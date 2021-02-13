Tвиттер блокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

Tвиттер заблокировал официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу делегации в Твиттер.

"Профиль забанен", - отмечалось какое-то время на странице российской делегации.

"Пока официальная страница российской делегации по контролю над вооружениями заблокирована, наша команда будет публиковать свежие новости и всю информацию в моем аккаунте и на Фейсбук", - написал глава делегации Константин Гаврилов в личном аккаунте.

Впрочем, 15 минут назад в аккаунте российской делегации появилось сообщение: "ALIVE! Спасибо за поддержку". Видимо, аккаунт вновь заработал. Все публикации в настоящий момент доступны. Имеются также и упоминания о блокировании аккаунта.

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