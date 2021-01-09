Twitter безстроково заблокував акаунт Трампа

Компанія Twitter оголосила про рішення безстроково заморозити особистий аккаунт президента США Дональда Трампа, бо вважала його публікації здатними спровокувати насильство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За підсумками уважного аналізу недавніх публікацій користувача @realDonaldTrump і з огляду на контекст, в якому вони були зроблені, а також те, як їх інтерпретували на нашій платформі і за її межами, ми вирішили піти на безстроковий блокування облікового запису", - йдеться в повідомленні компанії.

У ньому пояснюється, що таке рішення продиктоване "ризиком подальшого підбурювання до насильства".

Раніше низка інших американських соцмереж прийняла схожі рішення. Невдоволення їх власників викликали недавні публікації Трампа, в яких він, як вважається, побічно закликав демонстрантів до насильницьких дій на нещодавній акції протесту у Вашингтоні.

В результаті прихильники Трампа прорвалися в будівлю конгресу, а кілька людей загинули під час заворушень.

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