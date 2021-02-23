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Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
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Венедиктова пытается избегать обсуждения дела Татарова, поскольку находится на "политической растяжке", - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова пытается избегать обсуждения дела Татарова, поскольку находится на

Если бы генпрокурор Ирина Венедиктова могла принимать самостоятельные решения, она вряд ли бы принимала их так как сейчас.

Об этом нардеп "Голоса" Ярослав Железняк заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Я вижу по некоторым решениям (вызов Сытника на допрос, передача дела с НАБУ в СБУ), что "случайно" госпожа Венедиктова не бывает на месте, кто-то другой это делает. О чем мне это говорит? Значит, - у меня такое ощущение, - у нее нет другого варианта, как сделать это. Не знаю, по каким политическим мотивам. Но она очень старается избегать этой темы. И мне кажется, по меньшей мере внутренне - против такого развития событий", - отметил парламентарий.

По словам Железняка, Зеленский свое время хвастался, что Рябошапка у него тогда был 100%-ый свой генпрокурор.

"Сейчас такой он считает госпожу Венедиктову. Я думаю, что это та политическая растяжка, на которой находится в том числе она. Но по тому, как она это не комментирует, пытается максимально избежать этого обсуждения - у меня не складывается впечатление, что у нее хорошие отношения с Татаровым. И у меня не складывается впечатление, что если бы она могла принимать самостоятельные решения, она бы принимала их так же", - подчеркнул нардеп.

Полный текст интервью с нардепом "Голоса" Ярославом Железняком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова о деле "Приватбанка": Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам моя. Нам еще многое предстоит сделать

Автор: Богдан Гуньковський
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Своя вдоску ГЕпрокурорша рятує недоумка як може.
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23.02.2021 13:07 Ответить
це називається ШПАГАТ
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23.02.2021 13:08 Ответить
Голос, Голос... Така цікава була обгортка. Ви хоча б вносили законопроекти про обмеження монополізму, та підвищення ставок податків для багатих, до рівня податків для бідних?
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23.02.2021 13:08 Ответить
Голос виносить чи не найкращі за якістю опрацювання законопроекти в нинішній Раді. Питати можна з будь кого. Але починати краще з себе.
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23.02.2021 14:09 Ответить
Чому в нас головний прокурор проросійська Венедіктова??? Чи не тому що Зеленський сам проросійський?? Чому українські патріоти по тюрмах гниють, а російські вбивці на волі гуляють???
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23.02.2021 13:53 Ответить
У зашкваренной кацапской шлюхи - бенедиктовой, такой зашкваренний муж. Хорошая новость в том, что ей после прокурорского кресла, как и зеленскому, будет очень больно делать старина Байден.
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23.02.2021 14:05 Ответить
Вся надежда на Байдена, т.к. сам нарид - дебилы криворукие в подавляющем большинстве.
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23.02.2021 14:16 Ответить
 
 