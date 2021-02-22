Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции

Официальным Минску и Москве осталось доработать 6-7 "дорожных карт интеграции" из 33.

Об этом захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Москве. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Мы, по-моему, 33 направления обозначили - эти дорожные карты, которые выработали. Мы договорились о том, что мы их модернизируем, обновим. Правительства очень многое сделали, они обновили формат. Сегодня посол Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33 шесть-семь дорожных карт, над которыми правительства работают. Все остальные готовы к подписанию", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в развитии белорусско-российского сотрудничества "план действий есть".

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Беларуси и Россия уже давно ведут переговоры об интеграции, руководствуясь так называемыми "дорожными картами интеграции". К концу 2019 года была подготовлена 31 такая карта. Не удалось на тот момент договориться по картам, связанным с вопросами нефти, газа, налоговой политики, единой валюты.