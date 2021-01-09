Популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler удалили из Google Play

Корпорация Google удалила приложение социальной сети Parler, которым пользовались многие сторонники Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

В заявлении представителя Google указано, что ранее Parler уже предупреждали о недопустимости размещения контента, который провоцирует насилие, и что приложение не будет допущено на платформу Google Play, пока не изменит политику модерации.

В свою очередь, управляющий Parler Джон Матци сообщил, что корпорация Apple также угрожает удалить эту сеть из App Store, если Parler не изменит политику модерации контента в течение 24 часов.

Как пишет Politico, многие сторонники Трампа являются пользователями Parler. Еще до бессрочного блокирования президента в Twitter его команда рассматривала вариант переместить Трампа в Parler.

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