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Новости Политика Украины
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Зеленский (16498) Левочкин (556) Портнов (629) Стерненко (384) Юрий Николов (63)

Бенефициары действий власти - Портнов и Левочкин, - журналист Николов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бенефициары действий власти - Портнов и Левочкин, - журналист Николов

Санкции против Медведчука защитили старый клуб олигархов, если решат "вздрючить Фирташа", это будет на руку Левочкину, и бенефициаром всего происходящего является Портнов.

Об этом рассуждает в Фейсбуке журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

"Грохнув телеканалы Медведчука - они защитили старый клуб старых телевизионных олигархов: 1) Ахметова, 2) Коломойского, 3) Пинчука, 4) Фирташа-Лёвочкина от пятой во всех смыслах колонны (то бишь, у них меньше конкуренция)", - пишет журналист.

Николов предполагает, что если власти решат "вздрючить Фирташа по облгазам", бенефициаром этого будет "уже сидящий на импорте газа круче Нафтогаза" Левочкин.

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"Совершенно очевидный бенефициар творящегося - это Портнов, чьи юристы - мастера на услуги для Лёвочкина, Ахметова, Авакова. Посадил Стерненко, защитил Татарова. Въ*бет Сытника, отстоит вовчью мафию. Образец доминирующего ссавця на юридическом рынке в условиях морали, перепридуманой пеарщегами Зеленского￼", - считает Николов.

"И, конечно, вам снова будет казаться, что а вдруг Зеля нормальный - каждый раз вспоминайте его позиции по суверенной коррупции, что, оказывается, ковидного Фонда уже и не было, и что именно он решил инвестировать миллиарды в асфальт, а не в вакцины", - добавил журналист.

Также на Цензор.НЕТ: Позицию "он не вмешивается в следствие" может позволить себе дворник, а не президент, - журналист Ткач

Бенефициары действий власти - Портнов и Левочкин, - журналист Николов 01
Бенефициары действий власти - Портнов и Левочкин, - журналист Николов 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
Зебилы, вы в число бенефициаров не входите. Увы...
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23.02.2021 21:13
+12
Руками тупорылых зебилов антимайдан дорвался к власти.
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23.02.2021 21:29
+10
мусора ті самі що і в 2013 році. Зеленський закінчить як Чаушеску. #FreeSternenko Вставай, Україно! Один за всіх, і всі за одного! Разом i до кiнця!
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23.02.2021 21:14
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Зебилы, вы в число бенефициаров не входите. Увы...
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23.02.2021 21:13 Ответить
Бенефициары действий власти - Портнов и Левочкин, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 5538 Бенефициары действий власти - Портнов и Левочкин, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 4620
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23.02.2021 21:17 Ответить
Какая то непонятная логика...
Это что получается - Портнов враг ***** и закрывает каналы
Медведчука купленные за деньги российского пенсионного фонда?
Бенефициары действий власти - Портнов и Левочкин, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 367
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23.02.2021 21:26 Ответить
Вони тупо б'ються за бабло *****, яке він дає на розвал України.
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24.02.2021 07:02 Ответить
Медведчук по жлобству почав усе під себе підгрібати і ставити на "счьотчик" навіть своїх.
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24.02.2021 08:45 Ответить
бенефициары...сложно дотумкать, шо корни от бени...
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23.02.2021 21:14 Ответить
мусора ті самі що і в 2013 році. Зеленський закінчить як Чаушеску. #FreeSternenko Вставай, Україно! Один за всіх, і всі за одного! Разом i до кiнця!
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23.02.2021 21:14 Ответить
Бенефіціари закриття каналів Медведчука - усі українці, за винятком, можливо, автора статті
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23.02.2021 21:15 Ответить
тобто ти за участь льовочкіна з портновим на безкоштовних земляних роботах на користь України?
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23.02.2021 21:19 Ответить
Не спеши с выводами, они уже регистрируют новое агенство.
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23.02.2021 21:27 Ответить
"Альфа-Юрист":
Бенефициары действий власти - Портнов и Левочкин, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 5146
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23.02.2021 21:19 Ответить
Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой - в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово - гомосексуализм. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой.
Ильф и Петров.
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23.02.2021 22:04 Ответить
Портников: Как Зеленский может стать лидером патриотических сил и почему нельзя обмануть историю?

https://youtu.be/elFGI6dDCAo
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23.02.2021 21:20 Ответить
Портнявую скотину первую вздёрнут после смены зелёной власти
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23.02.2021 21:20 Ответить
Кого там вздергнули после смены власти овоща?
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23.02.2021 21:22 Ответить
Руками тупорылых зебилов антимайдан дорвался к власти.
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23.02.2021 21:29 Ответить
_Пистец! Миллионы украинцев терпят как им на голову гадит какое-то ничтожество! Хотя оно вовсе не бессмертное.
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23.02.2021 21:36 Ответить
Бенефициары действий власти - Портнов и Левочкин, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 9547"
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23.02.2021 21:50 Ответить
Хоть кто-то объяснил про междоусобные феодальные олигархические войны в Украине, кто действительно творит этот треш.
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23.02.2021 22:02 Ответить
ФСБ.
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23.02.2021 22:06 Ответить
Серйозні дяді вирішили злити медведчука.
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23.02.2021 23:55 Ответить
Медведчук вирішив що, зможе зробити те що, не вдалося Євнуховичу- всіх поставити на "счётчик", навіть своїх. Ось український "бомонд" і встав на дибки. І слава Богу що, в Україні немає нікого хто, може створити "міцну вертикаль" всі мають домовлятися з усіма, а це не московський шлях. Такого тут навіть "бомонд" не приймає.
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24.02.2021 08:56 Ответить
 
 