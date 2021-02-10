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Новости За рубежом
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импичмент (198) США (9352) Трамп (2145)

Трамп недоволен работой своих адвокатов на процессе по импичменту, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп недоволен работой своих адвокатов на процессе по импичменту, - CNN

Бывший президент США Дональд Трамп выразил недовольство выступлением своего адвоката Брюса Кастора, который возглавляет его команду защиты в процессе импичмента, в первый день слушаний в Сенате США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом пишет CNN.

Экс-глава Белого дома повышал свой голос и почти перешел на крик, когда Кастор пытался понять сущность аргументов своей же команды защиты.

Союзники Трампа также были удивлены, когда адвокаты в последний момент внесли изменения в свои выступления.

В Сенате Брюс Кастор выступил со спутанной аргументацией при рассмотрении вопроса о соответствии судебного слушания относительно импичмента бывшему президенту нормам действующей Конституции. Юрист одобрительно высказался в адрес отдельных сенаторов, которые поддерживали конституционность этого процесса, но одновременно заявлял, что Сенат не должен проводить судебное разбирательство.

Кроме того, на заседании адвокат Трампа запугивал законодателей и заявил, что если Трампа накажут, в стране прокатится волна импичментов и вспомнил о бывшем генпрокуроре времен Обамы Эрике Холдере, отметив, что его тоже может ожидать подобное наказание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным

Один из советников Трампа выразил непонимание итогам первого дня слушаний. Он предположил, что Трампу может угрожать серьезная опасность, поскольку тот не смог привлечь высококвалифицированных юристов.

Сенат США признал импичмент Трампа конституционным. 56 сенаторов США проголосовали за то, что процедура не противоречит Конституции. Против высказались 44 представителя.

Несмотря на призывы некоторых республиканцев прекратить рассмотрение, шесть сенаторов от этой партии проголосовали вместе с демократами.

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Топ комментарии
+14
Как деньги путинские отрабатывать - так жизнь удалась.
А как саночки возить - так адвокаты виноватыы.
Плохому президенту адвокаты мешают.
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10.02.2021 07:16
+9
Привык жить по понятиям, а не по закону.
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10.02.2021 07:23
+8
Трамп недоволен работой своих адвокатов на процессе по импичменту, - CNN - Цензор.НЕТ 3738 Трамп недоволен работой своих адвокатов на процессе по импичменту, - CNN - Цензор.НЕТ 3523
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10.02.2021 07:23
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Как деньги путинские отрабатывать - так жизнь удалась.
А как саночки возить - так адвокаты виноватыы.
Плохому президенту адвокаты мешают.
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10.02.2021 07:16 Ответить
Двое ведущих адвокатов ушли от Трампа накануне слушаний. Трамп не любит платить.
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10.02.2021 09:20 Ответить
Трамп недоволен работой своих адвокатов на процессе по импичменту, - CNN - Цензор.НЕТ 1850 Трамп недоволен работой своих адвокатов на процессе по импичменту, - CNN - Цензор.НЕТ 7480
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10.02.2021 07:21 Ответить
Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 5894
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10.02.2021 08:33 Ответить
Трамп недоволен работой своих адвокатов на процессе по импичменту, - CNN - Цензор.НЕТ 3738 Трамп недоволен работой своих адвокатов на процессе по импичменту, - CNN - Цензор.НЕТ 3523
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10.02.2021 07:23 Ответить
Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 9998
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10.02.2021 08:34 Ответить
Привык жить по понятиям, а не по закону.
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10.02.2021 07:23 Ответить
Школа КГБ.
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10.02.2021 07:23 Ответить
И это для трампа пока цветочки, ягодки пойдут потом, мощные такие ягодки, ягодицы можно сказать Трамп недоволен работой своих адвокатов на процессе по импичменту, - CNN - Цензор.НЕТ 2347
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10.02.2021 07:32 Ответить
От лох! Надо было нанимать татарова, портнова и тупицкого...... Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 3197
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10.02.2021 07:56 Ответить
Да нормальные в Трампа были (а может и остались) адвокаты. Но вот в чем дело, адвокаты выстроили "линию защиты" а трамп сказал что фигня что линия защиты будет другой, аля "выборы сфальсифицырованы". Часть адвокатов сразу же ушли, а другие, вон сверху читайте..
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10.02.2021 08:09 Ответить
Шо то за адвокаты, шо Капитолий не захватили!? Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 9041
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10.02.2021 08:20 Ответить
Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 3871 Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 1218я устал,я обосрался и ухожу
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10.02.2021 08:22 Ответить
Фотограф - молодец.
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10.02.2021 08:29 Ответить
Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 9934
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10.02.2021 08:23 Ответить
Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 2168
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10.02.2021 08:35 Ответить
Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 4510
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10.02.2021 09:07 Ответить
Интересно будет посмотреть на Лохматое Чмо постриженым налысо.
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10.02.2021 09:09 Ответить
Голосування показало що, Сенат не дав голосів для імпічменту. Демократів виявилося недостатньо, а серед республіканців проголосувало "за" навіть менше ніж демократи розраховували.
То ж, врядчи ваші надії збудуться.
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10.02.2021 11:38 Ответить
Для того чтобы объединить американское общество нужны враги! И их создавать не надо! Они уже есть,-и оба рыжие! Но один маленький и лысый,а другой высокий и с шевелюрой! Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 5163
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10.02.2021 09:35 Ответить
Вони хочуть застосувати імпічмент президента до людини,яка не є президентом...Ну не тупі?..
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10.02.2021 10:34 Ответить
У Трампа явна проблема з командою, яка йому постійно підсовує демократичних юристів. Перед цим він вже звільнив трьох, які виявилися пов'язані з демократичною партією, а тут знову. Явно є щур в близькому оточенні.
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10.02.2021 11:36 Ответить
Новина вже не актуальна, юристи звільнені, імпічмент здувся.
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10.02.2021 11:41 Ответить
Якось байдуже, своїх проблем по горло.
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10.02.2021 11:41 Ответить
 
 