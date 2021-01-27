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Новини
12 020 40

Сенат США відмовився визнати імпічмент Трампа неконституційним

Сенат США відмовився визнати імпічмент Трампа неконституційним

Сенат США не визнав неконституційним імпічмент колишнього президента країни Дональда Трампа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На голосуванні 55 сенаторів визнали імпічмент законним, а 45 - протизаконним. При цьому за законність імпічменту висловилися тільки п'ятеро республіканців.

Такий результат свідчить, що шансів на те, що Сенат у лютому підтримає рішення палати представників оголосити Трампу імпічмент невисокі: для цього потрібна згода двох третин сенаторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенату США передали резолюцію про імпічмент Трампа

Питання про законність процедури імпічменту поставив на голосування сенатор-республіканець Ренд Пол. Він вважає, що Трамп не порушував закон, а демократи просто намагаються звести з ним рахунки.

"Ми тепер будемо намагатися посадити до в'язниці будь-якого політика, який у переносному сенсі під час виступу використовував слово "боротьба"? Яка ганьба", - сказав він.

На думку конгресменів-демократів і деяких республіканців, Трамп несе відповідальність за заворушення поблизу Капітолію на початку листопада. Тоді демонстранти, що підтримують його, увірвалися в будівлю Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.

Також читайте: Процес щодо імпічменту Трампа розпочнеться 8 лютого, - лідер демократичної більшості сенату США Шумер

Автор: 

імпічмент (278) США (22417) Трамп (5429) Сенат США (596)


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Топ коментарі
+24
Гораааздо больше чем просто пятеро убитых:
1. Попытка фальсьфицировать выборы.
2. Покушение на конституционный строй и предпринятая попытка госпереворота.
3. Работа на врага и госизмена.
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27.01.2021 01:05
+13
Кретин https://censor.net/ru/user/482092 ,скажи своему куратору,чтобы вы лучше смотрели за своей **********,потому что сейчас реальная угроза ее расчленения,и первыми уйдут Дальний Восток,Сибирь,Кавказ и другие части твоей недоимперии!
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27.01.2021 06:09
+10
Лапоть! А тебе шо? Статуї із гівна!
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27.01.2021 02:16
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Да ужж, деградация США налицо, к великому сожалению для всего мира!
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27.01.2021 00:33 Відповісти
Це - максимум того, чого могли досягти "віслюки" в сенаті. Але це те, що дозволить виключити рижого козира з гри на майбутніх президентських виборах якщо не на етапі висунення, то, принаймі, на етапі праймеріз.
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27.01.2021 00:36 Відповісти
Не смеши про будущее выдвижение Трампа: посчитай сколько ему будет лет если доживет)
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27.01.2021 03:55 Відповісти
Торги или торжество демократии...
А в В.Зраді - болото...і тишина.....
На місці В.Зради так і було- козяче болото..
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27.01.2021 00:38 Відповісти
в начале ноября???
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27.01.2021 00:42 Відповісти
да уж, подставил путло трампушу дружка- подельничка напоследок и не хило
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27.01.2021 00:47 Відповісти
То есть пятеро убитых американцев недостаточный повод для импичмента подстрекателю...да уж...
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27.01.2021 00:52 Відповісти
Гораааздо больше чем просто пятеро убитых:
1. Попытка фальсьфицировать выборы.
2. Покушение на конституционный строй и предпринятая попытка госпереворота.
3. Работа на врага и госизмена.
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27.01.2021 01:05 Відповісти
Ще залишилися адекватні сенатори що не піддалися масовому божевіллю і пропаганді.
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27.01.2021 01:02 Відповісти
Куплені республіканці, нехай граються далі в ладушки.
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27.01.2021 01:17 Відповісти
Спроба узурпувати владу та заклики до заворушень - невже Трампакс не заслужив імпічмент.
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27.01.2021 01:23 Відповісти
Нет не заслужил !
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27.01.2021 02:10 Відповісти
Ще й як заслужив!
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27.01.2021 02:15 Відповісти
Нет . Люди которые делают движение в защиту чернокожих на идеале преступника и дегроданта не имеют авторитета перед обществом. Обществом где насильник это герой.
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27.01.2021 02:58 Відповісти
Планировалось выкрасть результаты выборов, взять в заложники сенаторов - это классический терроризм. Пусть Трамп скажет спасибо.
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27.01.2021 01:31 Відповісти
_Его спасибо нахер не надо, надо наказание за преступления. Иначе это повторятся, причём ещё хуже.
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27.01.2021 01:37 Відповісти
Лапоть! А тебе шо? Статуї із гівна!
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27.01.2021 02:16 Відповісти
Трампизм бздит на километр. а ты знаешь даже вкус ?
Ну ты гурман.
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27.01.2021 02:54 Відповісти
Классная у твоего дилера дурь!
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27.01.2021 03:28 Відповісти
Кретин https://censor.net/ru/user/482092 ,скажи своему куратору,чтобы вы лучше смотрели за своей **********,потому что сейчас реальная угроза ее расчленения,и первыми уйдут Дальний Восток,Сибирь,Кавказ и другие части твоей недоимперии!
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27.01.2021 06:09 Відповісти
Кацап,прекрати жрать го.но! Где ты видел в моем комментарии "...лично оскорблять.." ? Кто-то разве сомневается что тут на сайте ты https://censor.net/ru/user/444685 и https://censor.net/ru/user/482092 руССкие тролли? Вот я и отправил его к своему куратору работать по делу! А мое первое предложение в этом комментарии,я тебе написал,в ответ на ТВОИ нападки лично в мой адрес. И нечего скулить тут перед модератором! КРЕТИНОВ ЗАЩИЩАЮЩИХ ПОЛИТИКУ АГРЕССОРА И ЗАХВАТЧИКА, тут на сайте ВСЕГДА будут втаптывать в дерьмо! Иди лучше к твоему омбудсмену полковнику Москалькова,пожалуйся!
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27.01.2021 08:13 Відповісти
Во раздухарился!
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27.01.2021 12:23 Відповісти
Сбрось маму с поезда,консерва!
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27.01.2021 22:46 Відповісти
Похоже кто-то школу прогуливал и не знает, что в США нет плановой экономики...
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27.01.2021 09:55 Відповісти
А ******* захватывать административные здания.
Что-то не нравится - есть суды, есть ФБР - вперёд и с песней.
Дай Трампам волю, так они разгонят Конгресс не хуже Учредительного собрания в 1917-м.
А там и до красного террора рукой подать - хуцпа растёт на глазах.
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27.01.2021 09:36 Відповісти
Сними с мозгов телевизор ! Кто летом расхирячил несколько Штатов где правили демократы, людям ссали в глаза , громили частную собственность, под видеокамеру грабили магазины...Это был не террор ?! Где твои посты того времени ?
И , чтоб два раза не вставать. https://censor.net/ru/user/473696 кто-то бы ещё написал, что в Штатах не было тульских пряников ... Причём тут экономика в сравнении приоритета Закона над беззаконием ? Как там себя чувствует в Киеве дядька с бузиной в огороде ?
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27.01.2021 10:09 Відповісти
Сегодня выборы как волеизлияние народа потеряли всякий смысл, так как они, как правило, фальсифицируются. Даже в такой стране как США они вызывают сомнение. Байден на избирательную компанию получил 6 лярдов зеленых, а Трамп только 1 млрд. Ясно кто выиграл. Про Россию, СНГ и больше всего Украину и говорить нечего. Тут вообще беспредел. Не выборы, а произвольное назначение в Советы всех уровней. Пока что остается один выход. Электронное голосование. Каждый избиратель имеет свой электронный кабинет, где фиксируется его выбор и он сам может это проверить. Результаты автоматически направляются в ЦВК и все могут проверить их истинность. Это к тому же существенно сократит расходы на выборы или референдумы. Но на это власть не пойдет. Не согласится и не проголосует в Раде
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27.01.2021 10:10 Відповісти
При электронном голосовании отпадет необходимость в избирательных комиссиях, кроме ЦВК. А это экономия в миллиарды грн
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27.01.2021 10:14 Відповісти
Угу, в Украине интернет есть в любом задрьіпанном селе
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27.01.2021 14:25 Відповісти
війна ЛГБТ проти гетеросексуалів.
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27.01.2021 11:58 Відповісти
 
 