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Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа

Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа

Компания Twitter объявила о решении бессрочно заморозить личный аккаунт президента США Дональда Трампа, так как сочла его публикации способными спровоцировать насилие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По итогам внимательного анализа недавних публикаций пользователя @realDonaldTrump и учитывая контекст, в котором они были сделаны, а также то, как их интерпретировали на нашей платформе и за ее пределами, мы решили пойти на бессрочную блокировку аккаунта", - говорится в сообщении компании.

В нем поясняется, что такое решение продиктовано "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

Ранее ряд других американских соцсетей принял похожие решения. Недовольство их владельцев вызвали недавние публикации Трампа, в которых он, как считается, косвенно призывал демонстрантов к насильственным действиям на недавней акции протеста в Вашингтоне.

В итоге сторонники Трампа прорвались в здание конгресса, а несколько человек погибли в ходе беспорядков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook, Instagram и Twitter временно заблокировали аккаунты Трампа

США (27149) Twitter (134) Трамп Дональд (5672)


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Топ комментарии
+17
В тюрьму за госизмену! Вместе с рядом подельников.
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09.01.2021 08:17 Ответить
+17
Свобода слова - это не вседозволенность. Твоя свобода не должна мешать свободе других. А если уже 5 убитых, то уже должно рассматриваться не только ограничение твоей свободы слова, но и твоей свободы вообще.
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09.01.2021 08:28 Ответить
+16
теперь ему прямая дорога в одноклассники......
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09.01.2021 08:24 Ответить
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догавкался
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09.01.2021 09:56 Ответить
Его самого надежнее изолировать в сортире ( это чтобы без обид в бесчеловечности ). Кто знает, что может отмочить ОБИЖЕННЫЙ параноик, у которого еще есть немного времени, власти и полномочий!
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09.01.2021 10:09 Ответить
Крамольне питання - який державний орган у США регулює діяльність твітера, фейсбука і подібних соц. мереж?
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09.01.2021 10:59 Ответить
А Порошенко заблокировал Вконтакте и одноклассники. а нужно было забанить всего одного человека
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09.01.2021 11:13 Ответить
Шо, кондитер тебе в портки рошенок подкинул?
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09.01.2021 11:28 Ответить
Вас 73% ватных дегенератов, жаждущих кацапских соцсетей и развлекалова.

Кого из вас одного надо было заблокировать?
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09.01.2021 12:10 Ответить
простите, не нас, а вас 73%! и еще думаю, что вам недоступен мой уровень развлекалова. но уверяю вас, что это совсем не кацапские соцсети
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09.01.2021 16:16 Ответить
Встречайте идиота в Вконтакте
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09.01.2021 12:11 Ответить
Его срочно нужно изолировать в одном из бункеров., под охраной без права выхода. А власть передать на переходной период вице президенту. Потому что в итоге весь мир может оказаться в опасности, от этого загнанного в угол скунса.
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09.01.2021 12:11 Ответить
Жечь полицейские участки, грабить магазины - это можно. Захватить Капитолий - это "экстремизм".
Когда черный рецидивист-грабитель сдох от сердечного приступа, вся страна вставала на колени. Когда в Капитолии застрелили белую девушку - "так ей и надо".
"Вы не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ!"
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09.01.2021 12:19 Ответить
блохи радуются, что собаку живодеры поймали
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09.01.2021 13:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jkFtGxMgi9k&t=7s
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10.01.2021 15:38 Ответить
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