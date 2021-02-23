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Clubhouse повідомив про витік розмов частини користувачів

Новини Цензор.НЕТ Технології

Clubhouse повідомив про витік розмов частини користувачів

Соціальна мережа Clubhouse підтвердила, що в додатку стався витік даних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Невідомий користувач зміг перенаправити аудіо з "кількох кімнат" в додатку на сторонній сайт. Адміністрація соцмережі заблокувала користувача. Також після інциденту в Clubhouse повідомили, що вжили додаткових заходів безпеки, щоб запобігти повторній трансляції розмов користувачів. Інші деталі не розголошувалися.

Технічний директор програми Девід Тіль зазначив, що витік даних не був умисним або кіберзломом - це більше пов'язано з тим, що користувач вирішив порушити умови користування додатком Clubhouse.

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Австралійський дослідник кібербезпеки Роберт Поттер, який побудував центр операцій з кібербезпеки Washington Post, пояснив, що "витік даних" відрізняється від "злому даних". Злом є умисним і зазвичай здійснюється кимось, а витік даних - це інцидент, в результаті якого конфіденційна інформація потрапляє в інше середовище.

Експерт зазначив, що інцидент стався в результаті того, що користувач зрозумів, що можна одночасно перебувати в кількох чатах. Цей користувач міг підключити API Clubhouse до свого сайту і, по суті, "поділитися" логіном віддалено з будь-яким користувачем в інтернеті, який хотів би слухати аудіочати.

Популярність Сlubhouse різко зросла в лютому. Стартап дає можливість спілкуватися спікерам в рамках "кімнат", до яких можуть приєднуватися слухачі - вони можуть "підняти руку", щоб поставити запитання зі схвалення модераторів дискусії. Компанія недавно залучила $ 100 млн інвестицій при оцінці близько $ 1 млрд. Загальна кількість завантажень додатка Clubhouse, яке поки доступно тільки для мобільних пристроїв Apple, в світі перевищила 8 млн.

Автор: Анастасія Потіха
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Правда же, кацапня тут не при чем?
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23.02.2021 12:52 Відповісти
Кацапня тєрпіла пА жизні. Только свиноматка кацапская висрала кацапа він вже пА жизні вінават шо він кацап! Clubhouse сообщил об утечке разговоров части пользователей - Цензор.НЕТ 6348
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23.02.2021 13:03 Відповісти
Всілякі додатки посилайте в еротичну подорож і буде вам щастя.
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23.02.2021 13:18 Відповісти
Ещё одна недосоцсеть. Не жалко.
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23.02.2021 13:40 Відповісти
представляю , обсуждение какой-то новости, и слышать пропитый голос из мордора Clubhouse повідомив про витік розмов частини користувачів - Цензор.НЕТ 1946 так себе занятие....Думаю смысл соцсети пропадает. Это скорее не соцсеть , а больше похоже на автоответчик телефона.
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23.02.2021 13:49 Відповісти
Это пока только для свидетелей секты святого Джобса, именуемых айфонщиками. Типа соцсеть, в котором обмениваются голосовыми сообщениями, вход по инвайтам. Тикток на её фоне уже не кажется дном.
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23.02.2021 14:37 Відповісти
Кто бы сомневался.Кучку имбецилов развели как лохов.Илон ляпнул и стадо побежало без мозгов.
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23.02.2021 15:04 Відповісти
 
 