Акция в поддержку Стерненко под ОП. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

У здания Офиса Президента на ул. Банковой в Киеве в эти минуты проходит акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого сегодня приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Прямую трансляцию с места событий ведут несколько СМИ.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.