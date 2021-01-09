Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Трампа

Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Дональда Трампа, в якому він почав залишати пости після блокування його основного аккаунта.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Verge.

Повідомлення залишалися активними протягом декількох хвилин, перш ніж обліковий запис був заблокований, зазначає видання.

Також відомо, що в обліковому записі незадовго до "заморозки" з'явилося забарвлене в червоний колір зображення логотипу Twitter з комуністичною символікою (серпом і молотом).

Раніше Twitter назавжди заблокував обліковий запис Дональда Трампа "через ризик подальшого підбурювання до насильства".

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У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей.

Пані мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину. Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому в своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.