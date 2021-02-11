Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму

Соцсеть Twitter предоставила официальный статус аккаунтам так называемого "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, синяя галочка верификации появилась на аккаунтах 11 февраля.

Данные отметки означают, что профиль является верифицированным и официальным.





Напомним, ранее Twitter "верифицировал" аккаунт МИД РФ в оккупированном Крыму.

Позже Украина официально обратилась к руководству Twitter из-за верификации страницы МИД России в оккупированном Симферополе

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