"Вирок Стерненкові - це вирок усім нам. Треба виходити!" - Парасюк
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Екснардеп Володимир Парасюк закликав усіх прийти на акцію протесту біля стін Офісу президента у зв'язку з вироком активісту Сергієві Стерненку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Парасюк повідомив у Facebook.
"Це не вирок Стерненкові, це вирок усім нам! Всі чорти на свободі, а людині, яка бореться за правильні і справедливі речі - 7 років в'язниці. От зараз треба виходити!" - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.
Топ коментарі
+51 Анатолий Викторович 69e8413b
показати весь коментар23.02.2021 16:16
+48 Не один из 73%
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+42 Власов Сергей b3083465
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ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,
СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ,
ПОВНІСТЬЮ ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
А хорошо бы, если б Карающая Нога Парасюка отбила бы бошку если не самому проотвечавшемуся петушилле ЗЕлёносопельному БлаЗЕню, то хотя бы, например, падлюке Витренко или дЕрЬмаку.
Зеленский это приговор всем вам : "какая разница" и "абы не Порох"---разгребайте, то что ВЫ натворили!
Вона не москалька, де ви її викопали??
Мы выйдем..только без тебя!
Зверье обыкновенное, хоть и в патриотических цветах.
Я не знаю, что там точно произошло. Но если их было больше одного, и они действительно напали, то вообще никакой речи об убийстве быть не может. Независимо были они вооружены или нет.
Все вам Порох - не такий був , ну натє вам - такого Зелю . !! .
Сначала эта свора пидаров утопила рейтинг Порошенко, приведя клоунов и беспринципных подонков к власти, а теперь - ой, надо выходить.
Ага, щазз.
прокремлевскую хунту надо стрелять и вешать
никаких соплей и пощади
по законам военного времени
Источник: заявление Блинкена на сайте Госдепа, посольство Украины в США
Дословно посольство: "Поздравляем бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку, одного из 12 лауреатов премии Государственного департамента по борьбе с коррупцией.
Апеляцію давай!!!!!!!!!!!!!!
Отож...
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
ох под выборы вылезет нечисти, опять...
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка:
Так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)