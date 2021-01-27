Сенат США отказался признать импичмент Трампа неконституционным
Сенат США не стал признавать неконституционным импичмент бывшего президента страны Дональда Трампа.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
На голосовании 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом за законность импичмента высказались только пятеро республиканцев .
Такой результат показывает, что шансов на то, что Сенат в феврале поддержит решение палаты представителей объявить Трампу импичмент невысоки: для этого нужно согласие двух третей сенаторов.
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Вопрос о законности процедуры импичмента поставил на голосование сенатор-республиканец Рэнд Пол. Он считает, что Трамп не нарушал закон, а демократы просто пытаются свести с ним счеты.
"Мы теперь будем пытаться посадить в тюрьму любого политика, который в переносном смысле в ходе выступления использовал слово "борьба"? Какой позор", - сказал он.
По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несет ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале ноября. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.
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А в В.Зраді - болото...і тишина.....
На місці В.Зради так і було- козяче болото..
1. Попытка фальсьфицировать выборы.
2. Покушение на конституционный строй и предпринятая попытка госпереворота.
3. Работа на врага и госизмена.
Ну ты гурман.
Что-то не нравится - есть суды, есть ФБР - вперёд и с песней.
Дай Трампам волю, так они разгонят Конгресс не хуже Учредительного собрания в 1917-м.
А там и до красного террора рукой подать - хуцпа растёт на глазах.
И , чтоб два раза не вставать. https://censor.net/ru/user/473696 кто-то бы ещё написал, что в Штатах не было тульских пряников ... Причём тут экономика в сравнении приоритета Закона над беззаконием ? Как там себя чувствует в Киеве дядька с бузиной в огороде ?