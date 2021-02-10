Трампа никогда не разблокируют в Twitter, - администрация соцсети
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Экс-президент США Дональд Трамп не сможет пользоваться соцсетью Twitter, даже если будет еще раз баллотироваться на должность главы государства.
Об этом главный финансовый управляющий Twitter Нед Сигал заявил в эфире американского телеканала CNBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В соответствии с нашей политикой, когда вас удаляют с платформы, это происходит независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшим или нынешним государственным должностным лицом. Удаление носит постоянный характер", - сказал он.
"Запомните, наша политика разработана таким образом, чтобы мы были уверены в том, что люди не призывают к насилию. А если кто-то поступает так, мы удаляем его, и наша политика не позволяет людям возвращаться", - добавил он.
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Напомним, начале января соцсеть Twitter объявила о решении бессрочно заморозить личный аккаунт Трампа, так как там сочли его публикации способными спровоцировать насилие.
Похожие решения приняли и другие американские соцсети. Недовольство их владельцев вызвали публикации Трампа, в которых он, как считается, косвенно призывал демонстрантов к насильственным действиям на акции протеста в Вашингтоне.
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только Пукин по прежнему берет трубку..
а так всё многообещающе начиналось..
Путин разрыдался от умиления прямо перед телевизором.
Ваш Донні ******** вночі повоювати в твітері. Пам'ятаю, ходили жарти, що треба вимкнути, або поцупити у нього смартфон, щоб сам не ганьбився та Америку не принижував.
Ой.
с блэкджеком и шлюхами.
"Юг желает взять реванш, за то двухсотлетнее поражение в ходе Гражданской войны, и намерен выкинуть всех респов из всех мест, в Америке "кризис перепроизводства элит", "новых элит" так много, а "мест" для них мало, вот и идет "реванш", как возможность из "двухпартийной системы" стать "моновладою", "выкинув на мороз" всех "бывших респов" ".
И то, что Байден намерен "узаконить" 11 млн нелегалов (будущих избирателей демократов, без сомнения) - сдвинет навсегда баланс в сторону демократов.
То ж, з тими емігрантами може статися, як і з усіма попередніми. Буде просто чергова хвиля.
Кризис американской идентичности: от «града на холме» до Трампа
Кризис идентичности в США-2: протесты BLM в США как кризис элит.
рекомендую к ознакомлению. Для меня некоторые вещи (и мысли) были в новинку.