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Трампа никогда не разблокируют в Twitter, - администрация соцсети

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трампа никогда не разблокируют в Twitter, - администрация соцсети

Экс-президент США Дональд Трамп не сможет пользоваться соцсетью Twitter, даже если будет еще раз баллотироваться на должность главы государства.

Об этом главный финансовый управляющий Twitter Нед Сигал заявил в эфире американского телеканала CNBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с нашей политикой, когда вас удаляют с платформы, это происходит независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшим или нынешним государственным должностным лицом. Удаление носит постоянный характер", - сказал он.

"Запомните, наша политика разработана таким образом, чтобы мы были уверены в том, что люди не призывают к насилию. А если кто-то поступает так, мы удаляем его, и наша политика не позволяет людям возвращаться", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп скрыл не менее 10 телефонных разговоров с Путиным, администрация Байдена получит к ним доступ

Напомним, начале января соцсеть Twitter объявила о решении бессрочно заморозить личный аккаунт Трампа, так как там сочли его публикации способными спровоцировать насилие.

Похожие решения приняли и другие американские соцсети. Недовольство их владельцев вызвали публикации Трампа, в которых он, как считается, косвенно призывал демонстрантов к насильственным действиям на акции протеста в Вашингтоне.

Также на Цензор.НЕТ: Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Відспівала птаха...
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10.02.2021 21:11
+6
Это нет тот ли твитур, который верифицировал аккаунт "официального представительства МИД РФ в Симферополе"? Ну да, московские оккупанты "не призывают к насилию"
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10.02.2021 21:19
+6
свобода слова для лівих то фікція їм головне людям голову задурити я не за Трампа я за правду
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10.02.2021 21:40
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Відспівала птаха...
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10.02.2021 21:11 Ответить
теперь ему и Меланья перестала давать..
только Пукин по прежнему берет трубку..
а так всё многообещающе начиналось..
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10.02.2021 21:14 Ответить
и билет на самокат до ростова продадут втридорога...
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10.02.2021 21:14 Ответить
а зря, классный твиттерист
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10.02.2021 21:19 Ответить
Это нет тот ли твитур, который верифицировал аккаунт "официального представительства МИД РФ в Симферополе"? Ну да, московские оккупанты "не призывают к насилию"
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10.02.2021 21:19 Ответить
Трампа никогда не разблокируют в Twitter, - администрация соцсети - Цензор.НЕТ 2042
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10.02.2021 21:20 Ответить
Трампа никогда не разблокируют в Twitter, - администрация соцсети - Цензор.НЕТ 4143
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10.02.2021 21:21 Ответить
Пусть фсбшники придумают ему кличку и симку выдадут.
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10.02.2021 21:22 Ответить
Жестко в Америке. Призвал к протестам - получи пожизненный бан.
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10.02.2021 21:22 Ответить
"Демократия" она такая.
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11.02.2021 00:05 Ответить
"Демократия" и "анархия" - таки две большие разницы.
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11.02.2021 08:10 Ответить
А я думаю,что наш зекретин так сракой перед Байденом вертит,ссоря нас с республиканцами...
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10.02.2021 21:27 Ответить
350 сотрудников Twitter написали покаянное письмо своему руководству: «Мы способствовали разжиганию смертоносных событий 6 января» - и попросили заблокировать Трампа и всех его сторонников в Twitter.

Путин разрыдался от умиления прямо перед телевизором.
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10.02.2021 21:29 Ответить
Американские онлайн-сервисы и соцсети начали блокировать аккаунты президента США Дональда Трампа и его сторонников, а также ограничивать контент, связанный с беспорядками в Вашингтоне 6 января 2021 года. По данным Аxios, к 9 января о различных «трамповских» ограничениях объявили больше десятка платформ. Однако главным событием стала блокировка аккаунта Трампа в твиттере - именно эту платформу он годами использовал в качестве своей основной политической трибуны.
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10.02.2021 21:31 Ответить
свобода слова для лівих то фікція їм головне людям голову задурити я не за Трампа я за правду
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10.02.2021 21:40 Ответить
ИГИЛу тоже свобода слова положена?
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11.02.2021 08:12 Ответить
телега ему в помощь
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10.02.2021 21:49 Ответить
Лучшее доказательство что он - великий Президент.
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10.02.2021 21:53 Ответить
Зарегистрируется как "Рыжий лис". Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 7185
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10.02.2021 22:06 Ответить
Або "дохлайа бєлочька"... Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 1171
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10.02.2021 23:15 Ответить
Краще - «covfefe». Це самий відомий його перл з твітера. Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 1502
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10.02.2021 23:43 Ответить
це ідіш хасидський сленг
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11.02.2021 01:23 Ответить
Це шизіш, трампонський брєд. Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 8112

Ваш Донні ******** вночі повоювати в твітері. Пам'ятаю, ходили жарти, що треба вимкнути, або поцупити у нього смартфон, щоб сам не ганьбився та Америку не принижував.
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11.02.2021 02:16 Ответить
Частные соцсети нас закабалили и решают что нам можно, а что нельзя! Про котиков писать и умиляться можно! По твердости своей веры -- низзя! По отношению к политике-- низзя! По отношению к вакцинам-- низзя! Низзя! Низзя! Низзя!....
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10.02.2021 22:08 Ответить
А нафуя йому потрібен твіттер у тюрмі ??? Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 8033
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10.02.2021 23:14 Ответить
Там он будет играть в шашки. То есть не в шашки, -а в Чапаева! Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 5525
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11.02.2021 06:41 Ответить
Додік фсьо.
Ой.
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10.02.2021 23:41 Ответить
Вас уже Телеграмм обгояет, блокираторы ху**ы. Цензуру и затыкание ртов никто не любит, доблокируетесь до разорения.
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11.02.2021 00:02 Ответить
А ты чего переживаешь и рекламируешь контролируемый рашистами телеграм?
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11.02.2021 06:40 Ответить
Что,что? Так и сказали,иди Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 4679 ? Трампа ніколи не розблокують у Twitter, - адміністрація соцмережі - Цензор.НЕТ 700
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11.02.2021 06:39 Ответить
Воно йому на старість вже й не треба.
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11.02.2021 07:04 Ответить
А вообще Твиттер - частная контора со своим уставом. Никто не запрещает Трампу замутить свой Твиттер с блэкджеком и шлюхами.
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11.02.2021 08:19 Ответить
Айлон Маск разом з сином Трампа заговорили про створення альтернативної мережі без цензури. Прогнозується що, втрати Твітера та Фейсбука складуть 70 млн акаунтів тільки в США.
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11.02.2021 10:47 Ответить
"без цензуры" не получится. Это утопия. Профессиональные провокаторы тут же положат любую соцсеть или форум, вкидывая сверхпровокативый контент.
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11.02.2021 11:04 Ответить
Мається на увазі без цензури для республіканців і консерваторів в цілому. Там зараз серьйозно занепокоєні тим що, всіінформаційні ресурси захоплені демократами і ліваками.
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11.02.2021 11:20 Ответить
у на нас Слобожанщині кажуть "кинулась киця, як мокра п@здиця" - геть усе, що пов'язане з інформаційними технологіями, контролюється глобально оріентованими ТНК, "спекулятивним капіталом", і саме "деми" - то їх "представницька влада", тож не дивно, що вони блокують та утискають "респів".

"Юг желает взять реванш, за то двухсотлетнее поражение в ходе Гражданской войны, и намерен выкинуть всех респов из всех мест, в Америке "кризис перепроизводства элит", "новых элит" так много, а "мест" для них мало, вот и идет "реванш", как возможность из "двухпартийной системы" стать "моновладою", "выкинув на мороз" всех "бывших респов" ".

И то, что Байден намерен "узаконить" 11 млн нелегалов (будущих избирателей демократов, без сомнения) - сдвинет навсегда баланс в сторону демократов.
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11.02.2021 11:48 Ответить
Може й так але. Як показує досвід, дуже багато емігрантів з недорозвинених країн не дуже схильні підтримувати демократів. Можна трохи посидіти на велфері але рано чи пізно людина від'їдаєтьяся і дивиться що, за роботу платять більше. І тут вони починають з надією поглядати на консерваторів. Та частина, яка приїхала з наміром замутить, як правило має тенденцію до природнього скорочення в результаті розбірок з конкуруючими угрупуваннями. До того ж, через великий наплив нероб вони почнуть дратувати і прихильників демократів.
То ж, з тими емігрантами може статися, як і з усіма попередніми. Буде просто чергова хвиля.
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11.02.2021 12:06 Ответить
Есть два длинных, но весьма интересных видео Павла Щелина
Кризис американской идентичности: от «града на холме» до Трампа
Кризис идентичности в США-2: протесты BLM в США как кризис элит.
рекомендую к ознакомлению. Для меня некоторые вещи (и мысли) были в новинку.
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11.02.2021 12:13 Ответить
ЗІ: До того ж, як бачимо зараз багато штатів оголосили абструкцію постановам Байдена. Техас першим тупо послав Білий дім нафіг його постановою про заборону екстрадиції нелегалів і сказав що, такі рішення їх не торкаються. За ним ще чотири штати вирішили переглянути наскільки вони мають виконувати дерективи президента. Деякі вирішили скористатися законом, який дозволяє на два тижні відкладати виконання і просто регулярно поновлювати свої постанови на наступні два тижні.
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11.02.2021 12:11 Ответить
 
 