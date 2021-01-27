Сенат США відмовився визнати імпічмент Трампа неконституційним

Сенат США не визнав неконституційним імпічмент колишнього президента країни Дональда Трампа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На голосуванні 55 сенаторів визнали імпічмент законним, а 45 - протизаконним. При цьому за законність імпічменту висловилися тільки п'ятеро республіканців.

Такий результат свідчить, що шансів на те, що Сенат у лютому підтримає рішення палати представників оголосити Трампу імпічмент невисокі: для цього потрібна згода двох третин сенаторів.

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Питання про законність процедури імпічменту поставив на голосування сенатор-республіканець Ренд Пол. Він вважає, що Трамп не порушував закон, а демократи просто намагаються звести з ним рахунки.

"Ми тепер будемо намагатися посадити до в'язниці будь-якого політика, який у переносному сенсі під час виступу використовував слово "боротьба"? Яка ганьба", - сказав він.

На думку конгресменів-демократів і деяких республіканців, Трамп несе відповідальність за заворушення поблизу Капітолію на початку листопада. Тоді демонстранти, що підтримують його, увірвалися в будівлю Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.

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