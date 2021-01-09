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Популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler удалили из Google Play

Популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler удалили из Google Play

Корпорация Google удалила приложение социальной сети Parler, которым пользовались многие сторонники Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

В заявлении представителя Google указано, что ранее Parler уже предупреждали о недопустимости размещения контента, который провоцирует насилие, и что приложение не будет допущено на платформу Google Play, пока не изменит политику модерации.

В свою очередь, управляющий Parler Джон Матци сообщил, что корпорация Apple также угрожает удалить эту сеть из App Store, если Parler не изменит политику модерации контента в течение 24 часов.

Как пишет Politico, многие сторонники Трампа являются пользователями Parler. Еще до бессрочного блокирования президента в Twitter его команда рассматривала вариант переместить Трампа в Parler.

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Google (137) социальные сети (643) Трамп Дональд (5676)


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Топ комментарии
+15
Популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler удалили из Google Play - Цензор.НЕТ 872
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09.01.2021 14:58 Ответить
+10
если вздуматься - беспрецедентное наступление на свободу слова
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09.01.2021 14:44 Ответить
+9
Якщо є інтелект, то не свободу слова, а свободу брехні і популізма.
Наступ на брехунів і популістів.

"Слово" і "популізм" та "брехня" це трохи різне.
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09.01.2021 14:47 Ответить
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а что, без соцсетей нельзя прожить?
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09.01.2021 18:07 Ответить
Наразі можна. Якщо користуватися традиційною поштою. Але потім гестппівці-цукерберги візьмуться й за неї. Люди перейдуть на друкарські машинки - вони й машинки маркіруватимуть, як колись в сири-сири. Все повертається на круги своя. Зовсім не смішно.
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09.01.2021 18:33 Ответить
У всіх приматів розвинутий стадний інстинкт. А, як з'ясувалося, соцмережі допомагають їм збиватися в зграї. Інколи маленькі, а інколи й дуже великі.
Але, як тільки якась зграя починає становити уявну, чи реальну загрозу для корпоративних інтересів, цю зграю спочатку намагаються маніпулятивно ізолювати в суспільній свідомості за допомогою ручних ЗМІ, а потім просто напросто затикають рота.
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09.01.2021 18:36 Ответить
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