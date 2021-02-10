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Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN

Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN

Колишній президент США Дональд Трамп висловив невдоволення виступом свого адвоката Брюса Кастора, який очолює його команду захисту в процесі імпічменту, в перший день слухань у Сенаті США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це пише CNN.

Екс-голова Білого дому підвищував свій голос та майже перейшов на крик, коли Кастор намагався зрозуміти сутність аргументів своєї ж команди захисту.

Союзники Трампа також були здивовані, коли адвокати в останній момент внесли зміни у свої виступи.

У Сенаті Брюс Кастор виступив зі сплутаною аргументацією під час розгляду питання про відповідність судового слухання з імпічменту колишнього президента нормам чинної Конституції. Юрист схвально висловився на адресу окремих сенаторів, що підтримували конституційність цього процесу, але водночас заявляв, що Сенат не має проводити судовий розгляд.

Окрім того, на засіданні адвокат Трампа залякував законодавців та заявив, якщо Трампа покарають, у країні прокотиться хвиля імпічментів та згадав про колишнього генпрокурора часів Обами Еріка Холдера, зазначивши, що того теж може чекати подібне покарання.

Читайте також: Сенат США відмовився визнати імпічмент Трампа неконституційним

Один із радників Трампа висловив нерозуміння підсумками першого дня слухань. Він припустив, що Трампу може загрожувати серйозна небезпека, оскільки той не зміг залучити висококваліфікованих юристів.

Сенат США визнав імпічмент Трампа конституційним. 56 сенаторів США проголосували за те, що процедура не суперечить Конституції. Проти висловилось 44 представники.

Попри заклики деяких республіканців припинити розгляд, шестеро сенаторів від цієї партії проголосували разом із демократами.

Автор: 

імпічмент (278) США (22512) Трамп Дональд (5477)


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Топ коментарі
+14
Как деньги путинские отрабатывать - так жизнь удалась.
А как саночки возить - так адвокаты виноватыы.
Плохому президенту адвокаты мешают.
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10.02.2021 07:16
+9
Привык жить по понятиям, а не по закону.
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10.02.2021 07:23
+8
Трамп недоволен работой своих адвокатов на процессе по импичменту, - CNN - Цензор.НЕТ 3738
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10.02.2021 07:23
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Как деньги путинские отрабатывать - так жизнь удалась.
А как саночки возить - так адвокаты виноватыы.
Плохому президенту адвокаты мешают.
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10.02.2021 07:16 Відповісти
Двое ведущих адвокатов ушли от Трампа накануне слушаний. Трамп не любит платить.
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10.02.2021 09:20 Відповісти
Трамп недоволен работой своих адвокатов на процессе по импичменту, - CNN - Цензор.НЕТ 1850
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10.02.2021 07:21 Відповісти
Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 5894
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10.02.2021 08:33 Відповісти
Трамп недоволен работой своих адвокатов на процессе по импичменту, - CNN - Цензор.НЕТ 3738
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10.02.2021 07:23 Відповісти
Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 9998
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10.02.2021 08:34 Відповісти
Привык жить по понятиям, а не по закону.
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10.02.2021 07:23 Відповісти
Школа КГБ.
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10.02.2021 07:23 Відповісти
И это для трампа пока цветочки, ягодки пойдут потом, мощные такие ягодки, ягодицы можно сказать
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10.02.2021 07:32 Відповісти
От лох! Надо было нанимать татарова, портнова и тупицкого......
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10.02.2021 07:56 Відповісти
Да нормальные в Трампа были (а может и остались) адвокаты. Но вот в чем дело, адвокаты выстроили "линию защиты" а трамп сказал что фигня что линия защиты будет другой, аля "выборы сфальсифицырованы". Часть адвокатов сразу же ушли, а другие, вон сверху читайте..
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10.02.2021 08:09 Відповісти
Шо то за адвокаты, шо Капитолий не захватили!?
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10.02.2021 08:20 Відповісти
Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 3871 я устал,я обосрался и ухожу
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10.02.2021 08:22 Відповісти
Фотограф - молодец.
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10.02.2021 08:29 Відповісти
Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 9934
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10.02.2021 08:23 Відповісти
Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 2168
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10.02.2021 08:35 Відповісти
Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN - Цензор.НЕТ 4510
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10.02.2021 09:07 Відповісти
Интересно будет посмотреть на Лохматое Чмо постриженым налысо.
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10.02.2021 09:09 Відповісти
Голосування показало що, Сенат не дав голосів для імпічменту. Демократів виявилося недостатньо, а серед республіканців проголосувало "за" навіть менше ніж демократи розраховували.
То ж, врядчи ваші надії збудуться.
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10.02.2021 11:38 Відповісти
Для того чтобы объединить американское общество нужны враги! И их создавать не надо! Они уже есть,-и оба рыжие! Но один маленький и лысый,а другой высокий и с шевелюрой!
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10.02.2021 09:35 Відповісти
Вони хочуть застосувати імпічмент президента до людини,яка не є президентом...Ну не тупі?..
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10.02.2021 10:34 Відповісти
У Трампа явна проблема з командою, яка йому постійно підсовує демократичних юристів. Перед цим він вже звільнив трьох, які виявилися пов'язані з демократичною партією, а тут знову. Явно є щур в близькому оточенні.
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10.02.2021 11:36 Відповісти
Новина вже не актуальна, юристи звільнені, імпічмент здувся.
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10.02.2021 11:41 Відповісти
Якось байдуже, своїх проблем по горло.
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10.02.2021 11:41 Відповісти
 
 