Twitter заблокировал аккаунт избирательного штаба Трампа

Twitter заблокировал аккаунт избирательного штаба Дональда Трампа, в котором он начал оставлять посты после блокировки его основного аккаунта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Verge.

Сообщения оставались активными в течение нескольких минут, прежде чем учетная запись была заблокирована, отмечает издание.

Также известно, что в учетной записи незадолго до "заморозки" появилось окрашенное в красный цвет изображение логотипа Twitter с коммунистической символикой (серпом и молотом).

Ранее Twitter навсегда заблокировал учетную запись Дональда Трампа "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

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В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.