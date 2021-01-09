Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Трампа
Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Дональда Трампа, в якому він почав залишати пости після блокування його основного аккаунта.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Verge.
Повідомлення залишалися активними протягом декількох хвилин, перш ніж обліковий запис був заблокований, зазначає видання.
Також відомо, що в обліковому записі незадовго до "заморозки" з'явилося забарвлене в червоний колір зображення логотипу Twitter з комуністичною символікою (серпом і молотом).
Раніше Twitter назавжди заблокував обліковий запис Дональда Трампа "через ризик подальшого підбурювання до насильства".
У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей.
Пані мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину. Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому в своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.
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Вы сегодня, ну просто пример для подражания!
За свободу слова и демократию - на амбразуры!
Их объединяет маниакальная жажда власти и мания величия.
Правда, Индюкович гением не был, но и идиотом тоже.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
Штурм будівлі Капітолію під чужим прапором використовується ЗМІ та членами Конгресу для відбілення всіх незліченних доказів фальсифікацій виборів, пише https://www.naturalnews.com/2021-01-07-trump-did-not-concede-lin-wood-traitors-to-be-arrested.html Natural News .
Раптом у розповідях ЗМІ вже не мають значення фальсифікації голосування за Байдена, тому що деякі люди "штурмували" Будівлю Капітолію, і це було страшно.
Обложилі,сукі,обложилі....
https://www.youtube.com/watch?v=fKDMr9c7KdM&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA " охота на волков.."
Что-то известно конкретно или просто личные ощущения, подозрения, предположения?
Если имеется ввиду поведение рашки, китая, ирана, кндр, то никакой конспирологии нет, понятно всем давно, что без серьезных потрясений не обойтись.
Правда двое - из Молдовы , там тоже достаточно прокремлёвских фекалиев !
Такое же быдло агрессивное, ведомое чужой рукой, такие же избиения оппонентов, те же ноги на стол в чужих кабинетах
как то мне моторошно от всего увиденного , так как видно , что сценарий писался в кремле у ,,друга Владимира"!
И это после захвата Капитолия и попытки уничтожить избирательные бюллетени полностью соответствует действительности.
Судя по тому, что у русских пригорает в пять раз сильнее от того, что Трампа на день закрыли в Твиттере чем от того, что отравили Навального, нихрена хорошего их в будущем не ожидает.
це- СОЦІАЛЬНІ мережі чи марксистські гуртки?
це так виглядає свобода слова у вільному суспільстві?
чи так починається неокомуністичий тоталітарний контроль в цифрову епоху ?
Нікому з хом'ячків не пахне гулагом? китайським концтабором ?? ну-ну...
і твіти Трампа цілковито підпадають під правила "розпалювання ворожнечі і підбурювання"
Але оцінка це цілковито на совсіті модератора...
А на модераторів у суд не подають...Соцмережі справа добровільна...навіть для Президента США.НЕ подобається -Пи..дуй на..уй...
Вчора Трамп опублікував відео, яке містило «проголошення розійтися». Це було відео, в якому він наказав усім «йти додому з миром».
Виявляється, ця заява є необхідним кроком для залучення ополчення або збройних сил США до захисту республіки.
10-ий розділ USC (United States Code - зведена кодифікація федерального законодавства США) §254 називається https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/254 «Проголошення розійтися» , і в ньому пояснюється:
«Кожного разу, коли Президент вважає за необхідне використовувати ополчення або збройні сили відповідно до цієї глави, він, проголошуючи це, негайно наказує повстанцям розійтися та мирно відійти до своїх мешканців протягом обмеженого часу».
Саме це вчора зробив Трамп.
увага! це https://www.ar25.org/article/tramp-ne-postupyvsya-lin-vud-poyasnyuye-shcho-bagatoh-zradnykiv-zaareshtuyut-ostatochnyy?fbclid=IwAR1yaLyQ7S-7T0oadwnT3aIClOqLziU_UOZxAmwMv3Bw6KQ07twN1UOznUs фейковий ресурс кремлєботів !
Коли темна викладачкa Кембриджу сказала White lives don't matter, Abolish Whiteness, люди мусили петицію підписувати, щоб видалити її пост. Але вона написала інший, у якому підтвердила свої слова. Її не звільнили, на відміну від тих, хто наважився на All Lives Matter.
"Демократія" і "свобода слова" - то тільки для тих, хто просуває ******* (комусь потрібні) наративи.
"Чоловіка, який з'явився на вірусному фото з трибуною спікера палати представників Ненсі Пелосі під час смертельних заворушень у Капітолії США, заарештовано."
А наши дни, между прочим. военное время, и Твиттер - частное предприятиятие -
владельцы имеют право решать, когда и кому приостановить предоставление услуг.
Пусть Трамп посмотрит пункты соглашения, с кторыми он соласился, пользуясь Твиттером.
Меланья тоже приостановит пользовательское соглашение, ибо нех.
Зря! Блокируют значит боятся. На таком уровне лучше было игнорировать и не обращать внимания!