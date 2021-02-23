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Бенефіціари дій влади - Портнов і Льовочкін, - журналіст Ніколов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бенефіціари дій влади - Портнов і Льовочкін, - журналіст Ніколов

Санкції проти Медведчука захистили старий клуб олігархів, якщо вирішать "віддубасити Фірташа", це буде на руку Льовочкіну, і бенефіціаром за все, що відбувається, є Портнов.

Про це розмірковує у Фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Грохнувши телеканали Медведчука - вони захистили старий клуб старих телевізійних олігархів: 1) Ахметова, 2) Коломойського, 3) Пінчука, 4) Фірташа-Льовочкіна від п'ятої у всіх сенсах колони (ще б пак, у них менша конкуренція)", - пише журналіст.

Ніколов припускає, що якщо влада вирішить "здрючити Фірташа щодо облгазів", бенефіціаром цього буде Льовочкін, який "вже сидить на імпорті газу крутіше за Нафтогаз".

"Абсолютно очевидний бенефіціар цих подій - це Портнов, чиї юристи - майстри на послуги для Льовочкіна, Ахметова, Авакова. Посадив Стерненка, захистив Татарова. Ви*бе Ситника, відстоїть вовчу мафію. Зразок домінуючого ссавця на юридичному ринку в умовах моралі, перепридуманої пєарщєгами Зеленського", - вважає Ніколов.

"І, звичайно, вам знову здаватиметься, що, а раптом Зеля нормальний - щоразу згадуйте його позиції щодо суверенної корупції, що, виявляється, ковідного фонду вже і не було, і що саме він вирішив інвестувати мільярди в асфальт, а не у вакцини", - додав журналіст.

Бенефіціари дій влади - Портнов і Льовочкін, - журналіст Ніколов 01
Бенефіціари дій влади - Портнов і Льовочкін, - журналіст Ніколов 02
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Топ коментарі
+22
Зебилы, вы в число бенефициаров не входите. Увы...
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23.02.2021 21:13
+12
Руками тупорылых зебилов антимайдан дорвался к власти.
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23.02.2021 21:29
+10
мусора ті самі що і в 2013 році. Зеленський закінчить як Чаушеску. #FreeSternenko Вставай, Україно! Один за всіх, і всі за одного! Разом i до кiнця!
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23.02.2021 21:14
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Зебилы, вы в число бенефициаров не входите. Увы...
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23.02.2021 21:13 Відповісти
Бенефициары действий власти - Портнов и Левочкин, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 5538 Бенефициары действий власти - Портнов и Левочкин, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 4620
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23.02.2021 21:17 Відповісти
Какая то непонятная логика...
Это что получается - Портнов враг ***** и закрывает каналы
Медведчука купленные за деньги российского пенсионного фонда?
Бенефициары действий власти - Портнов и Левочкин, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 367
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23.02.2021 21:26 Відповісти
Вони тупо б'ються за бабло *****, яке він дає на розвал України.
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24.02.2021 07:02 Відповісти
Медведчук по жлобству почав усе під себе підгрібати і ставити на "счьотчик" навіть своїх.
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24.02.2021 08:45 Відповісти
бенефициары...сложно дотумкать, шо корни от бени...
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23.02.2021 21:14 Відповісти
мусора ті самі що і в 2013 році. Зеленський закінчить як Чаушеску. #FreeSternenko Вставай, Україно! Один за всіх, і всі за одного! Разом i до кiнця!
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23.02.2021 21:14 Відповісти
Бенефіціари закриття каналів Медведчука - усі українці, за винятком, можливо, автора статті
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23.02.2021 21:15 Відповісти
тобто ти за участь льовочкіна з портновим на безкоштовних земляних роботах на користь України?
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23.02.2021 21:19 Відповісти
Не спеши с выводами, они уже регистрируют новое агенство.
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23.02.2021 21:27 Відповісти
"Альфа-Юрист":
Бенефициары действий власти - Портнов и Левочкин, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 5146
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23.02.2021 21:19 Відповісти
Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой - в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово - гомосексуализм. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой.
Ильф и Петров.
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23.02.2021 22:04 Відповісти
Портников: Как Зеленский может стать лидером патриотических сил и почему нельзя обмануть историю?

https://youtu.be/elFGI6dDCAo
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23.02.2021 21:20 Відповісти
Портнявую скотину первую вздёрнут после смены зелёной власти
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23.02.2021 21:20 Відповісти
Кого там вздергнули после смены власти овоща?
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23.02.2021 21:22 Відповісти
Руками тупорылых зебилов антимайдан дорвался к власти.
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23.02.2021 21:29 Відповісти
_Пистец! Миллионы украинцев терпят как им на голову гадит какое-то ничтожество! Хотя оно вовсе не бессмертное.
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23.02.2021 21:36 Відповісти
Бенефициары действий власти - Портнов и Левочкин, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 9547"
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23.02.2021 21:50 Відповісти
Хоть кто-то объяснил про междоусобные феодальные олигархические войны в Украине, кто действительно творит этот треш.
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23.02.2021 22:02 Відповісти
ФСБ.
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23.02.2021 22:06 Відповісти
Серйозні дяді вирішили злити медведчука.
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23.02.2021 23:55 Відповісти
Медведчук вирішив що, зможе зробити те що, не вдалося Євнуховичу- всіх поставити на "счётчик", навіть своїх. Ось український "бомонд" і встав на дибки. І слава Богу що, в Україні немає нікого хто, може створити "міцну вертикаль" всі мають домовлятися з усіма, а це не московський шлях. Такого тут навіть "бомонд" не приймає.
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24.02.2021 08:56 Відповісти
 
 