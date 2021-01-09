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Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Трампа

Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Трампа

Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Дональда Трампа, в якому він почав залишати пости після блокування його основного аккаунта.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Verge.

Повідомлення залишалися активними протягом декількох хвилин, перш ніж обліковий запис був заблокований, зазначає видання.

Також відомо, що в обліковому записі незадовго до "заморозки" з'явилося забарвлене в червоний колір зображення логотипу Twitter з комуністичною символікою (серпом і молотом).

Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Трампа 01

Раніше Twitter назавжди заблокував обліковий запис Дональда Трампа "через ризик подальшого підбурювання до насильства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речниця Палати представників США Пелосі побоюється, що Трамп ініціює військові дії або ядерний удар

У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей.

Пані мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину. Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому в своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.

Twitter (291) Трамп Дональд (6133) блокування (662)


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Топ коментарі
+23
Боже мой!
Американские кацапы, которые штурмовали Капитолий, собираясь совершить переворот, озаботились вопросами свободы слова и законности?!
Как трогательно!
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09.01.2021 15:47 Відповісти
+14
то есть, идея отключения Рашки от СВИФТа, очень даже реалистичная..
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09.01.2021 15:42 Відповісти
+14
лапти тут Я вижу негодуют
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09.01.2021 15:45 Відповісти
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добавлю- и независимая
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09.01.2021 16:20 Відповісти
Поплачься в жилетку кацап!
Вы сегодня, ну просто пример для подражания!
За свободу слова и демократию - на амбразуры!
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09.01.2021 16:15 Відповісти
Современного либерала легко узнать - он категорически против того, чтоб Twitter банил Геббельса, ведь это нарушает право Геббельса на свободу слова. (С)
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09.01.2021 17:10 Відповісти
Так ведь любого можно назвать Геббельсом забанить.
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09.01.2021 18:01 Відповісти
Twitter заблокировал аккаунт избирательного штаба Трампа - Цензор.НЕТ 2858 два болвана строили рюсский мир в Америке
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09.01.2021 16:15 Відповісти
Twitter заблокировал аккаунт избирательного штаба Трампа - Цензор.НЕТ 6162 Чекистанцы...
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09.01.2021 16:16 Відповісти
Дед реально ипанулсо. Классический социопат. Ему бы лечиться.
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09.01.2021 16:16 Відповісти
Его могила исправит.
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09.01.2021 16:54 Відповісти
Мавзолейные Хмыри всегда делают ставку на Идиотов,Асад,Каддаффи,Арафат,Хуссейн...Индюкович и Трамп не последние в списке..
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09.01.2021 16:20 Відповісти
Это отнюдь не идиоты.
Их объединяет маниакальная жажда власти и мания величия.
Правда, Индюкович гением не был, но и идиотом тоже.
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09.01.2021 16:25 Відповісти
Уотергейт это цветочки. По сути внутренние разборки и говно которое по случайности или не очень полилось наружу через верх. А тут и штурм Капитолия, и попытка переворота и поддержка иностранными спецслужбами... короче весь букет в одном флаконе. Если дадут этому ход, в чем я сомневаюсь, то рыжему пожизняк светит конкретный. Но тему замнут. Если начнут ковырять эту кучу говна, то там и вся республиканская партия пойдет на дно. Это никому не надо.
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09.01.2021 16:21 Відповісти
_А если этот нарыв по тупости и безответственности не вскроют, то будет гангрена. И победа путлеровцев.
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09.01.2021 16:57 Відповісти
Кремлёвский след. Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли в праздничный день на работу и вбрасывают массовые фейки в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивают атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской прокремлёвской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при 15-градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до гола, издевались над пленником и снимали это на видео. Российские спецслужбы, прежде чем дать разрешение на выезд в Штаты на ПМЖ, «прессуют» будущего эмигранта и принуждают его подписать «Соглашение о сотрудничестве». С этого дня «выездной» становится «консервой ФСБ». Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
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09.01.2021 18:28 Відповісти
Ще https://www.ar25.org/article/tramp-ne-postupyvsya-lin-vud-poyasnyuye-shcho-bagatoh-zradnykiv-zaareshtuyut-ostatochnyy?fbclid=IwAR1yaLyQ7S-7T0oadwnT3aIClOqLziU_UOZxAmwMv3Bw6KQ07twN1UOznUs один з фейкових ресурсів :

Штурм будівлі Капітолію під чужим прапором використовується ЗМІ та членами Конгресу для відбілення всіх незліченних доказів фальсифікацій виборів, пише https://www.naturalnews.com/2021-01-07-trump-did-not-concede-lin-wood-traitors-to-be-arrested.html Natural News .
Раптом у розповідях ЗМІ вже не мають значення фальсифікації голосування за Байдена, тому що деякі люди "штурмували" Будівлю Капітолію, і це було страшно.
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09.01.2021 19:10 Відповісти
а я ещё возмущаюсь что меня забанили в твитере
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09.01.2021 16:25 Відповісти
Рыжий конопатый сам себя зарыл кремлевской лопатой.
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09.01.2021 16:27 Відповісти
Опять кацапская вонь в комментах. Ничего. После 20-го они вообще забудут,кто такой Трамп.
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09.01.2021 16:29 Відповісти
Среди арестованных в США есть две женщины Евгения Малимон и Кристина Малимон -жительницы города Бельцы! Вата,сэр...
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09.01.2021 16:34 Відповісти
всю вату выймут на поверхность
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09.01.2021 17:59 Відповісти
ім сказалі,что будєт много мужчін..
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09.01.2021 19:03 Відповісти
Мóцквальскі шавки, скигліть голосніше про подвійні стандарти. Вас майже не чути!!!
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09.01.2021 16:35 Відповісти
Вчиться, нам під час війни взагалі потрібно було по максимуму всі соцмережі пообрубати
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09.01.2021 16:40 Відповісти
який сенс? якщо, наприклад, адміністрацію президента очолював такий собі ложкін. отримувач майже усіх можливих кацапських премій та нагород у сфері ідеології.
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09.01.2021 16:49 Відповісти
А на Цензоре его тоже забанили? А, там же а англоязычной версии комментарии не оставишь, не посмотришь, не заспамишь...
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09.01.2021 16:47 Відповісти
Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Дональда Трампа, в якому він почав залишати пости після блокування його основного аккаунта.



Обложилі,сукі,обложилі....

https://www.youtube.com/watch?v=fKDMr9c7KdM&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA " охота на волков.."
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09.01.2021 16:53 Відповісти
У Членограя будет логотип зеленого цвета, с клоунской символикой(хер и клавиши)
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09.01.2021 16:53 Відповісти
Відспівав пітух в твіттері )
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09.01.2021 16:59 Відповісти
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09.01.2021 23:07 Відповісти
А ХЙЛА ПДРСКОГО ПУТИНА ЗАБАНИЛИ !!!???
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09.01.2021 17:11 Відповісти
Столкновение Трампа с амерскими элитами это их дело. Однако то, как это повлияет на ситуацию в Украине меня очень беспокоит. Могу с уверенностью сказать, что передачей президентского поста в руки Байдена и демократов дело не закончится. США, так же как и остальной мир, ждут очень серьезные потрясения. Трамп это только один из эпизодов таких потрясений.
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09.01.2021 17:13 Відповісти
Это "А", а где "Б"?
Что-то известно конкретно или просто личные ощущения, подозрения, предположения?
Если имеется ввиду поведение рашки, китая, ирана, кндр, то никакой конспирологии нет, понятно всем давно, что без серьезных потрясений не обойтись.
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09.01.2021 17:36 Відповісти
Сегодня на страничке "Антиколорадос" статья "неудавшийся военный переворот". Оказывается военным поступали предложения провести захват власти трампом. И это не произошло лишь потому, что они не поддержали рыжего казла, а казлина был настроен решительно, и быть может еще готовит сюрпризы. Но похоже до всех наконец-то дошло, что это за тварь, и церемониться больше не будут.
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09.01.2021 17:29 Відповісти
Среди задержанных во время штурма Капитолия уже пять "русскоговорящих".
Правда двое - из Молдовы , там тоже достаточно прокремлёвских фекалиев !
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09.01.2021 17:30 Відповісти
Самое интересное,что двое из задержанных за штурм Капитолия,попросили ПЕРЕВОДЧИКА!
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09.01.2021 17:42 Відповісти
Трамп очень разгневан блокировкой аккаунта в Твиттер и обещает создать вместо Твиттер свою сеть Триппер ! (с)
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09.01.2021 17:39 Відповісти
Многие видео из США из разных штатов напоминают мне начало аннексии Крыма, и особенно захват Донбасса.
Такое же быдло агрессивное, ведомое чужой рукой, такие же избиения оппонентов, те же ноги на стол в чужих кабинетах
как то мне моторошно от всего увиденного , так как видно , что сценарий писался в кремле у ,,друга Владимира"!
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09.01.2021 17:47 Відповісти
к трампистам уже начали относиться как к ОПГ
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09.01.2021 17:52 Відповісти
Не как к ОПГ, а как к радикальной террористической организации Трампа.

И это после захвата Капитолия и попытки уничтожить избирательные бюллетени полностью соответствует действительности.
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09.01.2021 19:21 Відповісти
да, именно так и восприняли их, опаснейшие заговорщики против США
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09.01.2021 19:50 Відповісти
реакция должна быть очень жесткой как раскрутят это дело и все это пушечное мясо из бывшего совка
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09.01.2021 19:52 Відповісти
https://twitter.com/depronator Herr Depronator

Судя по тому, что у русских пригорает в пять раз сильнее от того, что Трампа на день закрыли в Твиттере чем от того, что отравили Навального, нихрена хорошего их в будущем не ожидает.
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09.01.2021 18:13 Відповісти
по якому праву якісь щури блокують чи Трампа, чи взагалі будь-кого?
це- СОЦІАЛЬНІ мережі чи марксистські гуртки?

це так виглядає свобода слова у вільному суспільстві?
чи так починається неокомуністичий тоталітарний контроль в цифрову епоху ?
Нікому з хом'ячків не пахне гулагом? китайським концтабором ?? ну-ну...
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09.01.2021 18:30 Відповісти
Ще раз.. Соціальні мережі мають певні правила..СВОЇ.

і твіти Трампа цілковито підпадають під правила "розпалювання ворожнечі і підбурювання"
Але оцінка це цілковито на совсіті модератора...
А на модераторів у суд не подають...Соцмережі справа добровільна...навіть для Президента США.НЕ подобається -Пи..дуй на..уй...


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09.01.2021 18:57 Відповісти
Дебилы уверены. что они являются полноправными владельцами своих аккаунтов в соцсетях и всего буржуинского интернета.
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09.01.2021 19:24 Відповісти
Заклик Трампа розійтися є необхідним юридичним кроком перед застосуванням закону про повстання.
Вчора Трамп опублікував відео, яке містило «проголошення розійтися». Це було відео, в якому він наказав усім «йти додому з миром».
Виявляється, ця заява є необхідним кроком для залучення ополчення або збройних сил США до захисту республіки.
10-ий розділ USC (United States Code - зведена кодифікація федерального законодавства США) §254 називається https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/254 «Проголошення розійтися» , і в ньому пояснюється:
«Кожного разу, коли Президент вважає за необхідне використовувати ополчення або збройні сили відповідно до цієї глави, він, проголошуючи це, негайно наказує повстанцям розійтися та мирно відійти до своїх мешканців протягом обмеженого часу».
Саме це вчора зробив Трамп.

увага! це https://www.ar25.org/article/tramp-ne-postupyvsya-lin-vud-poyasnyuye-shcho-bagatoh-zradnykiv-zaareshtuyut-ostatochnyy?fbclid=IwAR1yaLyQ7S-7T0oadwnT3aIClOqLziU_UOZxAmwMv3Bw6KQ07twN1UOznUs фейковий ресурс кремлєботів !
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09.01.2021 19:17 Відповісти
Це - cancel culture.

Коли темна викладачкa Кембриджу сказала White lives don't matter, Abolish Whiteness, люди мусили петицію підписувати, щоб видалити її пост. Але вона написала інший, у якому підтвердила свої слова. Її не звільнили, на відміну від тих, хто наважився на All Lives Matter.
"Демократія" і "свобода слова" - то тільки для тих, хто просуває ******* (комусь потрібні) наративи.
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09.01.2021 23:42 Відповісти
https://www.politico.com/news/2021/01/09/pelosi-lectern-capitol-riots-arrest-456830 Арештований чоловік, який несе трибуну Ненсі Пелосі під час заворушень у Капітолії
"Чоловіка, який з'явився на вірусному фото з трибуною спікера палати представників Ненсі Пелосі під час смертельних заворушень у Капітолії США, заарештовано."
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09.01.2021 19:01 Відповісти
Яша Кедми исходит на говн на удобрение, картинно вопрошая как можно в наши дни применять цензуру.
А наши дни, между прочим. военное время, и Твиттер - частное предприятиятие -
владельцы имеют право решать, когда и кому приостановить предоставление услуг.
Пусть Трамп посмотрит пункты соглашения, с кторыми он соласился, пользуясь Твиттером.
Меланья тоже приостановит пользовательское соглашение, ибо нех.
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09.01.2021 19:57 Відповісти
Когда выдворят всех свинопятых из Штатов и ФРГ в их родную рассейскую говень, то западный мир станет много чище и безопаснее.
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09.01.2021 20:48 Відповісти
Перед нами "картина маслом" амерской "демократии"
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09.01.2021 21:50 Відповісти
И тем самым оказали Трампу неоценимую услугу. Теперь у него еще больше сторонрников.
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09.01.2021 23:03 Відповісти
«Замуровали, демоны!» (с)
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09.01.2021 23:13 Відповісти
Лукашенко призвал не применять силу к протестующим.
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10.01.2021 00:02 Відповісти
Twitter заблокировал аккаунт избирательного штаба Трампа

Зря! Блокируют значит боятся. На таком уровне лучше было игнорировать и не обращать внимания!
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10.01.2021 00:38 Відповісти
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