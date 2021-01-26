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Сенату США передали резолюцію про імпічмент Трампа

Сенату США передали резолюцію про імпічмент Трампа

У Сенат США з Палати представників передано резолюцію щодо імпічменту експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ.

Телеканали висвітлювали, як менеджери пройшли з приміщень Палати представників в інше крило Капітолію, де засідає сенат. Таким чином, процес імпічменту формально вважається запущеним.

Проте, як повідомлялося, за домовленістю між демократами і республіканцями в сенаті слухання у справі Трампа почнуться на тижні, який стартує 8 лютого.

Палата представників американського Конгресу проголосувала за імпічмент Трампу 13 січня. Він звинувачується в "підбурюванні до заколоту", яке вилилося у штурм Капітолію прихильниками Трампа 6 січня.

У разі, якщо сенатський процес, який відбуватиметься у формі суду, винесе вирок про імпічмент, Трамп втратить можливість балотуватися в президенти на новий термін або ж обіймати державні посади.

Проти імпічменту Трампу виступили деякі сенатори-республіканці, повідомив у понеділок телеканал Fox News.

Також читайте: Процес щодо імпічменту Трампа розпочнеться 8 лютого, - лідер демократичної більшості сенату США Шумер

Сенатор Марко Рубіо заявив в ефірі телеканалу, що майбутній сенатський процес щодо імпічменту Трампа є "дурницею" і завдасть шкоди США, навіть якщо Трамп і був відповідальний "за деякі події" в Капітолії США 6 січня.

"Я вважаю, що суд - дурість. Це контрпродуктивно. У нас в країні вже палає вогонь, і цей суд рівносильний тому, що взяти і хлюпнути бензину в це полум'я", - сказав законодавець.

Сенатор-республіканець Том Котон заявив, що не вірить в конституційні повноваження сенату засудити Трампа, який покинув свій пост. Він сказав: "Чим більше я розмовляю з іншими сенаторами-республіканцями, тим більше їх шикується в чергу (на підтримку цього аргументу. - Ред.)".

"Я думаю, що багато американців вважають дивним, що сенат витрачає свій час на те, щоб засудити і відсторонити від посади людину, яка покинула свій пост тиждень тому", - додав Котон.

Республіканець Джон Корнін написав у суботу в Twitter: "Якщо ідея оголосити імпічмент і судити колишніх президентів чудова, то як щодо колишніх президентів-демократів, коли республіканці отримають більшість (у сенаті. - Ред.) у 2022 році? Подумайте про це і давайте робити те, що краще для країни".

Дострокове голосування щодо скасування судового процесу, ймовірно, не увінчається успіхом, враховуючи, що демократи тепер контролюють сенат. Проте, республіканська опозиція зазначає, що багато сенаторів Республіканської партії в кінцевому підсумку проголосують за виправдання Трампа. Хоча нині демократи і контролюють сенат, їм, щоб засудити Трампа, потрібна підтримка 17 республіканців, оскільки за імпічмент повинні проголосувати дві третини сенаторів, зазначив телеканал.

Автор: 

імпічмент (278) Трамп (5414) Сенат США (593)


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Топ коментарі
+12
Да весь мир смотрит на вас мордва, как на говно
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26.01.2021 08:07
+7
По словам Виталия Портникова,республиканской партии США потребуется немало времени для восстановления своего реноме не только в США
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26.01.2021 07:14
+3
Бредятина какая-то. Он же уже не президент.
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26.01.2021 07:04
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Бредятина какая-то. Он же уже не президент.
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26.01.2021 07:04 Відповісти
Просто для какой-то мизерной части американцев он где-то в глубине души всё ещё остается президентом. Только из-за этого..
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26.01.2021 08:08 Відповісти
Не бредятина: просто уйти или уйти с импичментом это разница в дальнейшей судьбе политика. Тем более импичмент насали еще до его ухода.
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26.01.2021 08:23 Відповісти
Когда информация проходит через своеобразный мозг,то получается бредятина.
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26.01.2021 08:54 Відповісти
Викликайте Моніку, настав час імпічменту...
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26.01.2021 07:07 Відповісти
Моника - то была мелкая невинная шалость, по сравнению с попыткой госпереворота, которую затеял Трамп.
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26.01.2021 09:48 Відповісти
Законодательство США предусматривает посадить этого индюка за призывы к восстанию...,если Сенат наберет 2/3 голосов,Трампутлеру капец
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26.01.2021 07:10 Відповісти
По словам Виталия Портникова,республиканской партии США потребуется немало времени для восстановления своего реноме не только в США
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26.01.2021 07:14 Відповісти
Я вибачаюсь, а що в цьому такого смішного?
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26.01.2021 07:29 Відповісти
Спроси у Зеленского...он в курсе...
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26.01.2021 07:32 Відповісти
Я вже такого самого недолуоого спитав.
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26.01.2021 07:35 Відповісти
Зеленский превратил политику в Лигу Смеха и 95 квартала..если меж строк не умеешь читать...
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26.01.2021 07:37 Відповісти
Ты дурносмех?
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26.01.2021 09:09 Відповісти
нормально все так. нашкодившего щенка наеобходимо примерно наказать надрав ему уши и поставив в угол...
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26.01.2021 07:18 Відповісти
Президентом надо родиться,а Трамп вовсе не политик,впрочем случайных пассажиров в ней полно,...Макрон,Зеленский,Путлер,Трамп,Джугашвили,Гитлер и тд...,это как в шахматах,не все рождаются Каспаровыми и Капабланками
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26.01.2021 07:22 Відповісти
Так само думаю
"Я считаю, что суд - глупость. Это контрпродуктивно. У нас в стране уже полыхает огонь, и этот суд равносилен тому, что взять и плеснуть бензина в это пламя", - сказал законодатель.Источник: https://censor.net/ru/n3244032
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26.01.2021 07:27 Відповісти
На Трампа есть секретное досье в ФБР,файл вскроют как только откроют уголовное дело....Слова прокурора Мюллера помните*? Пока Трамп в кресле,он неподсуден...
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26.01.2021 07:30 Відповісти
Так чого це досьє нікому крім вас не відоме? За чотири роки його нікому не показали і зараз ніхто його не бачить. Звездіти не мішки ворочати, давай краще про нову зачіску Тимошенко.
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26.01.2021 11:01 Відповісти
И в первый раз на Трампа не было ничего юридически значимого и доказанного.
А во второй раз - демокр просто выставляют себя на посмешище.
Ну ладно, будет две неудачных попытки импичмента.
Бессильная злоба демокр только в плюс Трампу.
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26.01.2021 07:51 Відповісти
А бессильная злоба твоего *****, на весь мир, ему на бункере помогает?
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26.01.2021 08:06 Відповісти
Да весь мир смотрит на вас мордва, как на говно
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26.01.2021 08:07 Відповісти
Якщо Юридично це допустимо -то це можливо..
інше питання,що наслідком є лише унеможливлення Трампу балотуватись через 4 роки...

Сумнівно,,що він до цього часу утримається "на хвилі"...
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26.01.2021 08:36 Відповісти
Если Трампа обидят, то через 4 года республиканцы вынесут импичмент Байдену по приципу "око за око". Это называется путь национального примирения?
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26.01.2021 08:11 Відповісти
Ты видимо плохо слушал отчет Спецпрокурора Мюллера после первого импичмента...
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26.01.2021 08:21 Відповісти
Отчет же по-английски, а я не владею. Но понял, что Мюллер ничего не нашел.
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26.01.2021 08:30 Відповісти
косяпен відомо поняття національний,нація...?
ВОНИ Ж ІМПЕРІАЛІСТИ ! ..
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26.01.2021 08:37 Відповісти
А куда собственно подевался Трамп. Я уже успел по нём соскучиться. Он там хоть живой ещё? Небось залёг на дно: чаёк с полонием не пьёт и трусы одеть боится
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26.01.2021 08:18 Відповісти
у даний момент ламає клюшки від гольфу зі злості )))
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26.01.2021 08:39 Відповісти
Он государственный ПРЕСТУПНИК! Процедура импичмента была начата в то время,когда он был президентом,потому процедуру нужно довести до конца! Тем более после его СВИНСКОГО поведения при инаугурации. Его нужно наказать так,чтобы ни один будущий президент США,даже не посмел бы думать,о том чтобы нарушать,таким образом,законы своей страны!
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26.01.2021 08:59 Відповісти
А пока был у власти - зассали.
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26.01.2021 09:48 Відповісти
Так намагалися декілька разів але відсмоктали. Не змогли надати ніяких доказів співпраці з ******.
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26.01.2021 11:04 Відповісти
Посдють, мля буду посодютЬ...
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26.01.2021 10:41 Відповісти
Камілі Харіс зараз потрібніше думати, як задовольнити обіцянки своїм друзям з БЛМ та Антіфи. Обіцялося багато чого. Вони зараз поставили демократів на счьотчик.
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26.01.2021 11:06 Відповісти
 
 