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Новини Політика України Справа заступника глави ОП Татарова
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Венедіктова намагається уникати обговорення справи Татарова, оскільки стоїть на "політичній розтяжці", - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова намагається уникати обговорення справи Татарова, оскільки стоїть на

Якщо б генпрокурор Ірина Венедіктова могла приймати самостійні рішення, вона навряд чи б приймала їх так, як зараз.

Про це нардеп "Голосу" Ярослав Железняк заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я бачу по деяких рішеннях (виклик Ситника на допит, передача справи з НАБУ до СБУ), що "випадково" пані Венедіктової не буває на місці, хтось інший це робить. Про що для мене це свідчить? Значить, – у мене таке відчуття, – у неї немає іншого варіанту, як зробити це. Не знаю, з яких політичних мотивів. Але вона максимально намагається уникати цієї тематики. І мені здається, щонайменше внутрішньо - проти такого розвитку подій", - зазначив парламентарій.

За словами Железняка, Зеленський свого часу хвалився, що Рябошапка у нього тоді був 100% -но свій генпрокурор.

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"Зараз такою він вважає пані Венедіктову. Я думаю, що це та політична розтяжка, на якій перебуває в тому числі вона. Але з того, як вона це не коментує, намагається максимально уникнути цього обговорення – у мене не складається враження, що у неї гарні стосунки з Татаровим. І у мене не складається враження, що якби вона могла ухвалювати самостійні рішення, вона б ухвалювала їх так само", - підкреслив нардеп.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Голосу" Ярославом Залізняком читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Своя вдоску ГЕпрокурорша рятує недоумка як може.
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23.02.2021 13:07 Відповісти
це називається ШПАГАТ
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23.02.2021 13:08 Відповісти
Голос, Голос... Така цікава була обгортка. Ви хоча б вносили законопроекти про обмеження монополізму, та підвищення ставок податків для багатих, до рівня податків для бідних?
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23.02.2021 13:08 Відповісти
Голос виносить чи не найкращі за якістю опрацювання законопроекти в нинішній Раді. Питати можна з будь кого. Але починати краще з себе.
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23.02.2021 14:09 Відповісти
Чому в нас головний прокурор проросійська Венедіктова??? Чи не тому що Зеленський сам проросійський?? Чому українські патріоти по тюрмах гниють, а російські вбивці на волі гуляють???
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23.02.2021 13:53 Відповісти
У зашкваренной кацапской шлюхи - бенедиктовой, такой зашкваренний муж. Хорошая новость в том, что ей после прокурорского кресла, как и зеленскому, будет очень больно делать старина Байден.
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23.02.2021 14:05 Відповісти
Вся надежда на Байдена, т.к. сам нарид - дебилы криворукие в подавляющем большинстве.
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23.02.2021 14:16 Відповісти
 
 