосп змінить назву на білорасєйський федеральний округ расєйської ********** то не задоволених там буде не більше як на цих мітингах босоніж на лавицях з квітами і кульками...
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22.02.2021 17:38 Ответить
не важливо скільки там згодних чи не згодних. Важливо тільки те, скільки там готових боротися і вбивати за свою незалежність.
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22.02.2021 17:49 Ответить
Агент Тихановская получит медаль за Минск.
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22.02.2021 17:14 Ответить
Ну все,пропала Беларусь.
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22.02.2021 18:04 Ответить
Лука будет тянуть эти 6-7 карт до смерти.. или своей или Пукина. А слова они и есть просто слова. Иногда даже удивляюсь что в той ситуации в которой оказался Лука.., Пукин сосет сопли ., а не сделал ему предложения от которого он бы не смог отказаться. Ну наверное этому есть причины. Все тайное когда то станет явным.. Может тянет до выборов что бы повторить подъем рейтингов по формуле Крым 2 ( Беларусь)
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22.02.2021 18:05 Ответить
Всё, можно цветочный бизнес в Беларуси закрывать. Может фонарики начинать продавать?
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22.02.2021 18:35 Ответить
ходили, ходили снимали обувь чтобы лавочку не повредить или не дай Боже гарью от шин не замарать ... И.. живэ имперская БелоРуссия?
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22.02.2021 19:34 Ответить
Нужно просто в беларусам словить Лукашенка, узнать где он находится и сделать осаду со штурмом и на этом всё закончится.
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22.02.2021 19:40 Ответить
та х"№ там, допоки Лукашенко живий не буде ніякої інтеграції
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22.02.2021 20:18 Ответить
Вимог ніяких не заявляли. Просто хотіли іншого президента, проти Пуйла не заперечували. Тіхановська сказала, що він "хороший державник". Мабуть мала на увазі, що Пуйло кращий за бацька.
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22.02.2021 20:43 Ответить
Мерзость предательства своей страны лукой..... Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції - Цензор.НЕТ 5053
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22.02.2021 21:44 Ответить
 
 