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Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Соцсеть Twitter предоставила официальный статус аккаунтам так называемого "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, синяя галочка верификации появилась на аккаунтах 11 февраля.

Данные отметки означают, что профиль является верифицированным и официальным.

Twitter верифицировал аккаунты управления МВД РФ в оккупированном Крыму 01
Twitter верифицировал аккаунты управления МВД РФ в оккупированном Крыму 02

Напомним, ранее Twitter "верифицировал" аккаунт МИД РФ в оккупированном Крыму.

Позже Украина официально обратилась к руководству Twitter из-за верификации страницы МИД России в оккупированном Симферополе

Также читайте: Трампа никогда не разблокируют в Twitter, - администрация соцсети

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Топ комментарии
+20
Дипломатия при зеленых провальная до неприличия.
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11.02.2021 13:28
+15
Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7031
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11.02.2021 13:28
+15
Какой адекватный ответ? 73% дебилов за клоуна проголосовали.
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11.02.2021 13:31
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Зате пожиттєво заблокував Трампа. Це все, що вам потрібно знати про спонсорів американських лівих радикалів.
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11.02.2021 13:28 Ответить
Агентша Мацквы Бутіна була кращим другом трампістів - теж не без ізвращеній й у республіканців...
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11.02.2021 14:08 Ответить
Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7031
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11.02.2021 13:28 Ответить
Дипломатия при зеленых провальная до неприличия.
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11.02.2021 13:28 Ответить
якщо б тільки дипломатія...
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11.02.2021 14:12 Ответить
Кацапы последовательны в своих действиях, и денег не жалеют. Нужен адекватный ответ со стороны Украины, и все...
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11.02.2021 13:30 Ответить
Какой адекватный ответ? 73% дебилов за клоуна проголосовали.
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11.02.2021 13:31 Ответить
Дело прошлое, их уже меньше.
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11.02.2021 13:32 Ответить
Ну они же на Марс не улетели. В следующий раз за ОПЗЖ проголосуют
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11.02.2021 13:41 Ответить
Так и раньше они на Марсе не были а за Порошенко голосовали.
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11.02.2021 14:32 Ответить
Тебе плохо при Порохе было? Азиров, ты?
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11.02.2021 15:03 Ответить
Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9803
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11.02.2021 15:04 Ответить
Виктор Фёдорович вы ошиблись, а почему вам везде Азиров мерещится? Тут речь зашла об одном из министров уряда Азирова который в выборах участвовал. За него, после сказок про ато за неделю и богатую жизнь в ЕС всей страной, в первом туре 2014 г проголосовало около 9 миллионов. А за такие же практически сказки в первом туре за Зеленского и Порошенко проголосовали те же около 9 миллионов. Так что все выборцы на месте и на Марс не улетали и с Марса не возвращались. Это и есть реальность, а не картинки с ввп. За рост его не волнуйтесь, сделают как и при папередниках взвинтят цены и сразу ввп вырастет. А там и доллар можно в три раза поднять и пенсии ограничить и обложить налогами, как тогда когда хорошо жилось. Так что у Зеленского ещё уйма возможностей проявить себя.
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11.02.2021 15:54 Ответить
Такой бред может накрапать только житель Горловки или Енакиево.
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11.02.2021 16:32 Ответить
Рад что вы осознали что вы пишите. Но никому не интересно откуда вы. Возразить что то можете?
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11.02.2021 17:03 Ответить
а ООН тут причем? Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 739Твиттер - частная американская лавочка и ООН им не указ
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11.02.2021 15:26 Ответить
Чому в нас цю помийку не заблокують? Невже ніколи не буде управи на мордор?
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11.02.2021 13:33 Ответить
Твитер заблокировать? Это идея!
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11.02.2021 13:35 Ответить
Вон Гетьманцев предлагал обложить налогом этих чепушил - надо было поддержать.
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11.02.2021 13:35 Ответить
на днях вже інша кацапська адміністрація в Криму отримала галочку - представництво мзс чи щось таке.
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11.02.2021 13:36 Ответить
Тэкс, ну значит пойду создавать акк Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7381
Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 931
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11.02.2021 13:37 Ответить
По-ходу, твиттер выкупила мейл-сру груп...
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11.02.2021 13:37 Ответить
в України є МЗС?
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11.02.2021 13:38 Ответить
Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6152
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11.02.2021 14:02 Ответить
мзс - ін зе эс Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7044
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11.02.2021 14:06 Ответить
Я про це писав на Цензорі ще минулого року але вумні українці відверто глузували з мене.
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11.02.2021 13:39 Ответить
З Росією буде business as usual як із рештою диктаторських режимів в світі. При Обамі з Іраном тупо відкупились їхнім же кешом за тимчасове (!) припинення розробок атомної зброї!). Деми, як і ваші очільники, будуть сцяти вам в очі, так само як і американському народу.
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11.02.2021 13:43 Ответить
Написал коцапский проксеныш,под чужим флагом😂🌷
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11.02.2021 13:47 Ответить
Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2979
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11.02.2021 13:40 Ответить
Твиттер контролируют левые фашисты, поэтому там всякое говно плодится
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11.02.2021 13:42 Ответить
типа "жизни крымчан важны"? Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2324
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11.02.2021 15:28 Ответить
Байден звиздюлей даст...
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11.02.2021 13:46 Ответить
Почему это? Социальные сети его к власти привели, можно сказать.
Он не будет кусать руку, кормящую его.
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11.02.2021 14:11 Ответить
Вони і Рудого у 2016-му привели. І ми знаємо чим все закінчилось. Twitter "верифікував" акаунти "управління МВС РФ" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4243
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11.02.2021 15:53 Ответить
Сьогодні я назавжди видаляю твітер. Це мої персональні санкції. Пропоную всім українцям видалити в знак протесту свій Твітер. Звертаюся виключно до українців, не малоросів. Бо малоросам все "какая разница"
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11.02.2021 14:14 Ответить
руку можно кормить и из других источников, а не из мвд раши
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11.02.2021 14:15 Ответить
Американці зі своєю "білизною" розберуться, посортують і виперуть. Чи зможуть це зробити українці?
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11.02.2021 14:25 Ответить
Закройте организацию, и Твиттер её заблокирует.
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11.02.2021 14:26 Ответить
шекель не пахне!
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11.02.2021 15:32 Ответить
Не спешите на МИД Украины бочку катить, они наверняка уже твиттеру пожаловались. Тут другая проблема: твиттер в этот раз может вполне нашему МИДу дать от ворот поворот на основании того, что этот аккаунт формально правил соцсети не нарушает, в отличие от аккаунта Трампа. Ну типа не призывает к насилию, не разжигает рознь и т.д.
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11.02.2021 15:32 Ответить
А далі піде пейсбук
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11.02.2021 17:15 Ответить
 
 