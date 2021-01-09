Популярну серед прихильників Трампа соцмережу Parler видалили з Google Play

Корпорація Google видалила додаток соціальної мережі Parler, яким користувалися багато прихильників Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

У заяві представника Google зазначено, що раніше Parler вже попереджали про неприпустимість розміщення контенту, який провокує насильство, і що програму не буде допущено на платформу Google Play, поки не змінить політику модерації.

Зі свого боку, керуючий Parler Джон Матц повідомив, що корпорація Apple також загрожує видалити цю мережу з App Store, якщо Parler не змінить політику модерації контенту протягом 24 годин.

Як пише Politico, багато прихильників Трампа є користувачами Parler. Ще до безстрокового блокування президента в Twitter його команда розглядала варіант перемістити Трампа в Parler.

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