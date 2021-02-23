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Новости Политика Украины
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акция (2401) протест (5753) Стерненко (384) Офис Президента (1688)

Акция в поддержку Стерненко под ОП. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У здания Офиса Президента на ул. Банковой в Киеве в эти минуты проходит акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого сегодня приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Прямую трансляцию с места событий ведут несколько СМИ.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+38
Ну що, синку, допоміг тобі абинепорох?
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23.02.2021 20:23
+35
Смерть ворогам!
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23.02.2021 20:20
+30
Портнов вместе с Зеленским и Венедиктовой, с одного монитора наблюдают?
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23.02.2021 20:22
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Страница 3 из 3
Силенко пише правду,іди в сраку зі своїм олігархом баригою,через його бездіяльність прийшли оці проросійські слуги у владу.Тобі що з-за кордону видніше що тут робив олігарх Порошенко з своїми злодіями.
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23.02.2021 22:15 Ответить
До до до, это Порошенко вас просил за Зе голосовать
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23.02.2021 22:20 Ответить
Пошел в ж*пу , он очень просил не голосовать за себя ! Своими действиями просил!
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23.02.2021 23:08 Ответить
какими же?
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23.02.2021 23:10 Ответить
Тем что все , ради чего погибла небесная сотня пох*рил ! Не за безвиз стояли ,а за ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО - а это честный суд,честная полиция,прокуратура, отсутствие взяток и государство для гражданина а не наоборот! Судьи, полицейские и прокуроры его устраивали старые , реформы делались косметические для отмазки , а эпопея борьбы с коррупцией , это вообще театр для Евросоюза устроен . Думаете люди это не видят , или они идиоты! Сейчас Порошенко патриотом заделался , а при нем так же патриотов преследовали , потому что он боялся их.Власть у нас борется только с собственным народом , это традиция такая!
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24.02.2021 13:51 Ответить
а щас лучше стало ) со стерненко в тюрьме
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23.02.2021 23:26 Ответить
Стерненко из тюрьмы выйдет , и Зеленский вылетит , а вот Порошенко никогда не поверю, недалеко от Зеленского ушел!
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24.02.2021 13:52 Ответить
ну щас стало чучше, правда же ) и пофиг сто стерненко в тюрюме. наслаждайтесь своим ,іди в сраку )))
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23.02.2021 23:28 Ответить
Це правосуддя по московські.
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23.02.2021 21:19 Ответить
рыгоаналы-зажописты и портновы специально подставили Зеленского решением суда над Стерненко, нивелировали позитив и выравнивание рейтинга для него от закрытия 3-х прокацапских каналов....
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23.02.2021 21:19 Ответить
бедный Зеленский, все только и делаеют что подставляют его, мешают делать Украину процветающей
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23.02.2021 21:20 Ответить
Ну нам жеж здесь сам Бутусов сказал, что зеля уже Держ діяч...
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23.02.2021 23:32 Ответить
Астанавись. Какое подставили? Зеленский - центр проблемы. Никто никого не подставлял.
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23.02.2021 21:21 Ответить
Тогда пусть Зеленский покажет характер и позицию - у него предостаточно власти, чтобы уничтожить Портнова, Татарова и прочую рыговскую кампанию, включая дружбана Ермака. Известно же, кто его подставляет.
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23.02.2021 21:23 Ответить
А нахера он их назначал, этот ******* зеленый?
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23.02.2021 21:25 Ответить
Цитируешь крымскую бобриху? Авторитетно блдь.
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23.02.2021 22:57 Ответить
Агент Госдепа и Пентагона Порошенко сейчас говорит по спецсвязи с Байденом Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 8430
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23.02.2021 21:21 Ответить
И это ведь ему нужно было чтобы донести правду, еще и параллельно создать канал на ютубе и продвигать его. Любого другого уже давно бы закрыли. Нужно ломать нахер русснявую систему власти эту вонючую. И реально садить сразу же за только заявления сепарские, или пророссийские, иначе будет так как сейчас со всеми. Их нужно гнать не дожидаясь такого.
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23.02.2021 21:23 Ответить
Зеленский не сделал ещё и 1% для того, чтобы я поверил в его проукраинскую патриотическую позицию.
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23.02.2021 21:25 Ответить
Дивлюся стрім...Протестувальники скандують і спілкуються українською.Від поліцейських чую кацапською: "Усіляємся здєсь". Що це? Нова генерація беркутні?😡
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23.02.2021 21:25 Ответить
Українською поліцаї спілкувалися з нами.
Команди і перемовини по радіо - по-парашному.
І бєркутастів там було достатньо.
Командував там сєпар крищенко.
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24.02.2021 09:46 Ответить
А медведчук целующийся с кремлефюрером почему-то не сидит.
Зебилы, совпадение? Не думаю!
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23.02.2021 21:27 Ответить
....Бо кум ....***** і бариги !
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23.02.2021 21:31 Ответить
Забув дописати зеленого бариги.
Российский СТС купил "Лигу смеха" у студии Квартал 95 .
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23.02.2021 21:48 Ответить
У Стерненко в Ютьюбе почти 240 000 подписчиков,в основном молодежь.... Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 1994 Ну чуваки вы попали... Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 1994
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23.02.2021 21:29 Ответить
ватники присудили 7 лет патриоту Украины, за якобы похищение сепара из партии "родина" маркова, который сбежал в россию.
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
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23.02.2021 21:31 Ответить
Теперь будет миллион подписчиков,будет Апелляция,потом ЕСПЧ....Зелемойские,оно вам надо?? Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 6296
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23.02.2021 21:32 Ответить
Дуже багато політики і дуже багато увагу судді, і зовсім мало уваги авакову і мвс, які вели справу,а може і організовували її, якщо взяти до уваги, як нерівно дихає в сторону стерненко одеське умвс.
Порівняйте: звинувачення микитася у викраденні і те саме стерненко.
От тільки розбірки мвс з сбу і правим сектором в одесі вийшли на абсолютно інший рівень. Те, що в цю історію впряглися політики, не дивно. Дивно, де були мізки у авкова і мвс, якщо вони в них є.
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23.02.2021 21:37 Ответить
А навіщо мій коментар заспамили? Я на відвінно від Стерненка не казав брати кулі,проти Порошенка.В нього ж є зашквари.Ну реально є.Це казали ж не москалі.А ви всі повелися і зробили з нього патріота.Патріот це не той,хто просто розповідає в інтернеті чи ходить на мітинги.Деякі вже його президентом хотіли бачити.Тому ми і живемо в лайні,що люди не мають критичного мислення.Те що москалі і підмосковники радіють суду над Стерненко,не робить його святимм.Ви всі робите те,що хочуть москалі.Ви вже готові іншим нормальним українцям (не ватникам), горлянки рвати за цього Стерненка.І це піпець.
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23.02.2021 21:39 Ответить
Истерика на РАБссии по поводу Стерненко идет уже не первый год....Скабеевшщина сраная воет что ведмедь в берлоге... Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 2823Крысы Мавзолейные,что ж вы так палитесь...
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23.02.2021 21:41 Ответить
Если Ведмедчук и Порошенко,торговые партнеры,то где санкции против Пороха,Зелемойские болваны... Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 804 Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 804
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23.02.2021 21:45 Ответить
канешно партнеры, чиколадки Рошенки покупал, и торты на днюху своей жоне ксюхе
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23.02.2021 21:52 Ответить
Не кажуть тайные свидания назначал... Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 2685Леониду Кучме
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23.02.2021 21:54 Ответить
ВВС виплатила Порошенку 400 000 долларів за наклеп, а він не заспокоївся та подає позов,це "Самий сок 2" написав , проти дурнів, що росповсюджують наклепи що він з Медведчуком партнери, є 400 000 щоб віддавати? У мене немає, а от нехай докаже шо одної рошенки не з'їв, правильна тах тика ?
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23.02.2021 22:50 Ответить
сопля отморозится просто и все....такое уже было с липовым делом "шеремета". Антоненко по прежнему сидит.....не будет решительных действий-расходитесь. Иначе будет цирк как в Беларуси
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23.02.2021 21:55 Ответить
В Одессе кстати в 90-е годы орудовала банда Лени Длинного,так вот ему я верю...,Кучма никуда не уходил из политики в 2004 году...у него сейчас третий срок,а потом будет и четвертый... Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 6702Леня зна шо каже,ему из Америки виднее Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 1000
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23.02.2021 22:00 Ответить
Если виновен, должен ответить по Закону. И не важно с какой он стороны баррикад. Мы же строим правовое государство, хотим воссоединиться с остальной Европой. Так вот в Европе такого нет- виновен, отвечай. И не важно кто ты и от какой партии.Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 8434
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23.02.2021 22:05 Ответить
Не лепи горбатого до стены,капитан Жыглов Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 770
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23.02.2021 22:13 Ответить
На Стерненко нападали трижды,чувак оказался не робкого десятка,защитил себя и свою подружку,в условиях необходимой самообороны,можно в лобешник треснуть и гнида напавшая дуба врежет от сотрясения мозга... Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 581
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23.02.2021 22:11 Ответить
Я сам против сепаров, но истина важней. Если Стерненко бежит за типом 50 метров и засаживает ему нож, то можно ли это расценить как самооборона? Вряд ли. И сейчас не важно кто потерпевший- сознательно убил гражданского- отвечай
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23.02.2021 22:18 Ответить
Если ты все это снял на камеру,то это даже не доказательство Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 6938
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23.02.2021 22:21 Ответить
Я сам против нацистов и фашистов, но перед тем как идти в атаку или стрелять с Т34,надо бьі их предупредить , мьі же воспитанньіе люди, не дикари, и если уничтожать, то перед етим колоть ультракаина, чтоб не больно бьіло
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23.02.2021 22:56 Ответить
Да, это нужно так расценивать.
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23.02.2021 22:59 Ответить
В Украине нет сепаров,есть коллаборационисты
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23.02.2021 22:23 Ответить
Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 5722
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23.02.2021 22:26 Ответить
Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 3314 Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 7236Письмо Вихтара Индюковича Путлеру 1 марта 2014 г....Путлер введи..
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23.02.2021 22:26 Ответить
хiба це лист президента? це бiльше схоже ...навiть не знаю на що...
яке ж воно чмо, цей дамбаський Овоч....
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23.02.2021 22:45 Ответить
Достойная фамилия для *************
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23.02.2021 23:21 Ответить
"The Gidrant" наверное уже второй десяток памперсов меняет ...
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23.02.2021 23:19 Ответить
Тупой осел уже про..щелкал поддержку ватоголовых халявщиков. Сегодня окончательно прощелкал хоть какую нибудь поддержку патриотов. На поддержку скота,которым все равно под каким флагом им наливают помои тоже расчитывать ему не приходится-животные стали жить явно хуже,потому что влость тупых клоунов не в состоянии им обеспечить хоть какую нибудь материальную стабильность. На какие силы осел думает опираться вообще? И долго ли ему удастся продержаться в воздухе без всякой поддержки?
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23.02.2021 23:29 Ответить
На конкретный вопрос ответ будет?
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23.02.2021 23:44 Ответить
Ты немножко таки да? Только вопросом на вопрос?"долго ли ослу удастся продержаться в воздухе без всякой поддержки?"
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23.02.2021 23:47 Ответить
Там сейчас Президент,против которого его шавки тупые возбуждали уголовные дела. Вы в своем уме? О какой поддержке идет речь?
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23.02.2021 23:51 Ответить
Еще раз задаю простой вопрос-долго ли ему удастся продержаться в воздухе без всякой поддержки?
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23.02.2021 23:52 Ответить
На хутина он пойдет. Вместе с аваковым. Впереди у осла еще встреча его тухеса с ремнем госдепа. Или у слабоумных есть належда,что его похвалят за такое ,,кривосудие,,?
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23.02.2021 23:59 Ответить
Вот вот. Тупой яныа тоже так думал.
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24.02.2021 00:03 Ответить
И откуда уверенность,что именно госдеп будет держать обосравшегося осла в воздухе без всякой поддержки?
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24.02.2021 00:01 Ответить
А почему он прийти должен? Ватные фантазии?
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24.02.2021 00:04 Ответить
У ваты других вариантов нет?
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24.02.2021 00:08 Ответить
Это не изобретение Украины. Это принцип маятника. Вата-- (портнов и прочая пиарастовская пи***та)качнула маятник сейчас очень сильно по беспределу,посадка Стерненко этому подтверждение. В какую сторону по вашему он качнется в следующий раз?
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24.02.2021 00:13 Ответить
На простой вопрос будет ответ или муру водить будете? НА КОГО ДУМАЕТ ОПИРАТЬСЯ ЗЕЛЕНСКИЙ В УКРАИНЕ?
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24.02.2021 00:10 Ответить
Вы знаете хоть одного президента без поддержки в своей стане? Серьезно? И кому в США есть смысл поддерживать полностью во всем обосравшегося осла с нулевым рейтингом? Вы слабоумный?
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24.02.2021 00:17 Ответить
Да США первые поставят его раком за такой беспредел в судебной системе Украины.
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24.02.2021 00:19 Ответить
Как сегодняшнее решение "суда"кореллируется с вашим постом? Вы несете откровенный бред и противоречите сами себе. На свой вопрос я так и не услышал ответа. Я просто теряю с вами время. Олигофренические выводы и ватные фантазии не входят в круг моих интересов.
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24.02.2021 00:31 Ответить
У педырыча спроси,он знает Это на твоя помойка кацапия с мычащим опущенным стадом
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23.02.2021 23:46 Ответить
Я в щоці..., судя з Донецька осуджує патріота,який все зробив,, щоб в Одесі не було зроблено лугодрон..в 14 15 роках.. позор
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24.02.2021 00:24 Ответить
Це приговір УКраіні...)))) тепер кожний хто на передовій може бути осуджений донецьким суддею...???
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24.02.2021 00:28 Ответить
Квартал 73% несе відповідальність за цей дурдом...позор
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24.02.2021 00:31 Ответить
Завтра Зе клоун запише відосік що це не він, він не знав, він був проти,

і взагалі він захоплюється Стерненко, скаже що хочеш, аби залишитись
у владі Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 7491
Єдине що погано, так це те що він совкодрочер і Україні з ним не по дорозі.
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24.02.2021 00:38 Ответить
Акція на підтримку Стерненка під ОП - Цензор.НЕТ 3375 О!Never Radeon, кацапский пригожинский тролль бабла намыл за один вечер! Охота, вам, украинцы, было с этим дерьмом общаться?
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24.02.2021 03:47 Ответить
Це історична закономірність, влада завжди повинна побороти активістів. Так було після кожної революції будь-де.
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24.02.2021 09:14 Ответить
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