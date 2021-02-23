Бенефициары действий власти - Портнов и Левочкин, - журналист Николов

Санкции против Медведчука защитили старый клуб олигархов, если решат "вздрючить Фирташа", это будет на руку Левочкину, и бенефициаром всего происходящего является Портнов.

Об этом рассуждает в Фейсбуке журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

"Грохнув телеканалы Медведчука - они защитили старый клуб старых телевизионных олигархов: 1) Ахметова, 2) Коломойского, 3) Пинчука, 4) Фирташа-Лёвочкина от пятой во всех смыслах колонны (то бишь, у них меньше конкуренция)", - пишет журналист.

Николов предполагает, что если власти решат "вздрючить Фирташа по облгазам", бенефициаром этого будет "уже сидящий на импорте газа круче Нафтогаза" Левочкин.

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"Совершенно очевидный бенефициар творящегося - это Портнов, чьи юристы - мастера на услуги для Лёвочкина, Ахметова, Авакова. Посадил Стерненко, защитил Татарова. Въ*бет Сытника, отстоит вовчью мафию. Образец доминирующего ссавця на юридическом рынке в условиях морали, перепридуманой пеарщегами Зеленского￼", - считает Николов.

"И, конечно, вам снова будет казаться, что а вдруг Зеля нормальный - каждый раз вспоминайте его позиции по суверенной коррупции, что, оказывается, ковидного Фонда уже и не было, и что именно он решил инвестировать миллиарды в асфальт, а не в вакцины", - добавил журналист.

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