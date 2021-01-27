Сенат США відмовився визнати імпічмент Трампа неконституційним
Сенат США не визнав неконституційним імпічмент колишнього президента країни Дональда Трампа.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
На голосуванні 55 сенаторів визнали імпічмент законним, а 45 - протизаконним. При цьому за законність імпічменту висловилися тільки п'ятеро республіканців.
Такий результат свідчить, що шансів на те, що Сенат у лютому підтримає рішення палати представників оголосити Трампу імпічмент невисокі: для цього потрібна згода двох третин сенаторів.
Питання про законність процедури імпічменту поставив на голосування сенатор-республіканець Ренд Пол. Він вважає, що Трамп не порушував закон, а демократи просто намагаються звести з ним рахунки.
"Ми тепер будемо намагатися посадити до в'язниці будь-якого політика, який у переносному сенсі під час виступу використовував слово "боротьба"? Яка ганьба", - сказав він.
На думку конгресменів-демократів і деяких республіканців, Трамп несе відповідальність за заворушення поблизу Капітолію на початку листопада. Тоді демонстранти, що підтримують його, увірвалися в будівлю Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.
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А в В.Зраді - болото...і тишина.....
На місці В.Зради так і було- козяче болото..
1. Попытка фальсьфицировать выборы.
2. Покушение на конституционный строй и предпринятая попытка госпереворота.
3. Работа на врага и госизмена.
Ну ты гурман.
Что-то не нравится - есть суды, есть ФБР - вперёд и с песней.
Дай Трампам волю, так они разгонят Конгресс не хуже Учредительного собрания в 1917-м.
А там и до красного террора рукой подать - хуцпа растёт на глазах.
И , чтоб два раза не вставать. https://censor.net/ru/user/473696 кто-то бы ещё написал, что в Штатах не было тульских пряников ... Причём тут экономика в сравнении приоритета Закона над беззаконием ? Как там себя чувствует в Киеве дядька с бузиной в огороде ?