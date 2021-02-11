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Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Соцмережа Twitter надала офіційний статус акаунтам так званого "управління МВС РФ" в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, синя галочка верифікації з'явилася на акаунтах 11 лютого.

Ці позначки означають, що профіль є верифікованим і офіційним.

Twitter верифікував акаунти управління МВС РФ в окупованому Криму 01
Twitter верифікував акаунти управління МВС РФ в окупованому Криму 02

Нагадаємо, раніше Twitter "верифікував" аккаунт МЗС РФ в окупованому Криму.

Пізніше Україна офіційно звернулася до керівництва Twitter через верифікацію сторінки МЗС Росії в окупованому Сімферополі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі

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Топ коментарі
+20
Дипломатия при зеленых провальная до неприличия.
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11.02.2021 13:28
+15
Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7031
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11.02.2021 13:28
+15
Какой адекватный ответ? 73% дебилов за клоуна проголосовали.
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11.02.2021 13:31
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Зате пожиттєво заблокував Трампа. Це все, що вам потрібно знати про спонсорів американських лівих радикалів.
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11.02.2021 13:28 Відповісти
Агентша Мацквы Бутіна була кращим другом трампістів - теж не без ізвращеній й у республіканців...
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11.02.2021 14:08 Відповісти
Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7031
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11.02.2021 13:28 Відповісти
Дипломатия при зеленых провальная до неприличия.
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11.02.2021 13:28 Відповісти
якщо б тільки дипломатія...
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11.02.2021 14:12 Відповісти
Кацапы последовательны в своих действиях, и денег не жалеют. Нужен адекватный ответ со стороны Украины, и все...
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11.02.2021 13:30 Відповісти
Какой адекватный ответ? 73% дебилов за клоуна проголосовали.
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11.02.2021 13:31 Відповісти
Дело прошлое, их уже меньше.
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11.02.2021 13:32 Відповісти
Ну они же на Марс не улетели. В следующий раз за ОПЗЖ проголосуют
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11.02.2021 13:41 Відповісти
Так и раньше они на Марсе не были а за Порошенко голосовали.
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11.02.2021 14:32 Відповісти
Тебе плохо при Порохе было? Азиров, ты?
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11.02.2021 15:03 Відповісти
Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9803
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11.02.2021 15:04 Відповісти
Виктор Фёдорович вы ошиблись, а почему вам везде Азиров мерещится? Тут речь зашла об одном из министров уряда Азирова который в выборах участвовал. За него, после сказок про ато за неделю и богатую жизнь в ЕС всей страной, в первом туре 2014 г проголосовало около 9 миллионов. А за такие же практически сказки в первом туре за Зеленского и Порошенко проголосовали те же около 9 миллионов. Так что все выборцы на месте и на Марс не улетали и с Марса не возвращались. Это и есть реальность, а не картинки с ввп. За рост его не волнуйтесь, сделают как и при папередниках взвинтят цены и сразу ввп вырастет. А там и доллар можно в три раза поднять и пенсии ограничить и обложить налогами, как тогда когда хорошо жилось. Так что у Зеленского ещё уйма возможностей проявить себя.
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11.02.2021 15:54 Відповісти
Такой бред может накрапать только житель Горловки или Енакиево.
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11.02.2021 16:32 Відповісти
Рад что вы осознали что вы пишите. Но никому не интересно откуда вы. Возразить что то можете?
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11.02.2021 17:03 Відповісти
а ООН тут причем? Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 739Твиттер - частная американская лавочка и ООН им не указ
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11.02.2021 15:26 Відповісти
Чому в нас цю помийку не заблокують? Невже ніколи не буде управи на мордор?
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11.02.2021 13:33 Відповісти
Твитер заблокировать? Это идея!
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11.02.2021 13:35 Відповісти
Вон Гетьманцев предлагал обложить налогом этих чепушил - надо было поддержать.
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11.02.2021 13:35 Відповісти
на днях вже інша кацапська адміністрація в Криму отримала галочку - представництво мзс чи щось таке.
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11.02.2021 13:36 Відповісти
Тэкс, ну значит пойду создавать акк Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7381
Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 931
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11.02.2021 13:37 Відповісти
По-ходу, твиттер выкупила мейл-сру груп...
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11.02.2021 13:37 Відповісти
в України є МЗС?
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11.02.2021 13:38 Відповісти
Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6152
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11.02.2021 14:02 Відповісти
мзс - ін зе эс Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7044
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11.02.2021 14:06 Відповісти
Я про це писав на Цензорі ще минулого року але вумні українці відверто глузували з мене.
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11.02.2021 13:39 Відповісти
З Росією буде business as usual як із рештою диктаторських режимів в світі. При Обамі з Іраном тупо відкупились їхнім же кешом за тимчасове (!) припинення розробок атомної зброї!). Деми, як і ваші очільники, будуть сцяти вам в очі, так само як і американському народу.
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11.02.2021 13:43 Відповісти
Написал коцапский проксеныш,под чужим флагом😂🌷
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11.02.2021 13:47 Відповісти
Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2979
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11.02.2021 13:40 Відповісти
Твиттер контролируют левые фашисты, поэтому там всякое говно плодится
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11.02.2021 13:42 Відповісти
типа "жизни крымчан важны"? Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2324
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11.02.2021 15:28 Відповісти
Байден звиздюлей даст...
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11.02.2021 13:46 Відповісти
Почему это? Социальные сети его к власти привели, можно сказать.
Он не будет кусать руку, кормящую его.
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11.02.2021 14:11 Відповісти
Вони і Рудого у 2016-му привели. І ми знаємо чим все закінчилось. Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4243
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11.02.2021 15:53 Відповісти
Сьогодні я назавжди видаляю твітер. Це мої персональні санкції. Пропоную всім українцям видалити в знак протесту свій Твітер. Звертаюся виключно до українців, не малоросів. Бо малоросам все "какая разница"
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11.02.2021 14:14 Відповісти
руку можно кормить и из других источников, а не из мвд раши
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11.02.2021 14:15 Відповісти
Американці зі своєю "білизною" розберуться, посортують і виперуть. Чи зможуть це зробити українці?
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11.02.2021 14:25 Відповісти
Закройте организацию, и Твиттер её заблокирует.
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11.02.2021 14:26 Відповісти
шекель не пахне!
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11.02.2021 15:32 Відповісти
Не спешите на МИД Украины бочку катить, они наверняка уже твиттеру пожаловались. Тут другая проблема: твиттер в этот раз может вполне нашему МИДу дать от ворот поворот на основании того, что этот аккаунт формально правил соцсети не нарушает, в отличие от аккаунта Трампа. Ну типа не призывает к насилию, не разжигает рознь и т.д.
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11.02.2021 15:32 Відповісти
А далі піде пейсбук
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11.02.2021 17:15 Відповісти
 
 