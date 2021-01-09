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Twitter безстроково заблокував акаунт Трампа

Twitter безстроково заблокував акаунт Трампа

Компанія Twitter оголосила про рішення безстроково заморозити особистий аккаунт президента США Дональда Трампа, бо вважала його публікації здатними спровокувати насильство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За підсумками уважного аналізу недавніх публікацій користувача @realDonaldTrump і з огляду на контекст, в якому вони були зроблені, а також те, як їх інтерпретували на нашій платформі і за її межами, ми вирішили піти на безстроковий блокування облікового запису", - йдеться в повідомленні компанії.

У ньому пояснюється, що таке рішення продиктоване "ризиком подальшого підбурювання до насильства".

Раніше низка інших американських соцмереж прийняла схожі рішення. Невдоволення їх власників викликали недавні публікації Трампа, в яких він, як вважається, побічно закликав демонстрантів до насильницьких дій на нещодавній акції протесту у Вашингтоні.

В результаті прихильники Трампа прорвалися в будівлю конгресу, а кілька людей загинули під час заворушень.

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США (23417) Twitter (291) Трамп Дональд (6133)


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Топ коментарі
+17
В тюрьму за госизмену! Вместе с рядом подельников.
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09.01.2021 08:17 Відповісти
+17
Свобода слова - это не вседозволенность. Твоя свобода не должна мешать свободе других. А если уже 5 убитых, то уже должно рассматриваться не только ограничение твоей свободы слова, но и твоей свободы вообще.
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09.01.2021 08:28 Відповісти
+16
теперь ему прямая дорога в одноклассники......
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09.01.2021 08:24 Відповісти
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догавкался
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09.01.2021 09:56 Відповісти
Его самого надежнее изолировать в сортире ( это чтобы без обид в бесчеловечности ). Кто знает, что может отмочить ОБИЖЕННЫЙ параноик, у которого еще есть немного времени, власти и полномочий!
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09.01.2021 10:09 Відповісти
Крамольне питання - який державний орган у США регулює діяльність твітера, фейсбука і подібних соц. мереж?
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09.01.2021 10:59 Відповісти
А Порошенко заблокировал Вконтакте и одноклассники. а нужно было забанить всего одного человека
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09.01.2021 11:13 Відповісти
Шо, кондитер тебе в портки рошенок подкинул?
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09.01.2021 11:28 Відповісти
Вас 73% ватных дегенератов, жаждущих кацапских соцсетей и развлекалова.

Кого из вас одного надо было заблокировать?
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09.01.2021 12:10 Відповісти
простите, не нас, а вас 73%! и еще думаю, что вам недоступен мой уровень развлекалова. но уверяю вас, что это совсем не кацапские соцсети
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09.01.2021 16:16 Відповісти
Встречайте идиота в Вконтакте
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09.01.2021 12:11 Відповісти
Его срочно нужно изолировать в одном из бункеров., под охраной без права выхода. А власть передать на переходной период вице президенту. Потому что в итоге весь мир может оказаться в опасности, от этого загнанного в угол скунса.
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09.01.2021 12:11 Відповісти
Жечь полицейские участки, грабить магазины - это можно. Захватить Капитолий - это "экстремизм".
Когда черный рецидивист-грабитель сдох от сердечного приступа, вся страна вставала на колени. Когда в Капитолии застрелили белую девушку - "так ей и надо".
"Вы не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ!"
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09.01.2021 12:19 Відповісти
блохи радуются, что собаку живодеры поймали
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09.01.2021 13:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jkFtGxMgi9k&t=7s
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10.01.2021 15:38 Відповісти
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