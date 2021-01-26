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Сенату США передали резолюцию об импичменте Трампа

Сенату США передали резолюцию об импичменте Трампа

В Сенат США из Палаты представителей передана резолюция по импичменту экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают американские СМИ.

Телеканалы освещали, как менеджеры проследовали из помещений Палаты представителей в другое крыло Капитолия, где заседает сенат. Таким образом, процесс импичмента формально считается запущенным.

Тем не менее, как сообщалось, по договоренности между демократами и республиканцами в сенате слушания по делу Трампа начнутся на неделе, которая стартует 8 февраля.

Палата представителей американского Конгресса проголосовала за импичмент Трампу 13 января. Он обвиняется в "подстрекательстве к мятежу", которое вылилось в штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января.

В случае, если сенатский процесс, который будет проходить в форме суда, вынесет приговор об импичменте, Трамп лишится возможности баллотироваться в президенты на новый срок или же занимать государственные должности.

Против импичмента Трампу выступили некоторые сенаторы-республиканцы, сообщил в понедельник телеканал Fox News.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс по импичменту Трампа начнется 8 февраля, - лидер демократического большинства Сената США Шумер

Сенатор Марко Рубио заявил в эфире телеканала, что предстоящий сенатский процесс по импичменту Трампа является "глупостью" и нанесет вред США, даже если Трамп и был ответственен "за некоторые события" в Капитолии США 6 января.

"Я считаю, что суд - глупость. Это контрпродуктивно. У нас в стране уже полыхает огонь, и этот суд равносилен тому, что взять и плеснуть бензина в это пламя", - сказал законодатель.

Сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что не верит в конституционные полномочия сената осудить Трампа, покинувшего свой пост. Он сказал: "Чем больше я разговариваю с другими сенаторами-республиканцами, тем больше их выстраиваться в очередь (в поддержку этого аргумента - ИФ)".

"Я думаю, что многие американцы сочтут странным, что сенат тратит свое время на то, чтобы осудить и отстранить от должности человека, который покинул свой пост неделю назад", - добавил Коттон.

Республиканец Джон Корнин написал в субботу в твиттере: "Если идея объявить импичмент и судить бывших президентов хорошая, то как насчет бывших президентов-демократов, когда республиканцы получат большинство (в сенате. - Ред.) в 2022 году? Подумайте об этом и давайте делать то, что лучше для страны".

Досрочное голосование по отмене судебного процесса, вероятно, не увенчается успехом, учитывая, что демократы теперь контролируют сенат. Тем не менее, республиканская оппозиция указывает на то, что многие сенаторы Республиканской партии в конечном итоге проголосуют за оправдание Трампа. Хотя в настоящее время демократы и контролируют сенат, им, чтобы осудить Трампа, требуется поддержка 17 республиканцев, поскольку за импичмент должны проголосовать две трети сенаторов, отметил телеканал.

импичмент (543) Трамп Дональд (5155) Сенат США (500)


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Топ комментарии
+12
Да весь мир смотрит на вас мордва, как на говно
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26.01.2021 08:07
+7
По словам Виталия Портникова,республиканской партии США потребуется немало времени для восстановления своего реноме не только в США
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26.01.2021 07:14
+3
Бредятина какая-то. Он же уже не президент.
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26.01.2021 07:04
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Бредятина какая-то. Он же уже не президент.
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26.01.2021 07:04 Ответить
Просто для какой-то мизерной части американцев он где-то в глубине души всё ещё остается президентом. Только из-за этого..
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26.01.2021 08:08 Ответить
Не бредятина: просто уйти или уйти с импичментом это разница в дальнейшей судьбе политика. Тем более импичмент насали еще до его ухода.
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26.01.2021 08:23 Ответить
Когда информация проходит через своеобразный мозг,то получается бредятина.
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26.01.2021 08:54 Ответить
Викликайте Моніку, настав час імпічменту...
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26.01.2021 07:07 Ответить
Моника - то была мелкая невинная шалость, по сравнению с попыткой госпереворота, которую затеял Трамп.
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26.01.2021 09:48 Ответить
Законодательство США предусматривает посадить этого индюка за призывы к восстанию...,если Сенат наберет 2/3 голосов,Трампутлеру капец
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26.01.2021 07:10 Ответить
По словам Виталия Портникова,республиканской партии США потребуется немало времени для восстановления своего реноме не только в США
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26.01.2021 07:14 Ответить
Я вибачаюсь, а що в цьому такого смішного?
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26.01.2021 07:29 Ответить
Спроси у Зеленского...он в курсе...
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26.01.2021 07:32 Ответить
Я вже такого самого недолуоого спитав.
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26.01.2021 07:35 Ответить
Зеленский превратил политику в Лигу Смеха и 95 квартала..если меж строк не умеешь читать...
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26.01.2021 07:37 Ответить
Ты дурносмех?
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26.01.2021 09:09 Ответить
нормально все так. нашкодившего щенка наеобходимо примерно наказать надрав ему уши и поставив в угол...
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26.01.2021 07:18 Ответить
Президентом надо родиться,а Трамп вовсе не политик,впрочем случайных пассажиров в ней полно,...Макрон,Зеленский,Путлер,Трамп,Джугашвили,Гитлер и тд...,это как в шахматах,не все рождаются Каспаровыми и Капабланками
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26.01.2021 07:22 Ответить
Так само думаю
"Я считаю, что суд - глупость. Это контрпродуктивно. У нас в стране уже полыхает огонь, и этот суд равносилен тому, что взять и плеснуть бензина в это пламя", - сказал законодатель.Источник: https://censor.net/ru/n3244032
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26.01.2021 07:27 Ответить
На Трампа есть секретное досье в ФБР,файл вскроют как только откроют уголовное дело....Слова прокурора Мюллера помните*? Пока Трамп в кресле,он неподсуден...
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26.01.2021 07:30 Ответить
Так чого це досьє нікому крім вас не відоме? За чотири роки його нікому не показали і зараз ніхто його не бачить. Звездіти не мішки ворочати, давай краще про нову зачіску Тимошенко.
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26.01.2021 11:01 Ответить
И в первый раз на Трампа не было ничего юридически значимого и доказанного.
А во второй раз - демокр просто выставляют себя на посмешище.
Ну ладно, будет две неудачных попытки импичмента.
Бессильная злоба демокр только в плюс Трампу.
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26.01.2021 07:51 Ответить
А бессильная злоба твоего *****, на весь мир, ему на бункере помогает?
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26.01.2021 08:06 Ответить
Да весь мир смотрит на вас мордва, как на говно
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26.01.2021 08:07 Ответить
Якщо Юридично це допустимо -то це можливо..
інше питання,що наслідком є лише унеможливлення Трампу балотуватись через 4 роки...

Сумнівно,,що він до цього часу утримається "на хвилі"...
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26.01.2021 08:36 Ответить
Если Трампа обидят, то через 4 года республиканцы вынесут импичмент Байдену по приципу "око за око". Это называется путь национального примирения?
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26.01.2021 08:11 Ответить
Ты видимо плохо слушал отчет Спецпрокурора Мюллера после первого импичмента...
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26.01.2021 08:21 Ответить
Отчет же по-английски, а я не владею. Но понял, что Мюллер ничего не нашел.
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26.01.2021 08:30 Ответить
косяпен відомо поняття національний,нація...?
ВОНИ Ж ІМПЕРІАЛІСТИ ! ..
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26.01.2021 08:37 Ответить
А куда собственно подевался Трамп. Я уже успел по нём соскучиться. Он там хоть живой ещё? Небось залёг на дно: чаёк с полонием не пьёт и трусы одеть боится
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26.01.2021 08:18 Ответить
у даний момент ламає клюшки від гольфу зі злості )))
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26.01.2021 08:39 Ответить
Он государственный ПРЕСТУПНИК! Процедура импичмента была начата в то время,когда он был президентом,потому процедуру нужно довести до конца! Тем более после его СВИНСКОГО поведения при инаугурации. Его нужно наказать так,чтобы ни один будущий президент США,даже не посмел бы думать,о том чтобы нарушать,таким образом,законы своей страны!
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26.01.2021 08:59 Ответить
А пока был у власти - зассали.
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26.01.2021 09:48 Ответить
Так намагалися декілька разів але відсмоктали. Не змогли надати ніяких доказів співпраці з ******.
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26.01.2021 11:04 Ответить
Посдють, мля буду посодютЬ...
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26.01.2021 10:41 Ответить
Камілі Харіс зараз потрібніше думати, як задовольнити обіцянки своїм друзям з БЛМ та Антіфи. Обіцялося багато чого. Вони зараз поставили демократів на счьотчик.
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26.01.2021 11:06 Ответить
 
 