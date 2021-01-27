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Сенат США отказался признать импичмент Трампа неконституционным

Сенат США отказался признать импичмент Трампа неконституционным

Сенат США не стал признавать неконституционным импичмент бывшего президента страны Дональда Трампа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На голосовании 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом за законность импичмента высказались только пятеро республиканцев .

Такой результат показывает, что шансов на то, что Сенат в феврале поддержит решение палаты представителей объявить Трампу импичмент невысоки: для этого нужно согласие двух третей сенаторов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сенату США передали резолюцию об импичменте Трампа

Вопрос о законности процедуры импичмента поставил на голосование сенатор-республиканец Рэнд Пол. Он считает, что Трамп не нарушал закон, а демократы просто пытаются свести с ним счеты.

"Мы теперь будем пытаться посадить в тюрьму любого политика, который в переносном смысле в ходе выступления использовал слово "борьба"? Какой позор", - сказал он.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несет ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале ноября. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.

Также на Цензор.НЕТ: Процесс по импичменту Трампа начнется 8 февраля, - лидер демократического большинства Сената США Шумер

Автор: 

импичмент (542) США (26336) Трамп (5048) Сенат США (495)


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Топ комментарии
+24
Гораааздо больше чем просто пятеро убитых:
1. Попытка фальсьфицировать выборы.
2. Покушение на конституционный строй и предпринятая попытка госпереворота.
3. Работа на врага и госизмена.
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27.01.2021 01:05
+13
Кретин https://censor.net/ru/user/482092 ,скажи своему куратору,чтобы вы лучше смотрели за своей **********,потому что сейчас реальная угроза ее расчленения,и первыми уйдут Дальний Восток,Сибирь,Кавказ и другие части твоей недоимперии!
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27.01.2021 06:09
+10
Лапоть! А тебе шо? Статуї із гівна!
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27.01.2021 02:16
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Правила форума Совет форумчан
Да ужж, деградация США налицо, к великому сожалению для всего мира!
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27.01.2021 00:33 Ответить
Це - максимум того, чого могли досягти "віслюки" в сенаті. Але це те, що дозволить виключити рижого козира з гри на майбутніх президентських виборах якщо не на етапі висунення, то, принаймі, на етапі праймеріз.
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27.01.2021 00:36 Ответить
Не смеши про будущее выдвижение Трампа: посчитай сколько ему будет лет если доживет)
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27.01.2021 03:55 Ответить
Торги или торжество демократии...
А в В.Зраді - болото...і тишина.....
На місці В.Зради так і було- козяче болото..
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27.01.2021 00:38 Ответить
в начале ноября???
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27.01.2021 00:42 Ответить
да уж, подставил путло трампушу дружка- подельничка напоследок и не хило
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27.01.2021 00:47 Ответить
То есть пятеро убитых американцев недостаточный повод для импичмента подстрекателю...да уж...
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27.01.2021 00:52 Ответить
Гораааздо больше чем просто пятеро убитых:
1. Попытка фальсьфицировать выборы.
2. Покушение на конституционный строй и предпринятая попытка госпереворота.
3. Работа на врага и госизмена.
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27.01.2021 01:05 Ответить
Ще залишилися адекватні сенатори що не піддалися масовому божевіллю і пропаганді.
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27.01.2021 01:02 Ответить
Куплені республіканці, нехай граються далі в ладушки.
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27.01.2021 01:17 Ответить
Спроба узурпувати владу та заклики до заворушень - невже Трампакс не заслужив імпічмент.
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27.01.2021 01:23 Ответить
Нет не заслужил !
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27.01.2021 02:10 Ответить
Ще й як заслужив!
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27.01.2021 02:15 Ответить
Нет . Люди которые делают движение в защиту чернокожих на идеале преступника и дегроданта не имеют авторитета перед обществом. Обществом где насильник это герой.
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27.01.2021 02:58 Ответить
Планировалось выкрасть результаты выборов, взять в заложники сенаторов - это классический терроризм. Пусть Трамп скажет спасибо.
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27.01.2021 01:31 Ответить
_Его спасибо нахер не надо, надо наказание за преступления. Иначе это повторятся, причём ещё хуже.
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27.01.2021 01:37 Ответить
Лапоть! А тебе шо? Статуї із гівна!
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27.01.2021 02:16 Ответить
Трампизм бздит на километр. а ты знаешь даже вкус ?
Ну ты гурман.
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27.01.2021 02:54 Ответить
Классная у твоего дилера дурь!
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27.01.2021 03:28 Ответить
Кретин https://censor.net/ru/user/482092 ,скажи своему куратору,чтобы вы лучше смотрели за своей **********,потому что сейчас реальная угроза ее расчленения,и первыми уйдут Дальний Восток,Сибирь,Кавказ и другие части твоей недоимперии!
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27.01.2021 06:09 Ответить
Кацап,прекрати жрать го.но! Где ты видел в моем комментарии "...лично оскорблять.." ? Кто-то разве сомневается что тут на сайте ты https://censor.net/ru/user/444685 и https://censor.net/ru/user/482092 руССкие тролли? Вот я и отправил его к своему куратору работать по делу! А мое первое предложение в этом комментарии,я тебе написал,в ответ на ТВОИ нападки лично в мой адрес. И нечего скулить тут перед модератором! КРЕТИНОВ ЗАЩИЩАЮЩИХ ПОЛИТИКУ АГРЕССОРА И ЗАХВАТЧИКА, тут на сайте ВСЕГДА будут втаптывать в дерьмо! Иди лучше к твоему омбудсмену полковнику Москалькова,пожалуйся!
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27.01.2021 08:13 Ответить
Во раздухарился!
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27.01.2021 12:23 Ответить
Сбрось маму с поезда,консерва!
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27.01.2021 22:46 Ответить
Похоже кто-то школу прогуливал и не знает, что в США нет плановой экономики...
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27.01.2021 09:55 Ответить
А ******* захватывать административные здания.
Что-то не нравится - есть суды, есть ФБР - вперёд и с песней.
Дай Трампам волю, так они разгонят Конгресс не хуже Учредительного собрания в 1917-м.
А там и до красного террора рукой подать - хуцпа растёт на глазах.
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27.01.2021 09:36 Ответить
Сними с мозгов телевизор ! Кто летом расхирячил несколько Штатов где правили демократы, людям ссали в глаза , громили частную собственность, под видеокамеру грабили магазины...Это был не террор ?! Где твои посты того времени ?
И , чтоб два раза не вставать. https://censor.net/ru/user/473696 кто-то бы ещё написал, что в Штатах не было тульских пряников ... Причём тут экономика в сравнении приоритета Закона над беззаконием ? Как там себя чувствует в Киеве дядька с бузиной в огороде ?
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27.01.2021 10:09 Ответить
Сегодня выборы как волеизлияние народа потеряли всякий смысл, так как они, как правило, фальсифицируются. Даже в такой стране как США они вызывают сомнение. Байден на избирательную компанию получил 6 лярдов зеленых, а Трамп только 1 млрд. Ясно кто выиграл. Про Россию, СНГ и больше всего Украину и говорить нечего. Тут вообще беспредел. Не выборы, а произвольное назначение в Советы всех уровней. Пока что остается один выход. Электронное голосование. Каждый избиратель имеет свой электронный кабинет, где фиксируется его выбор и он сам может это проверить. Результаты автоматически направляются в ЦВК и все могут проверить их истинность. Это к тому же существенно сократит расходы на выборы или референдумы. Но на это власть не пойдет. Не согласится и не проголосует в Раде
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27.01.2021 10:10 Ответить
При электронном голосовании отпадет необходимость в избирательных комиссиях, кроме ЦВК. А это экономия в миллиарды грн
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27.01.2021 10:14 Ответить
Угу, в Украине интернет есть в любом задрьіпанном селе
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27.01.2021 14:25 Ответить
війна ЛГБТ проти гетеросексуалів.
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27.01.2021 11:58 Ответить
 
 