Венедиктова пытается избегать обсуждения дела Татарова, поскольку находится на "политической растяжке", - нардеп "Голоса" Железняк
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Если бы генпрокурор Ирина Венедиктова могла принимать самостоятельные решения, она вряд ли бы принимала их так как сейчас.
Об этом нардеп "Голоса" Ярослав Железняк заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Я вижу по некоторым решениям (вызов Сытника на допрос, передача дела с НАБУ в СБУ), что "случайно" госпожа Венедиктова не бывает на месте, кто-то другой это делает. О чем мне это говорит? Значит, - у меня такое ощущение, - у нее нет другого варианта, как сделать это. Не знаю, по каким политическим мотивам. Но она очень старается избегать этой темы. И мне кажется, по меньшей мере внутренне - против такого развития событий", - отметил парламентарий.
По словам Железняка, Зеленский свое время хвастался, что Рябошапка у него тогда был 100%-ый свой генпрокурор.
"Сейчас такой он считает госпожу Венедиктову. Я думаю, что это та политическая растяжка, на которой находится в том числе она. Но по тому, как она это не комментирует, пытается максимально избежать этого обсуждения - у меня не складывается впечатление, что у нее хорошие отношения с Татаровым. И у меня не складывается впечатление, что если бы она могла принимать самостоятельные решения, она бы принимала их так же", - подчеркнул нардеп.
Полный текст интервью с нардепом "Голоса" Ярославом Железняком для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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