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Clubhouse сообщил об утечке разговоров части пользователей

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Clubhouse сообщил об утечке разговоров части пользователей

Социальная сеть Clubhouse подтвердила, что в приложении произошла утечка данных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Неизвестный пользователь смог перенаправить аудио из "нескольких комнат" в приложении на сторонний сайт. Администрация соцсети заблокировала пользователя. Также после инцидента в Clubhouse сообщили, что приняли дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить повторную трансляцию разговоров пользователей. Другие детали не разглашались.

Технический директор приложения Дэвид Тиль отметил, что утечка данных не была умышленной или кибервзломом - это больше связано с тем, что пользователь решил нарушить условия пользования приложением Clubhouse.

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Австралийский исследователь кибербезопасности Роберт Поттер, который построил центр операций по кибербезопасности Washington Post, пояснил, что "утечка данных" отличается от "взлома данных". Взлом является умышленным и обычно осуществляется кем-то, а утечка данных - это инцидент, в результате которого конфиденциальная информация попадает в другую среду.

Эксперт отметил, что инцидент произошел в результате того, что пользователь понял, что можно одновременно находиться в нескольких чатах. Этот пользователь мог подключить API Clubhouse к своему сайту и, по сути, "поделиться" логином отдаленно с любым пользователем в Интернете, который хотел бы слушать аудиочаты.

Популярность Сlubhouse резко выросла в феврале. Стартап дает возможность общаться спикерам в рамках "комнат", к которым могут присоединяться слушатели — они могут "поднять руку", чтобы задать вопрос с одобрения модераторов дискуссии. Компания недавно привлекла $100 млн инвестиций при оценке порядка $1 млрд. Общее число загрузок приложения Clubhouse, которое пока доступно только для мобильных устройств Apple, в мире превысило 8 млн.

Автор: Слава Козир
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Правда же, кацапня тут не при чем?
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23.02.2021 12:52 Ответить
Кацапня тєрпіла пА жизні. Только свиноматка кацапская висрала кацапа він вже пА жизні вінават шо він кацап! Clubhouse сообщил об утечке разговоров части пользователей - Цензор.НЕТ 6348
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23.02.2021 13:03 Ответить
Всілякі додатки посилайте в еротичну подорож і буде вам щастя.
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23.02.2021 13:18 Ответить
Ещё одна недосоцсеть. Не жалко.
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23.02.2021 13:40 Ответить
представляю , обсуждение какой-то новости, и слышать пропитый голос из мордора Clubhouse повідомив про витік розмов частини користувачів - Цензор.НЕТ 1946 так себе занятие....Думаю смысл соцсети пропадает. Это скорее не соцсеть , а больше похоже на автоответчик телефона.
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23.02.2021 13:49 Ответить
Это пока только для свидетелей секты святого Джобса, именуемых айфонщиками. Типа соцсеть, в котором обмениваются голосовыми сообщениями, вход по инвайтам. Тикток на её фоне уже не кажется дном.
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23.02.2021 14:37 Ответить
Кто бы сомневался.Кучку имбецилов развели как лохов.Илон ляпнул и стадо побежало без мозгов.
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23.02.2021 15:04 Ответить
 
 