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Акція на підтримку Стерненка під ОП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві в ці хвилини відбувається акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якого сьогодні засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Пряму трансляцію з місця подій ведуть декілька ЗМІ.
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.
Топ коментарі
+38 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар23.02.2021 20:23
+35 NonCFist
показати весь коментар23.02.2021 20:20
+30 Shu Shu
показати весь коментар23.02.2021 20:22
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Будь ласка, зачекайте...
Команди і перемовини по радіо - по-парашному.
І бєркутастів там було достатньо.
Командував там сєпар крищенко.
Зебилы, совпадение? Не думаю!
Российский СТС купил "Лигу смеха" у студии Квартал 95 .
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
Порівняйте: звинувачення микитася у викраденні і те саме стерненко.
От тільки розбірки мвс з сбу і правим сектором в одесі вийшли на абсолютно інший рівень. Те, що в цю історію впряглися політики, не дивно. Дивно, де були мізки у авкова і мвс, якщо вони в них є.
яке ж воно чмо, цей дамбаський Овоч....
і взагалі він захоплюється Стерненко, скаже що хочеш, аби залишитись
у владі
Єдине що погано, так це те що він совкодрочер і Україні з ним не по дорозі.