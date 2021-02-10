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Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі

Екс-президент США Дональд Трамп не зможе користуватися соцмережею Twitter, навіть якщо буде ще раз балотуватися на посаду глави держави.

Про це головний фінансовий керуючий Twitter Нед Сігал заявив в ефірі американського телеканалу CNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відповідно до нашої політики, коли вас видаляють з платформи, це відбувається незалежно від того, чи є ви коментатором, фінансовим директором, колишнім або нинішнім державним посадовцем. Видалення носить постійний характер", - сказав він.

"Запам'ятайте, наша політика розроблена таким чином, щоб ми були впевнені в тому, що люди не закликають до насильства. А якщо хтось чинить так, ми видаляємо його, і наша політика не дозволяє людям повертатися", - додав він.

Читайте також: Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Трампа

Нагадаємо, на початку січня соцмережа Twitter оголосила про рішення безстроково заморозити особистий аккаунт Трампа, оскільки там вважали його публікації здатними спровокувати насильство.

Схожі рішення прийняли й інші американські соцмережі. Невдоволення їх власників викликали публікації Трампа, в яких він, як вважається, побічно закликав демонстрантів до насильницьких дій на акції протесту у Вашингтоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп відреагував на блокування свого аккаунта в Twitter: "Нас замовкнути не змусять!"
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Топ коментарі
+12
Відспівала птаха...
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10.02.2021 21:11
+6
Это нет тот ли твитур, который верифицировал аккаунт "официального представительства МИД РФ в Симферополе"? Ну да, московские оккупанты "не призывают к насилию"
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10.02.2021 21:19
+6
свобода слова для лівих то фікція їм головне людям голову задурити я не за Трампа я за правду
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10.02.2021 21:40
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Відспівала птаха...
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10.02.2021 21:11 Відповісти
теперь ему и Меланья перестала давать..
только Пукин по прежнему берет трубку..
а так всё многообещающе начиналось..
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10.02.2021 21:14 Відповісти
и билет на самокат до ростова продадут втридорога...
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10.02.2021 21:14 Відповісти
а зря, классный твиттерист
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10.02.2021 21:19 Відповісти
Это нет тот ли твитур, который верифицировал аккаунт "официального представительства МИД РФ в Симферополе"? Ну да, московские оккупанты "не призывают к насилию"
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10.02.2021 21:19 Відповісти
Трампа никогда не разблокируют в Twitter, - администрация соцсети - Цензор.НЕТ 2042
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10.02.2021 21:20 Відповісти
Трампа никогда не разблокируют в Twitter, - администрация соцсети - Цензор.НЕТ 4143
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10.02.2021 21:21 Відповісти
Пусть фсбшники придумают ему кличку и симку выдадут.
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10.02.2021 21:22 Відповісти
Жестко в Америке. Призвал к протестам - получи пожизненный бан.
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10.02.2021 21:22 Відповісти
"Демократия" она такая.
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11.02.2021 00:05 Відповісти
"Демократия" и "анархия" - таки две большие разницы.
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11.02.2021 08:10 Відповісти
А я думаю,что наш зекретин так сракой перед Байденом вертит,ссоря нас с республиканцами...
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10.02.2021 21:27 Відповісти
350 сотрудников Twitter написали покаянное письмо своему руководству: «Мы способствовали разжиганию смертоносных событий 6 января» - и попросили заблокировать Трампа и всех его сторонников в Twitter.

Путин разрыдался от умиления прямо перед телевизором.
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10.02.2021 21:29 Відповісти
Американские онлайн-сервисы и соцсети начали блокировать аккаунты президента США Дональда Трампа и его сторонников, а также ограничивать контент, связанный с беспорядками в Вашингтоне 6 января 2021 года. По данным Аxios, к 9 января о различных «трамповских» ограничениях объявили больше десятка платформ. Однако главным событием стала блокировка аккаунта Трампа в твиттере - именно эту платформу он годами использовал в качестве своей основной политической трибуны.
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10.02.2021 21:31 Відповісти
свобода слова для лівих то фікція їм головне людям голову задурити я не за Трампа я за правду
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10.02.2021 21:40 Відповісти
ИГИЛу тоже свобода слова положена?
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11.02.2021 08:12 Відповісти
телега ему в помощь
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10.02.2021 21:49 Відповісти
Лучшее доказательство что он - великий Президент.
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10.02.2021 21:53 Відповісти
Зарегистрируется как "Рыжий лис". Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 7185
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10.02.2021 22:06 Відповісти
Або "дохлайа бєлочька"... Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 1171
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10.02.2021 23:15 Відповісти
Краще - «covfefe». Це самий відомий його перл з твітера. Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 1502
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10.02.2021 23:43 Відповісти
це ідіш хасидський сленг
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11.02.2021 01:23 Відповісти
Це шизіш, трампонський брєд. Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 8112

Ваш Донні ******** вночі повоювати в твітері. Пам'ятаю, ходили жарти, що треба вимкнути, або поцупити у нього смартфон, щоб сам не ганьбився та Америку не принижував.
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11.02.2021 02:16 Відповісти
Частные соцсети нас закабалили и решают что нам можно, а что нельзя! Про котиков писать и умиляться можно! По твердости своей веры -- низзя! По отношению к политике-- низзя! По отношению к вакцинам-- низзя! Низзя! Низзя! Низзя!....
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10.02.2021 22:08 Відповісти
А нафуя йому потрібен твіттер у тюрмі ??? Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 8033
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10.02.2021 23:14 Відповісти
Там он будет играть в шашки. То есть не в шашки, -а в Чапаева! Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 5525
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11.02.2021 06:41 Відповісти
Додік фсьо.
Ой.
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10.02.2021 23:41 Відповісти
Вас уже Телеграмм обгояет, блокираторы ху**ы. Цензуру и затыкание ртов никто не любит, доблокируетесь до разорения.
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11.02.2021 00:02 Відповісти
А ты чего переживаешь и рекламируешь контролируемый рашистами телеграм?
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11.02.2021 06:40 Відповісти
Что,что? Так и сказали,иди Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 4679 ? Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 700
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11.02.2021 06:39 Відповісти
Воно йому на старість вже й не треба.
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11.02.2021 07:04 Відповісти
А вообще Твиттер - частная контора со своим уставом. Никто не запрещает Трампу замутить свой Твиттер с блэкджеком и шлюхами.
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11.02.2021 08:19 Відповісти
Айлон Маск разом з сином Трампа заговорили про створення альтернативної мережі без цензури. Прогнозується що, втрати Твітера та Фейсбука складуть 70 млн акаунтів тільки в США.
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11.02.2021 10:47 Відповісти
"без цензуры" не получится. Это утопия. Профессиональные провокаторы тут же положат любую соцсеть или форум, вкидывая сверхпровокативый контент.
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11.02.2021 11:04 Відповісти
Мається на увазі без цензури для республіканців і консерваторів в цілому. Там зараз серьйозно занепокоєні тим що, всіінформаційні ресурси захоплені демократами і ліваками.
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11.02.2021 11:20 Відповісти
у на нас Слобожанщині кажуть "кинулась киця, як мокра п@здиця" - геть усе, що пов'язане з інформаційними технологіями, контролюється глобально оріентованими ТНК, "спекулятивним капіталом", і саме "деми" - то їх "представницька влада", тож не дивно, що вони блокують та утискають "респів".

"Юг желает взять реванш, за то двухсотлетнее поражение в ходе Гражданской войны, и намерен выкинуть всех респов из всех мест, в Америке "кризис перепроизводства элит", "новых элит" так много, а "мест" для них мало, вот и идет "реванш", как возможность из "двухпартийной системы" стать "моновладою", "выкинув на мороз" всех "бывших респов" ".

И то, что Байден намерен "узаконить" 11 млн нелегалов (будущих избирателей демократов, без сомнения) - сдвинет навсегда баланс в сторону демократов.
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11.02.2021 11:48 Відповісти
Може й так але. Як показує досвід, дуже багато емігрантів з недорозвинених країн не дуже схильні підтримувати демократів. Можна трохи посидіти на велфері але рано чи пізно людина від'їдаєтьяся і дивиться що, за роботу платять більше. І тут вони починають з надією поглядати на консерваторів. Та частина, яка приїхала з наміром замутить, як правило має тенденцію до природнього скорочення в результаті розбірок з конкуруючими угрупуваннями. До того ж, через великий наплив нероб вони почнуть дратувати і прихильників демократів.
То ж, з тими емігрантами може статися, як і з усіма попередніми. Буде просто чергова хвиля.
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11.02.2021 12:06 Відповісти
Есть два длинных, но весьма интересных видео Павла Щелина
Кризис американской идентичности: от «града на холме» до Трампа
Кризис идентичности в США-2: протесты BLM в США как кризис элит.
рекомендую к ознакомлению. Для меня некоторые вещи (и мысли) были в новинку.
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11.02.2021 12:13 Відповісти
ЗІ: До того ж, як бачимо зараз багато штатів оголосили абструкцію постановам Байдена. Техас першим тупо послав Білий дім нафіг його постановою про заборону екстрадиції нелегалів і сказав що, такі рішення їх не торкаються. За ним ще чотири штати вирішили переглянути наскільки вони мають виконувати дерективи президента. Деякі вирішили скористатися законом, який дозволяє на два тижні відкладати виконання і просто регулярно поновлювати свої постанови на наступні два тижні.
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11.02.2021 12:11 Відповісти
 
 