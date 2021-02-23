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Акция в поддержку Стерненко под ОП. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
У здания Офиса Президента на ул. Банковой в Киеве в эти минуты проходит акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого сегодня приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Прямую трансляцию с места событий ведут несколько СМИ.
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.
Топ комментарии
+38 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий23.02.2021 20:23
+35 NonCFist
показать весь комментарий23.02.2021 20:20
+30 Shu Shu
показать весь комментарий23.02.2021 20:22
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Команди і перемовини по радіо - по-парашному.
І бєркутастів там було достатньо.
Командував там сєпар крищенко.
Зебилы, совпадение? Не думаю!
Российский СТС купил "Лигу смеха" у студии Квартал 95 .
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
Порівняйте: звинувачення микитася у викраденні і те саме стерненко.
От тільки розбірки мвс з сбу і правим сектором в одесі вийшли на абсолютно інший рівень. Те, що в цю історію впряглися політики, не дивно. Дивно, де були мізки у авкова і мвс, якщо вони в них є.
яке ж воно чмо, цей дамбаський Овоч....
і взагалі він захоплюється Стерненко, скаже що хочеш, аби залишитись
у владі
Єдине що погано, так це те що він совкодрочер і Україні з ним не по дорозі.