Сенат США отказался признать импичмент Трампа неконституционным

Сенат США не стал признавать неконституционным импичмент бывшего президента страны Дональда Трампа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На голосовании 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом за законность импичмента высказались только пятеро республиканцев .

Такой результат показывает, что шансов на то, что Сенат в феврале поддержит решение палаты представителей объявить Трампу импичмент невысоки: для этого нужно согласие двух третей сенаторов.

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Вопрос о законности процедуры импичмента поставил на голосование сенатор-республиканец Рэнд Пол. Он считает, что Трамп не нарушал закон, а демократы просто пытаются свести с ним счеты.

"Мы теперь будем пытаться посадить в тюрьму любого политика, который в переносном смысле в ходе выступления использовал слово "борьба"? Какой позор", - сказал он.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несет ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале ноября. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.

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