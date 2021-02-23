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Новини Політика УкраїниСуспільство Вирок Стерненку
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"Вирок Стерненкові - це вирок усім нам. Треба виходити!" - Парасюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Екснардеп Володимир Парасюк закликав усіх прийти на акцію протесту біля стін Офісу президента у зв'язку з вироком активісту Сергієві Стерненку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Парасюк повідомив у Facebook.

"Це не вирок Стерненкові, це вирок усім нам! Всі чорти на свободі, а людині, яка бореться за правильні і справедливі речі - 7 років в'язниці. От зараз треба виходити!" - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

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Топ коментарі
+51
Сиди тихо на бутылке лаптеногий!
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23.02.2021 16:16
+48
"Приговор Стерненко - это приговор всем нам. Надо выходить!" - Парасюк - Цензор.НЕТ 1645
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23.02.2021 16:16
+42








Назар Приходько

@nazareye

·54 мин

Хотів би нагадати, що ані Козак ані Мєдвєдчук з Марченко - НЕ сидять за ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ, а Мєдвєдчук з Козаком навіть не позбавлені мандатів. Стерненку за «300 гривень» - 7 років...
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23.02.2021 16:15
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Не знаю что за дело( но с судами "что то не то" У нас всегда было. Очень коррумпированная нация(
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23.02.2021 16:58 Відповісти
.....а ведь КТО ТО знает ИТОГ всей этой хрени !!!(((( а я только догадываюсь ((((
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23.02.2021 16:59 Відповісти
МОНІКА З АРСЕНОМ

"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 6688
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23.02.2021 17:01 Відповісти
Перший справжній Президент України.! Чорночубий Гетьман"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 6732
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23.02.2021 17:02 Відповісти
забирайте его к себе на расею.
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23.02.2021 17:04 Відповісти
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 6430
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23.02.2021 17:02 Відповісти
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 9284
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,
СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ,
ПОВНІСТЬЮ ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
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23.02.2021 17:10 Відповісти
Мусора вони виродки вмить перебудовуються під любу будь-яку проукраїнську чи як зараз антиукраїнську владу ЗЕбілів капітулянтів. Та навіть і під окупаційну кремлівську владу в тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Але вони майже всі притом завжди були продажними юдами - катами до України і до Українського народу. При кремлівському холую що втік в паРашу продажному ЗЕКУ криваві менти -кати навіть масово вбивали: націоналістів, патріотів, майданівців, активістів і усіх проукраїнських громадян ... допомагаючи прокремлівській ригоАнальній бандитській зграї ЗЕКА янука.. знищити державність України. І під час окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму все місцеві менти моментально стали продажними колаборантами на службі у проклятих російських загарбників. На Донбасі де відбувалися такі ж самі події всі продажні мусора за криваві кремлівські срібняки вмить стали сепаратистами - терористами, колаборантами .... ланцюговими псами російських окупантів. І зараз так вже по всій Україні. Одна надія тільки на українських націоналістів, активістів, учасників ООС і добровольців всіх проукраїнських громадян тільки вони можуть захистити від знищення український народ і державність України.
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23.02.2021 17:04 Відповісти
розстріляти таких суддів....
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23.02.2021 17:05 Відповісти
особенно ты ишачина)))) "зиленский наш призидент уря!" сиди не квакай!
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23.02.2021 17:16 Відповісти
Самое время "сметунам" показать, на что они способны... Вперёд...
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23.02.2021 17:16 Відповісти
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 3601
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23.02.2021 17:16 Відповісти
Давненько не было видать в действии Карающую Ногу Парасюка - не то, шо успели соскучиться, а, можно сказать, напрочь позабыли. Среди меня даже возникло беспокойство - не отсохла ли Карающая Нога Парасюка от остального организма Парасюка?
А хорошо бы, если б Карающая Нога Парасюка отбила бы бошку если не самому проотвечавшемуся петушилле ЗЕлёносопельному БлаЗЕню, то хотя бы, например, падлюке Витренко или дЕрЬмаку.
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23.02.2021 17:18 Відповісти
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 6808 "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 6808 "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 6808
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23.02.2021 18:16 Відповісти
Скільки букафф та всі з соплями. Як там псевдопатріоти волали у 19му - тількинепорошенко!!? Тепер ссавці, відсмокчуйте по повній..
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23.02.2021 17:19 Відповісти
треба тільки незабути узяти обценьки
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23.02.2021 17:19 Відповісти
Володимир Парасюк вже призивав,стріляючи з батьком,як в беркутівців,так і невідомо в кого ще,Тому потрібно просто розібратись з його діями на Майдані і дати правову оцінку діямПарасюків.Можливо,що бцде сидіти в сцсідній камері зі Стерненком,Де Генпрокурор?
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23.02.2021 17:21 Відповісти
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 7327
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23.02.2021 17:55 Відповісти
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 7759
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23.02.2021 17:22 Відповісти
ой, где это его так? "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 4741
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23.02.2021 17:56 Відповісти
Лізе на трон. Він тоді краще за усіх ліктями штовхався!
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23.02.2021 18:52 Відповісти
Фото теж з "авторитетного" джерела.. Сонька Кошкіна називається... та ще пристосуванка
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23.02.2021 20:32 Відповісти
"это приговор всем нам"(с)---не "нам", а "вам"!
Зеленский это приговор всем вам : "какая разница" и "абы не Порох"---разгребайте, то что ВЫ натворили!
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23.02.2021 17:23 Відповісти
Схоже вам нічого не загрожує?
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23.02.2021 17:49 Відповісти
А якщо загрожуе, не у "какой разницы" помощи же просить))) Рассчитываем только сами на себя.
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23.02.2021 18:14 Відповісти
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 5798
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23.02.2021 17:24 Відповісти
100%!
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23.02.2021 19:18 Відповісти
Зато ця наташка-какашка -- принцеса-хфілософф...
Вона не москалька, де ви її викопали??
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23.02.2021 20:29 Відповісти
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 3679
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23.02.2021 20:36 Відповісти
Щось подібне було і в 1654 р, і в 1658 р, і в 1918 р.
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24.02.2021 07:34 Відповісти
......это как в КАРТОЧНОЙ ИГРЕ , до последнего не знают кого ИГРАЮТ и ОББИРАЮТ до нитки , это народ страны !!! это 100 % (((((
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23.02.2021 17:26 Відповісти
Подтянулись все дежурные лахтинские бльади кто сегодня на смене по тройному тарифу. Топят против хаоса и кипиша, доказывают неадекватность, никчемность и отстойность Стерненка.
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23.02.2021 17:31 Відповісти
Мда.. Парасюк решил, что нет причин не попиариться лишний раз..
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23.02.2021 17:38 Відповісти
Да да, теперь вы можете разве только в лужу пёрнуть, протестуны блдь.
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23.02.2021 17:38 Відповісти
не шатайте БУДКУ , бо путин НАПАДЕ !!! 7 лет он молодой , на половине выйдет по УДО !!!
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23.02.2021 17:43 Відповісти
***** пошел!пес бенин голос подал.
Мы выйдем..только без тебя!
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23.02.2021 17:43 Відповісти
Клоун Клоуну глаз не выклюет
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 3743
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23.02.2021 18:03 Відповісти
Давно,Володя, потрібно виходити, а то депутати минулого скликання сидять лише на екранах телевізорів. Ні виходити, ні воювати ніхто вже не хоче, а хотіли б різні берези і йому подібні ще раз попасти у ВР. Пора відкинути різні партії та створити Українську Козацьку Раду.
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23.02.2021 17:52 Відповісти
москалику, ты затрахал. Не вставай с бутылки - это тебе вредно.
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23.02.2021 18:20 Відповісти
Були вже ради, в нас такі кізяки, що 300 років не могли домовитись і ще 300-а не зможуть. Насєлєніє лайно, звідси всі біди.
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23.02.2021 20:19 Відповісти
Пам'ятаю, як Володя топив проти Пороха. Дурень, чи придурок?
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24.02.2021 07:44 Відповісти
Да. Кто не понял, что приговор всем - того посадят завтра.
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23.02.2021 17:54 Відповісти
А что же ты Вова за все годы своего депутатства так и не провёл судебную рехформу? А теперь выходи ты на куй...
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23.02.2021 18:00 Відповісти
Borimosya za Sternenka !
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23.02.2021 18:05 Відповісти
Кто может объяснить. О каком похищении идет речь? Ведь ему инкриминировали убийство. На сколько я помню, на него напали двое и одного из нападавших он убил. Или я что-то путаю?
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23.02.2021 18:09 Відповісти
убил. Только напали на него безоружные, а он убивал ножом. Больше десятка ножевых ранний, причем добивал когда уже человек лежал истекая кровью и не подавая признаков жизни.
Зверье обыкновенное, хоть и в патриотических цветах.
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23.02.2021 18:19 Відповісти
Безоружные с огнестрелом ? Офигеть !
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23.02.2021 18:31 Відповісти
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.


Я не знаю, что там точно произошло. Но если их было больше одного, и они действительно напали, то вообще никакой речи об убийстве быть не может. Независимо были они вооружены или нет.
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23.02.2021 18:46 Відповісти
Не бреши, беляков! Напали , выполняя заказуху от Трухи--оставшийся в живых дал показания)))
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23.02.2021 23:28 Відповісти
В 2015 он якобы похитил проросийского сепара вместе 2-мя друзьями. и вот за это похищение - 7 лет, а за убийство наверно будет другой суд и дадут еще 10 лет.
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23.02.2021 18:27 Відповісти
За те його виправдали.
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24.02.2021 07:46 Відповісти
Поросюк " пронувся " нарешті "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 8799 .. Сиділо чмо тихенько , майже 2 роки , дивилось як зебіли нищили країну , а тепер - трєба виходити . ! То виходь , валянок безмозглий , абинепорошенковець ,, наголосував , тепер жри , не обляпайся . Разом із Стєрнєнком .

Все вам Порох - не такий був , ну натє вам - такого Зелю . !! "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 8111 .
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23.02.2021 18:15 Відповісти
Абсолютно вірно. Порох був не такий. То от їм свмий чесний клоун зеля
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23.02.2021 19:04 Відповісти
Володя, твої слова - Зеленський хороший хлопець.
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23.02.2021 18:15 Відповісти
Володя! В 1917 році і в так звану Громадянську війну військових спеців використала та нація, яка зробила "революцію" (Жовтневий переворот). Після цього в 1933-1937 роках їх всіх репресували. Зараз повторюється така ж сама ситуація. Тільки не хилися до парашенка. Це зло більше, ніж зелене. Зелене зло прийшло до влади без крові, на обдурюванню народу, а парашенко хотів лише влади і багатіти, а до влади прийшов на крові.
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23.02.2021 18:16 Відповісти
Порошенко не хотел идти в Президенты, чтоб ты знал, московит, он был против, но его уговаривали и очень долго, особенно КУН (Когресс украинских националистов!) , даже на Майдане в 2014 году, а жульке Капительман тоже предлагали быть премьером - она отказалась - хотела быть Президентом, то есть владычицей морской.
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23.02.2021 18:24 Відповісти
А як давно Фірташ в КУН записався? Я щось пропустив?
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23.02.2021 23:00 Відповісти
Парасюк, Шабунин, странно что Бидецкий еще не высказался - ручная шавка Авакова пока команду не получила.
Сначала эта свора пидаров утопила рейтинг Порошенко, приведя клоунов и беспринципных подонков к власти, а теперь - ой, надо выходить.
Ага, щазз.
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23.02.2021 18:18 Відповісти
лучше поздно чем никогда
прокремлевскую хунту надо стрелять и вешать
никаких соплей и пощади
по законам военного времени
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23.02.2021 18:29 Відповісти
" у меня есть человек 20-ть бойцов с полным БК и опытом - куда подойти !?... а вы что просто митинговать и факельное шествие устраиваете с плакатами недовольства под ОП?!... тогда расходимся. " "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 6158
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23.02.2021 18:30 Відповісти
Полностью поддерживаю слова Парасюка. Украинцы, вы вышли в 14 году, не побоялись. Надо и сегодня показать обнаглевшим и отупевшим от власти людям, что вы есть нация, которая борется за свою страну и побеждает. Мы все с разных частей земного шара поддерживаем вас, верим в вас и верим в свободную и не зависимую Украину.
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23.02.2021 18:30 Відповісти
Выйти чтобы что? Снести зеленых? Так мудрый нарид побежит голосовать за бойко или бабуйулю---кто больше наобещает. Смысл? Пока мозгов не наберутся, не научатся расставлять приоритеты и голосовать не эмоциями, а головой--нет смысла!
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23.02.2021 23:33 Відповісти
Зебил нормальных прокуроров зачистил постав прокацапскую Венедиктову тварь -Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о вручении бывшему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке новой премии Государственного департамента в сфере в борьбе с коррупцией.

Источник: заявление Блинкена на сайте Госдепа, посольство Украины в США

Дословно посольство: "Поздравляем бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку, одного из 12 лауреатов премии Государственного департамента по борьбе с коррупцией.
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23.02.2021 18:32 Відповісти
Ную и!!! Жду когда он выыйдет!
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23.02.2021 19:02 Відповісти
Что то мне подсказывает, что вот эти АбынеПорошенки будут в полном тухесе. 25% стали мудрее и умнее - те кто бегал , а кто мы все прекрасно знаем, за Петром по всей стране , и волав за зебила пусть идут - ну к тому же зебилу - послушают Баха или Вагнера в исполнении мега маэстро, лауреата многих росийских и украинских зрительных симпатий, супер кино актёра, жида зеленского.
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23.02.2021 19:28 Відповісти
Як ти на морозі вижив? Состав у москалів?
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23.02.2021 19:50 Відповісти
Продажного слугу коломойского Лещенка не забудь пригласить. Помниш как ты при нём буйствовал против действительно проукраинской власти.
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23.02.2021 19:59 Відповісти
смєтун?
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23.02.2021 20:01 Відповісти
Шануймося українці!
Апеляцію давай!!!!!!!!!!!!!!
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23.02.2021 20:01 Відповісти
Прокинувся. Стовідсодково прийдуть, якщо не почнеш лизати.е ж ваш президент, минулий був поганий. Їжте хорошого не подавіться.
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23.02.2021 20:11 Відповісти
..А що , знову якесь *на броньовик * полізе !? "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 3604
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23.02.2021 20:16 Відповісти
Юля?
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24.02.2021 02:43 Відповісти
Вова напугай и этого что бы сдрыснул в ростов так проще
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23.02.2021 20:18 Відповісти
Він би й здриснув, так йому не дадуть ті, хто за вірьовки смикає.
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24.02.2021 08:16 Відповісти
Интересно, если бы зеленые по беспределу посадили, например Пороха или Парубия, Стерненко с парасюком вышли бы против беспредела? Защитниками Маруси или Софии я их не видела!

Отож...
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23.02.2021 20:25 Відповісти
ватники присудили 7 лет патриоту Украины, за якобы похищение сепара из партии "родина" маркова, который сбежал в россию.
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
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23.02.2021 21:28 Відповісти
о, поросюк проснулся, а шо там его кореша по редуту? ещё не проплатили?
ох под выборы вылезет нечисти, опять...
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23.02.2021 23:05 Відповісти
Иди умойся убогий...Тебе ль терпиле о Парасюке говорить
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24.02.2021 16:34 Відповісти
вова, перелогинься)))
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25.02.2021 08:29 Відповісти
Так це приговір всім нам…,, і позор Парасюку..,
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24.02.2021 00:44 Відповісти
Парасюк бігав за Петром ,..в той час коли до влади прорвалися ватники...
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24.02.2021 00:46 Відповісти
І тут ми маємо знову
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка:
Так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)
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24.02.2021 03:12 Відповісти
давно не видел столько козлятины на цензоре. у них, наверное, стоят фильтры на парасюк стерненко .. , при срабатывании в бараке взвывает сирена и слопатыкормленые хватаются за клавы "Вирок Стерненкові - це вирок усім нам. Треба виходити!" - Парасюк - Цензор.НЕТ 6616
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24.02.2021 17:09 Відповісти
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