Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Екс-президент США Дональд Трамп не зможе користуватися соцмережею Twitter, навіть якщо буде ще раз балотуватися на посаду глави держави.
Про це головний фінансовий керуючий Twitter Нед Сігал заявив в ефірі американського телеканалу CNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Відповідно до нашої політики, коли вас видаляють з платформи, це відбувається незалежно від того, чи є ви коментатором, фінансовим директором, колишнім або нинішнім державним посадовцем. Видалення носить постійний характер", - сказав він.
"Запам'ятайте, наша політика розроблена таким чином, щоб ми були впевнені в тому, що люди не закликають до насильства. А якщо хтось чинить так, ми видаляємо його, і наша політика не дозволяє людям повертатися", - додав він.
Нагадаємо, на початку січня соцмережа Twitter оголосила про рішення безстроково заморозити особистий аккаунт Трампа, оскільки там вважали його публікації здатними спровокувати насильство.
Схожі рішення прийняли й інші американські соцмережі. Невдоволення їх власників викликали публікації Трампа, в яких він, як вважається, побічно закликав демонстрантів до насильницьких дій на акції протесту у Вашингтоні.
Будь ласка, зачекайте...
только Пукин по прежнему берет трубку..
а так всё многообещающе начиналось..
Путин разрыдался от умиления прямо перед телевизором.
Ваш Донні ******** вночі повоювати в твітері. Пам'ятаю, ходили жарти, що треба вимкнути, або поцупити у нього смартфон, щоб сам не ганьбився та Америку не принижував.
Ой.
с блэкджеком и шлюхами.
"Юг желает взять реванш, за то двухсотлетнее поражение в ходе Гражданской войны, и намерен выкинуть всех респов из всех мест, в Америке "кризис перепроизводства элит", "новых элит" так много, а "мест" для них мало, вот и идет "реванш", как возможность из "двухпартийной системы" стать "моновладою", "выкинув на мороз" всех "бывших респов" ".
И то, что Байден намерен "узаконить" 11 млн нелегалов (будущих избирателей демократов, без сомнения) - сдвинет навсегда баланс в сторону демократов.
То ж, з тими емігрантами може статися, як і з усіма попередніми. Буде просто чергова хвиля.
Кризис американской идентичности: от «града на холме» до Трампа
Кризис идентичности в США-2: протесты BLM в США как кризис элит.
рекомендую к ознакомлению. Для меня некоторые вещи (и мысли) были в новинку.