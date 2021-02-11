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Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Соцсеть Twitter предоставила официальный статус аккаунтам так называемого "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, синяя галочка верификации появилась на аккаунтах 11 февраля.
Данные отметки означают, что профиль является верифицированным и официальным.
Напомним, ранее Twitter "верифицировал" аккаунт МИД РФ в оккупированном Крыму.
Позже Украина официально обратилась к руководству Twitter из-за верификации страницы МИД России в оккупированном Симферополе
Топ комментарии
+20 Ярослав Викторович
показать весь комментарий11.02.2021 13:28
+15 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий11.02.2021 13:28
+15 Ярослав Викторович
показать весь комментарий11.02.2021 13:31
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Он не будет кусать руку, кормящую его.