Акція на підтримку Стерненка під ОП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві в ці хвилини відбувається акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якого сьогодні засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Пряму трансляцію з місця подій ведуть декілька ЗМІ.

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Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

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