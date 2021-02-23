Бенефіціари дій влади - Портнов і Льовочкін, - журналіст Ніколов

Санкції проти Медведчука захистили старий клуб олігархів, якщо вирішать "віддубасити Фірташа", це буде на руку Льовочкіну, і бенефіціаром за все, що відбувається, є Портнов.

Про це розмірковує у Фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Грохнувши телеканали Медведчука - вони захистили старий клуб старих телевізійних олігархів: 1) Ахметова, 2) Коломойського, 3) Пінчука, 4) Фірташа-Льовочкіна від п'ятої у всіх сенсах колони (ще б пак, у них менша конкуренція)", - пише журналіст.

Ніколов припускає, що якщо влада вирішить "здрючити Фірташа щодо облгазів", бенефіціаром цього буде Льовочкін, який "вже сидить на імпорті газу крутіше за Нафтогаз".

"Абсолютно очевидний бенефіціар цих подій - це Портнов, чиї юристи - майстри на послуги для Льовочкіна, Ахметова, Авакова. Посадив Стерненка, захистив Татарова. Ви*бе Ситника, відстоїть вовчу мафію. Зразок домінуючого ссавця на юридичному ринку в умовах моралі, перепридуманої пєарщєгами Зеленського", - вважає Ніколов.

"І, звичайно, вам знову здаватиметься, що, а раптом Зеля нормальний - щоразу згадуйте його позиції щодо суверенної корупції, що, виявляється, ковідного фонду вже і не було, і що саме він вирішив інвестувати мільярди в асфальт, а не у вакцини", - додав журналіст.



