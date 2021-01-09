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Популярну серед прихильників Трампа соцмережу Parler видалили з Google Play

Популярну серед прихильників Трампа соцмережу Parler видалили з Google Play

Корпорація Google видалила додаток соціальної мережі Parler, яким користувалися багато прихильників Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

У заяві представника Google зазначено, що раніше Parler вже попереджали про неприпустимість розміщення контенту, який провокує насильство, і що програму не буде допущено на платформу Google Play, поки не змінить політику модерації.

Зі свого боку, керуючий Parler Джон Матц повідомив, що корпорація Apple також загрожує видалити цю мережу з App Store, якщо Parler не змінить політику модерації контенту протягом 24 годин.

Як пише Politico, багато прихильників Трампа є користувачами Parler. Ще до безстрокового блокування президента в Twitter його команда розглядала варіант перемістити Трампа в Parler.

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Google (708) соціальні мережі (1189) Трамп Дональд (6133)


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Топ коментарі
+15
Популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler удалили из Google Play - Цензор.НЕТ 872
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09.01.2021 14:58 Відповісти
+10
если вздуматься - беспрецедентное наступление на свободу слова
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09.01.2021 14:44 Відповісти
+9
Якщо є інтелект, то не свободу слова, а свободу брехні і популізма.
Наступ на брехунів і популістів.

"Слово" і "популізм" та "брехня" це трохи різне.
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09.01.2021 14:47 Відповісти
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а что, без соцсетей нельзя прожить?
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09.01.2021 18:07 Відповісти
Наразі можна. Якщо користуватися традиційною поштою. Але потім гестппівці-цукерберги візьмуться й за неї. Люди перейдуть на друкарські машинки - вони й машинки маркіруватимуть, як колись в сири-сири. Все повертається на круги своя. Зовсім не смішно.
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09.01.2021 18:33 Відповісти
У всіх приматів розвинутий стадний інстинкт. А, як з'ясувалося, соцмережі допомагають їм збиватися в зграї. Інколи маленькі, а інколи й дуже великі.
Але, як тільки якась зграя починає становити уявну, чи реальну загрозу для корпоративних інтересів, цю зграю спочатку намагаються маніпулятивно ізолювати в суспільній свідомості за допомогою ручних ЗМІ, а потім просто напросто затикають рота.
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09.01.2021 18:36 Відповісти
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