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Tвіттер блокував аккаунт російської делегації на переговорах у Відні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Tвіттер блокував аккаунт російської делегації на переговорах у Відні

Tвіттер заблокував офіційний акаунт російської делегації на переговорах з безпеки і контролю над озброєннями в Відні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку делегації в Твіттері.

"Профіль забанено", - зазначалося якийсь час на сторінці російської делегації.

"Поки офіційна сторінка російської делегації з контролю над озброєннями заблокована, наша команда буде публікувати свіжі новини і всю інформацію в моєму акаунті та на фейсбуці", - написав глава делегації Костянтин Гаврилов в особистому акаунті.

Втім, 15 хвилин тому в акаунті російської делегації з'явилося повідомлення: "ALIVE! Дякую за підтримку". Мабуть, аккаунт знову запрацював. Всі публікації зараз доступні. Є також і згадки про блокування облікового запису.

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Русафобський Твіттер.
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13.02.2021 17:41 Відповісти
ватное мнение вата оставит при себе....
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13.02.2021 17:43 Відповісти
Вже розблокували

https://twitter.com/armscontrol_rus/status/1360607877308809217
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13.02.2021 17:45 Відповісти
это за вчера
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13.02.2021 17:51 Відповісти
за сегодня нету твиттов
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13.02.2021 17:52 Відповісти
Нехай переходят на Parler. Там как раз вся зоофильская мразота тусуется.
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13.02.2021 17:46 Відповісти
різна мразота їм не цікава, вони я зомбі борються за здорові мізки
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13.02.2021 19:27 Відповісти
вот так вот!.. всей делегации вставили чопик! Tвиттер блокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене - Цензор.НЕТ 87
Tвиттер блокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене - Цензор.НЕТ 5902
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13.02.2021 17:48 Відповісти
… написав в особистому аКаунті.
Tвіттер блокував аККаунт …

каунтанутись можна
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13.02.2021 20:46 Відповісти
 
 