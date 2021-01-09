Twitter заблокировал аккаунт избирательного штаба Трампа
Twitter заблокировал аккаунт избирательного штаба Дональда Трампа, в котором он начал оставлять посты после блокировки его основного аккаунта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Verge.
Сообщения оставались активными в течение нескольких минут, прежде чем учетная запись была заблокирована, отмечает издание.
Также известно, что в учетной записи незадолго до "заморозки" появилось окрашенное в красный цвет изображение логотипа Twitter с коммунистической символикой (серпом и молотом).
Ранее Twitter навсегда заблокировал учетную запись Дональда Трампа "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию".
В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.
Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.
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Вы сегодня, ну просто пример для подражания!
За свободу слова и демократию - на амбразуры!
Их объединяет маниакальная жажда власти и мания величия.
Правда, Индюкович гением не был, но и идиотом тоже.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
Штурм будівлі Капітолію під чужим прапором використовується ЗМІ та членами Конгресу для відбілення всіх незліченних доказів фальсифікацій виборів, пише https://www.naturalnews.com/2021-01-07-trump-did-not-concede-lin-wood-traitors-to-be-arrested.html Natural News .
Раптом у розповідях ЗМІ вже не мають значення фальсифікації голосування за Байдена, тому що деякі люди "штурмували" Будівлю Капітолію, і це було страшно.
Обложилі,сукі,обложилі....
https://www.youtube.com/watch?v=fKDMr9c7KdM&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA " охота на волков.."
Что-то известно конкретно или просто личные ощущения, подозрения, предположения?
Если имеется ввиду поведение рашки, китая, ирана, кндр, то никакой конспирологии нет, понятно всем давно, что без серьезных потрясений не обойтись.
Правда двое - из Молдовы , там тоже достаточно прокремлёвских фекалиев !
Такое же быдло агрессивное, ведомое чужой рукой, такие же избиения оппонентов, те же ноги на стол в чужих кабинетах
как то мне моторошно от всего увиденного , так как видно , что сценарий писался в кремле у ,,друга Владимира"!
И это после захвата Капитолия и попытки уничтожить избирательные бюллетени полностью соответствует действительности.
Судя по тому, что у русских пригорает в пять раз сильнее от того, что Трампа на день закрыли в Твиттере чем от того, что отравили Навального, нихрена хорошего их в будущем не ожидает.
це- СОЦІАЛЬНІ мережі чи марксистські гуртки?
це так виглядає свобода слова у вільному суспільстві?
чи так починається неокомуністичий тоталітарний контроль в цифрову епоху ?
Нікому з хом'ячків не пахне гулагом? китайським концтабором ?? ну-ну...
і твіти Трампа цілковито підпадають під правила "розпалювання ворожнечі і підбурювання"
Але оцінка це цілковито на совсіті модератора...
А на модераторів у суд не подають...Соцмережі справа добровільна...навіть для Президента США.НЕ подобається -Пи..дуй на..уй...
Вчора Трамп опублікував відео, яке містило «проголошення розійтися». Це було відео, в якому він наказав усім «йти додому з миром».
Виявляється, ця заява є необхідним кроком для залучення ополчення або збройних сил США до захисту республіки.
10-ий розділ USC (United States Code - зведена кодифікація федерального законодавства США) §254 називається https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/254 «Проголошення розійтися» , і в ньому пояснюється:
«Кожного разу, коли Президент вважає за необхідне використовувати ополчення або збройні сили відповідно до цієї глави, він, проголошуючи це, негайно наказує повстанцям розійтися та мирно відійти до своїх мешканців протягом обмеженого часу».
Саме це вчора зробив Трамп.
увага! це https://www.ar25.org/article/tramp-ne-postupyvsya-lin-vud-poyasnyuye-shcho-bagatoh-zradnykiv-zaareshtuyut-ostatochnyy?fbclid=IwAR1yaLyQ7S-7T0oadwnT3aIClOqLziU_UOZxAmwMv3Bw6KQ07twN1UOznUs фейковий ресурс кремлєботів !
Коли темна викладачкa Кембриджу сказала White lives don't matter, Abolish Whiteness, люди мусили петицію підписувати, щоб видалити її пост. Але вона написала інший, у якому підтвердила свої слова. Її не звільнили, на відміну від тих, хто наважився на All Lives Matter.
"Демократія" і "свобода слова" - то тільки для тих, хто просуває ******* (комусь потрібні) наративи.
"Чоловіка, який з'явився на вірусному фото з трибуною спікера палати представників Ненсі Пелосі під час смертельних заворушень у Капітолії США, заарештовано."
А наши дни, между прочим. военное время, и Твиттер - частное предприятиятие -
владельцы имеют право решать, когда и кому приостановить предоставление услуг.
Пусть Трамп посмотрит пункты соглашения, с кторыми он соласился, пользуясь Твиттером.
Меланья тоже приостановит пользовательское соглашение, ибо нех.
Зря! Блокируют значит боятся. На таком уровне лучше было игнорировать и не обращать внимания!