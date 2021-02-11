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Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Соцмережа Twitter надала офіційний статус акаунтам так званого "управління МВС РФ" в окупованому Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, синя галочка верифікації з'явилася на акаунтах 11 лютого.
Ці позначки означають, що профіль є верифікованим і офіційним.
Нагадаємо, раніше Twitter "верифікував" аккаунт МЗС РФ в окупованому Криму.
Пізніше Україна офіційно звернулася до керівництва Twitter через верифікацію сторінки МЗС Росії в окупованому Сімферополі
Топ коментарі
+20 Ярослав Викторович
показати весь коментар11.02.2021 13:28
+15 Прощай немытая раССея
показати весь коментар11.02.2021 13:28
+15 Ярослав Викторович
показати весь коментар11.02.2021 13:31
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Он не будет кусать руку, кормящую его.