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Tвиттер блокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Tвиттер блокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

Tвиттер заблокировал официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу делегации в Твиттер.

"Профиль забанен", - отмечалось какое-то время на странице российской делегации.

"Пока официальная страница российской делегации по контролю над вооружениями заблокирована, наша команда будет публиковать свежие новости и всю информацию в моем аккаунте и на Фейсбук", - написал глава делегации Константин Гаврилов в личном аккаунте.

Впрочем, 15 минут назад в аккаунте российской делегации появилось сообщение: "ALIVE! Спасибо за поддержку". Видимо, аккаунт вновь заработал. Все публикации в настоящий момент доступны. Имеются также и упоминания о блокировании аккаунта.

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Автор: Ірина Дашківська
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Русафобський Твіттер.
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13.02.2021 17:41 Ответить
ватное мнение вата оставит при себе....
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13.02.2021 17:43 Ответить
Вже розблокували

https://twitter.com/armscontrol_rus/status/1360607877308809217
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13.02.2021 17:45 Ответить
это за вчера
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13.02.2021 17:51 Ответить
за сегодня нету твиттов
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13.02.2021 17:52 Ответить
Нехай переходят на Parler. Там как раз вся зоофильская мразота тусуется.
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13.02.2021 17:46 Ответить
різна мразота їм не цікава, вони я зомбі борються за здорові мізки
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13.02.2021 19:27 Ответить
вот так вот!.. всей делегации вставили чопик! Tвиттер блокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене - Цензор.НЕТ 87
Tвиттер блокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене - Цензор.НЕТ 5902
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13.02.2021 17:48 Ответить
… написав в особистому аКаунті.
Tвіттер блокував аККаунт …

каунтанутись можна
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13.02.2021 20:46 Ответить
 
 