Tвиттер блокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене
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Tвиттер заблокировал официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу делегации в Твиттер.
"Профиль забанен", - отмечалось какое-то время на странице российской делегации.
"Пока официальная страница российской делегации по контролю над вооружениями заблокирована, наша команда будет публиковать свежие новости и всю информацию в моем аккаунте и на Фейсбук", - написал глава делегации Константин Гаврилов в личном аккаунте.
Впрочем, 15 минут назад в аккаунте российской делегации появилось сообщение: "ALIVE! Спасибо за поддержку". Видимо, аккаунт вновь заработал. Все публикации в настоящий момент доступны. Имеются также и упоминания о блокировании аккаунта.
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https://twitter.com/armscontrol_rus/status/1360607877308809217
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