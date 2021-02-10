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Новости За рубежом
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Трамп скрыл не менее 10 телефонных разговоров с Путиным, администрация Байдена получит к ним доступ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

То, что было сказано между двумя лидерами, является большой загадкой, которую советники нового президента США считают необходимым выяснить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico. 

Понимание того, что было сказано между ними, может помочь выяснить, раскрывал ли когда-либо Трамп конфиденциальную информацию или заключал ли какие-либо сделки с кремлевским лидером, которые могли бы застать новую администрацию врасплох. Теперь, когда президент Джо Байден находится в Белом доме, он может убедиться в этом сам.

Трамп скрыл не менее 10 телефонных разговоров с Путиным, администрация Байдена получит к ним доступ 01

"Им не нужно наше разрешение, чтобы увидеть эти [записи]", - сказал бывший сотрудник Белого дома Трампа, имея в виду новую команду национальной безопасности Байдена.

"Приоритетом национальной безопасности является выяснение того, что Трамп сказал Путину за четыре года его пребывания у власти", - сказал один из бывших сотрудников службы безопасности, близкий к новому президенту. "Некоторые вещи, например, то, что произошло на некоторых личных встречах, на которых не присутствовал американский переводчик, возможно, никогда не будут полностью известны. Но я был бы очень удивлен, если бы новая команда национальной безопасности не пыталась получить доступ к записям разговоров".

Трамп тщательно охранял свои личные беседы с иностранными лидерами во время пребывания на должности, доходя до того, что некоторые из них были спрятаны в сверхсекретной системе кодовых слов СНБ, чтобы ограничить доступ сотрудников и даже членов кабинета министров и предотвратить утечки.

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Трамп пошел на все, чтобы сохранить конфиденциальность своих личных разговоров с российским лидером, от конфискации записей до отказа от американских переводчиков и делопроизводителей на их встречах. Это стремление к секретности распространилось даже после его пребывания на посту президента США. Один из бывших чиновников Трампа на прошлой неделе утверждал, что записи разговоров Трампа с Путиным, которые часто длились час и более, не должны предоставляться его преемнику. 

Взаимодействие Трампа с Путиным и другими российскими официальными лицами, безусловно, было далеко от обычно тщательно спланированных переговоров между мировыми лидерами - Трамп в начале своего пребывания в должности дошел до того, что раскрыл секретную информацию российским дипломатам в Овальном кабинете.

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Но бывшие высокопоставленные советники Трампа заявили, что Трамп редко говорил российскому лидеру что-либо, чего он еще не сказал публично. Марина Гросс, которая переводила многие звонки Трампа и встречи с Путиным, рассказывала коллегам, что, по словам одного из бывших чиновников, слушать их разговоры,  - это "как подслушивать двух друзей, болтающих в баре".

За несколько дней и недель до инаугурации Байдена уходящие сотрудники СНБ Трампа передали папки с материалами, включая отчеты разведки, стратегические документы и информацию о текущих операциях, чтобы облегчить плавный переход. Прибывающая команда национальной безопасности также расспрашивала своих предшественников об обязательствах, взятых администрацией Трампа перед союзниками и противниками, в том числе перед Россией. 
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Топ комментарии
+33
Интересно а записи разговоров осла с ****** когда нить всплывут??
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10.02.2021 14:17
+18
Це називається - прийде весна, розтане сніг і буде видно хто де срав
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10.02.2021 14:21
+15
свинособако, Байден обраний президентом США. Не чув?
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10.02.2021 14:25
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Интересно а записи разговоров осла с ****** когда нить всплывут??
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10.02.2021 14:17 Ответить
посадят трампу - ох посадят))))
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10.02.2021 14:19 Ответить
обязательно. причем не важно кто придет на его место
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10.02.2021 14:21 Ответить
Мне кажется, что очень много интересного из жизни осла есть в тех десяти разговорах.
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10.02.2021 14:46 Ответить
Це називається - прийде весна, розтане сніг і буде видно хто де срав
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10.02.2021 14:21 Ответить
"Посодють" тепер Трампа - не треба було з ****** зв'язуватись!

Трамп скрыл не менее 10 телефонных разговоров с Путиным, администрация Байдена получит к ним доступ - Цензор.НЕТ 3457
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10.02.2021 14:25 Ответить
свинособако, Байден обраний президентом США. Не чув?
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10.02.2021 14:25 Ответить
При современном развитии западных нано-технологий они все разговоры записывают на медную проволоку Трамп скрыл не менее 10 телефонных разговоров с Путиным, администрация Байдена получит к ним доступ - Цензор.НЕТ 8591
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10.02.2021 14:27 Ответить
Трамп скрыл не менее 10 телефонных разговоров с Путиным, администрация Байдена получит к ним доступ - Цензор.НЕТ 1311
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10.02.2021 14:27 Ответить
Это уже история. Сейчас главное за Байденом следить. Что-то резво он начал ***** звонить.
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10.02.2021 14:27 Ответить
Так с определенной риторикой звонил,а вот с "нашим всем" разговаривать явно не будет-зелю мало кто за реального президента считает...
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10.02.2021 14:33 Ответить
все просто, стоит обзавестись ЯО и тебе будут звонить, а если отдать ЯО, то на куй ты кому нужен...
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10.02.2021 14:49 Ответить
Как быть Германии, Швеции, Норвегии, Италии, Нидерландам, например? Это изгои?
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10.02.2021 16:37 Ответить
Як що скривав чи намагався значить є чому. Винен.
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10.02.2021 14:28 Ответить
Спілкуються два лаптєстанца, один з яких є офіцером фсб. Той, що простий громадянин, звертається до феесбешника у цивільному: Чув такий анекдот? пуцін телефонує Трампу і каже: Дональд, треба привести зачіску до порядку, ви все ж таки російський полковник!
І починає реготати..
На це феесбешник у цивільному, озираючись, каже: так це ж не анекдот, це - секретна інформація!
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10.02.2021 14:30 Ответить
Ведь мы стобой любовники, любовники..
Поющие в терновнике, в терновнике Трамп скрыл не менее 10 телефонных разговоров с Путиным, администрация Байдена получит к ним доступ - Цензор.НЕТ 2833
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10.02.2021 14:36 Ответить
пенсию трампон будеть получать в рашиста,американская ему ужо не светить Трамп скрыл не менее 10 телефонных разговоров с Путиным, администрация Байдена получит к ним доступ - Цензор.НЕТ 6559
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10.02.2021 14:36 Ответить
От министерства юстиции США он будет пенсию получать. Баландой.
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10.02.2021 15:21 Ответить
а те записи с Бубочкой, которые чуть до импичмента не довели ?
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10.02.2021 14:47 Ответить
Эти нароют, поверь. То, что сделал Трамп, достойно электрического стула. Байден сделает все, чтобы Трамп увидел этот стул вживую. Пусть не жопой сел, но рядом постоял.
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10.02.2021 15:25 Ответить
Ну все Трампу теперь карачун.
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10.02.2021 14:54 Ответить
слушать их разговоры, - это "как подслушивать двух друзей, болтающих в баре". - Не удивлюсь, если у них общий бизнес или Трамп "висит" на вербовке и являлся агентом Кремля. Вся его каденция была пропитана предательством интересов Америки!
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10.02.2021 15:15 Ответить
попался белобрысый.. зеленскому приготовиться
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10.02.2021 15:22 Ответить
Интересно, а Трамп усвоил на русском "три заветных слова" ЕСТЬ! ТАК ТОЧНО! НИКАК НЕТ!
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10.02.2021 15:23 Ответить
наш у....издил без протокола в Оман. с кем встречался, о чем говорил? и никакого расследования. а ведь руководители стран (нормальных), без согласования и протокола даже рот не имеют права открить
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10.02.2021 15:23 Ответить
"слушать их разговоры - это как подслушивать двух друзей, болтающих в баре"

Вот и определились Трамп и ***** - не враги, а друзья.
Источник: https://censor.net/ru/n3247118
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10.02.2021 15:24 Ответить
Зачем скрывать, если там ничего якобы страшного?
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10.02.2021 16:40 Ответить
наступним одкровенням від байдена та демпартії буде те що бандерівці то фашисти
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10.02.2021 18:07 Ответить
А ТРАМП ЧТО ЦРУ ИЛИ ФБР !?)
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10.02.2021 18:57 Ответить
Кто бы сомневался! Пора ****"хапа брать за яйца! ))
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10.02.2021 19:30 Ответить
 
 