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Новости Политика УкраиныОбщество Приговор Стерненко
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протест (5753) Парасюк (248) Стерненко (384)

"Приговор Стерненко - это приговор всем нам. Надо выходить!" - Парасюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Экс-нардеп Владимир Парасюк призвал всех прийти на акцию протеста у стен Офиса Президента в связи с приговором активисту Сергею Стерненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Парасюк сообщил в Facebook.

"Это не приговор Стерненко, это приговор всем нам! Все черти на свободе, а человеку, который борется за правильные и справедливые вещи - 7 лет тюрьмы. Вот сейчас надо выходить!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стерненко заявил, что поговорил с Зеленским: "Хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор". ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+51
Сиди тихо на бутылке лаптеногий!
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23.02.2021 16:16
+48
"Приговор Стерненко - это приговор всем нам. Надо выходить!" - Парасюк - Цензор.НЕТ 1645
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23.02.2021 16:16
+42








Назар Приходько

@nazareye

·54 мин

Хотів би нагадати, що ані Козак ані Мєдвєдчук з Марченко - НЕ сидять за ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ, а Мєдвєдчук з Козаком навіть не позбавлені мандатів. Стерненку за «300 гривень» - 7 років...
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23.02.2021 16:15
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Не знаю что за дело( но с судами "что то не то" У нас всегда было. Очень коррумпированная нация(
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23.02.2021 16:58 Ответить
.....а ведь КТО ТО знает ИТОГ всей этой хрени !!!(((( а я только догадываюсь ((((
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23.02.2021 16:59 Ответить
МОНІКА З АРСЕНОМ

"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 6688
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23.02.2021 17:01 Ответить
Перший справжній Президент України.! Чорночубий Гетьман"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 6732
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23.02.2021 17:02 Ответить
забирайте его к себе на расею.
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23.02.2021 17:04 Ответить
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 6430
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23.02.2021 17:02 Ответить
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 9284
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,
СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ,
ПОВНІСТЬЮ ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
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23.02.2021 17:10 Ответить
Мусора вони виродки вмить перебудовуються під любу будь-яку проукраїнську чи як зараз антиукраїнську владу ЗЕбілів капітулянтів. Та навіть і під окупаційну кремлівську владу в тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Але вони майже всі притом завжди були продажними юдами - катами до України і до Українського народу. При кремлівському холую що втік в паРашу продажному ЗЕКУ криваві менти -кати навіть масово вбивали: націоналістів, патріотів, майданівців, активістів і усіх проукраїнських громадян ... допомагаючи прокремлівській ригоАнальній бандитській зграї ЗЕКА янука.. знищити державність України. І під час окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму все місцеві менти моментально стали продажними колаборантами на службі у проклятих російських загарбників. На Донбасі де відбувалися такі ж самі події всі продажні мусора за криваві кремлівські срібняки вмить стали сепаратистами - терористами, колаборантами .... ланцюговими псами російських окупантів. І зараз так вже по всій Україні. Одна надія тільки на українських націоналістів, активістів, учасників ООС і добровольців всіх проукраїнських громадян тільки вони можуть захистити від знищення український народ і державність України.
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23.02.2021 17:04 Ответить
розстріляти таких суддів....
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23.02.2021 17:05 Ответить
особенно ты ишачина)))) "зиленский наш призидент уря!" сиди не квакай!
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23.02.2021 17:16 Ответить
Самое время "сметунам" показать, на что они способны... Вперёд...
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23.02.2021 17:16 Ответить
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 3601
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23.02.2021 17:16 Ответить
Давненько не было видать в действии Карающую Ногу Парасюка - не то, шо успели соскучиться, а, можно сказать, напрочь позабыли. Среди меня даже возникло беспокойство - не отсохла ли Карающая Нога Парасюка от остального организма Парасюка?
А хорошо бы, если б Карающая Нога Парасюка отбила бы бошку если не самому проотвечавшемуся петушилле ЗЕлёносопельному БлаЗЕню, то хотя бы, например, падлюке Витренко или дЕрЬмаку.
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23.02.2021 17:18 Ответить
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 6808 "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 6808 "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 6808
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23.02.2021 18:16 Ответить
Скільки букафф та всі з соплями. Як там псевдопатріоти волали у 19му - тількинепорошенко!!? Тепер ссавці, відсмокчуйте по повній..
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23.02.2021 17:19 Ответить
треба тільки незабути узяти обценьки
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23.02.2021 17:19 Ответить
Володимир Парасюк вже призивав,стріляючи з батьком,як в беркутівців,так і невідомо в кого ще,Тому потрібно просто розібратись з його діями на Майдані і дати правову оцінку діямПарасюків.Можливо,що бцде сидіти в сцсідній камері зі Стерненком,Де Генпрокурор?
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23.02.2021 17:21 Ответить
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 7327
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23.02.2021 17:55 Ответить
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 7759
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23.02.2021 17:22 Ответить
ой, где это его так? "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 4741
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23.02.2021 17:56 Ответить
Лізе на трон. Він тоді краще за усіх ліктями штовхався!
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23.02.2021 18:52 Ответить
Фото теж з "авторитетного" джерела.. Сонька Кошкіна називається... та ще пристосуванка
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23.02.2021 20:32 Ответить
"это приговор всем нам"(с)---не "нам", а "вам"!
Зеленский это приговор всем вам : "какая разница" и "абы не Порох"---разгребайте, то что ВЫ натворили!
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23.02.2021 17:23 Ответить
Схоже вам нічого не загрожує?
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23.02.2021 17:49 Ответить
А якщо загрожуе, не у "какой разницы" помощи же просить))) Рассчитываем только сами на себя.
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23.02.2021 18:14 Ответить
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 5798
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23.02.2021 17:24 Ответить
100%!
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23.02.2021 19:18 Ответить
Зато ця наташка-какашка -- принцеса-хфілософф...
Вона не москалька, де ви її викопали??
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23.02.2021 20:29 Ответить
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 3679
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23.02.2021 20:36 Ответить
Щось подібне було і в 1654 р, і в 1658 р, і в 1918 р.
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24.02.2021 07:34 Ответить
......это как в КАРТОЧНОЙ ИГРЕ , до последнего не знают кого ИГРАЮТ и ОББИРАЮТ до нитки , это народ страны !!! это 100 % (((((
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23.02.2021 17:26 Ответить
Подтянулись все дежурные лахтинские бльади кто сегодня на смене по тройному тарифу. Топят против хаоса и кипиша, доказывают неадекватность, никчемность и отстойность Стерненка.
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23.02.2021 17:31 Ответить
Мда.. Парасюк решил, что нет причин не попиариться лишний раз..
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23.02.2021 17:38 Ответить
Да да, теперь вы можете разве только в лужу пёрнуть, протестуны блдь.
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23.02.2021 17:38 Ответить
не шатайте БУДКУ , бо путин НАПАДЕ !!! 7 лет он молодой , на половине выйдет по УДО !!!
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23.02.2021 17:43 Ответить
***** пошел!пес бенин голос подал.
Мы выйдем..только без тебя!
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23.02.2021 17:43 Ответить
Клоун Клоуну глаз не выклюет
"Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 3743
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23.02.2021 18:03 Ответить
Давно,Володя, потрібно виходити, а то депутати минулого скликання сидять лише на екранах телевізорів. Ні виходити, ні воювати ніхто вже не хоче, а хотіли б різні берези і йому подібні ще раз попасти у ВР. Пора відкинути різні партії та створити Українську Козацьку Раду.
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23.02.2021 17:52 Ответить
москалику, ты затрахал. Не вставай с бутылки - это тебе вредно.
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23.02.2021 18:20 Ответить
Були вже ради, в нас такі кізяки, що 300 років не могли домовитись і ще 300-а не зможуть. Насєлєніє лайно, звідси всі біди.
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23.02.2021 20:19 Ответить
Пам'ятаю, як Володя топив проти Пороха. Дурень, чи придурок?
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24.02.2021 07:44 Ответить
Да. Кто не понял, что приговор всем - того посадят завтра.
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23.02.2021 17:54 Ответить
А что же ты Вова за все годы своего депутатства так и не провёл судебную рехформу? А теперь выходи ты на куй...
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23.02.2021 18:00 Ответить
Borimosya za Sternenka !
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23.02.2021 18:05 Ответить
Кто может объяснить. О каком похищении идет речь? Ведь ему инкриминировали убийство. На сколько я помню, на него напали двое и одного из нападавших он убил. Или я что-то путаю?
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23.02.2021 18:09 Ответить
убил. Только напали на него безоружные, а он убивал ножом. Больше десятка ножевых ранний, причем добивал когда уже человек лежал истекая кровью и не подавая признаков жизни.
Зверье обыкновенное, хоть и в патриотических цветах.
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23.02.2021 18:19 Ответить
Безоружные с огнестрелом ? Офигеть !
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23.02.2021 18:31 Ответить
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.


Я не знаю, что там точно произошло. Но если их было больше одного, и они действительно напали, то вообще никакой речи об убийстве быть не может. Независимо были они вооружены или нет.
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23.02.2021 18:46 Ответить
Не бреши, беляков! Напали , выполняя заказуху от Трухи--оставшийся в живых дал показания)))
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23.02.2021 23:28 Ответить
В 2015 он якобы похитил проросийского сепара вместе 2-мя друзьями. и вот за это похищение - 7 лет, а за убийство наверно будет другой суд и дадут еще 10 лет.
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23.02.2021 18:27 Ответить
За те його виправдали.
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24.02.2021 07:46 Ответить
Поросюк " пронувся " нарешті "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 8799 .. Сиділо чмо тихенько , майже 2 роки , дивилось як зебіли нищили країну , а тепер - трєба виходити . ! То виходь , валянок безмозглий , абинепорошенковець ,, наголосував , тепер жри , не обляпайся . Разом із Стєрнєнком .

Все вам Порох - не такий був , ну натє вам - такого Зелю . !! "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 8111 .
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23.02.2021 18:15 Ответить
Абсолютно вірно. Порох був не такий. То от їм свмий чесний клоун зеля
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23.02.2021 19:04 Ответить
Володя, твої слова - Зеленський хороший хлопець.
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23.02.2021 18:15 Ответить
Володя! В 1917 році і в так звану Громадянську війну військових спеців використала та нація, яка зробила "революцію" (Жовтневий переворот). Після цього в 1933-1937 роках їх всіх репресували. Зараз повторюється така ж сама ситуація. Тільки не хилися до парашенка. Це зло більше, ніж зелене. Зелене зло прийшло до влади без крові, на обдурюванню народу, а парашенко хотів лише влади і багатіти, а до влади прийшов на крові.
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23.02.2021 18:16 Ответить
Порошенко не хотел идти в Президенты, чтоб ты знал, московит, он был против, но его уговаривали и очень долго, особенно КУН (Когресс украинских националистов!) , даже на Майдане в 2014 году, а жульке Капительман тоже предлагали быть премьером - она отказалась - хотела быть Президентом, то есть владычицей морской.
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23.02.2021 18:24 Ответить
А як давно Фірташ в КУН записався? Я щось пропустив?
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23.02.2021 23:00 Ответить
Парасюк, Шабунин, странно что Бидецкий еще не высказался - ручная шавка Авакова пока команду не получила.
Сначала эта свора пидаров утопила рейтинг Порошенко, приведя клоунов и беспринципных подонков к власти, а теперь - ой, надо выходить.
Ага, щазз.
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23.02.2021 18:18 Ответить
лучше поздно чем никогда
прокремлевскую хунту надо стрелять и вешать
никаких соплей и пощади
по законам военного времени
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23.02.2021 18:29 Ответить
" у меня есть человек 20-ть бойцов с полным БК и опытом - куда подойти !?... а вы что просто митинговать и факельное шествие устраиваете с плакатами недовольства под ОП?!... тогда расходимся. " "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 6158
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23.02.2021 18:30 Ответить
Полностью поддерживаю слова Парасюка. Украинцы, вы вышли в 14 году, не побоялись. Надо и сегодня показать обнаглевшим и отупевшим от власти людям, что вы есть нация, которая борется за свою страну и побеждает. Мы все с разных частей земного шара поддерживаем вас, верим в вас и верим в свободную и не зависимую Украину.
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23.02.2021 18:30 Ответить
Выйти чтобы что? Снести зеленых? Так мудрый нарид побежит голосовать за бойко или бабуйулю---кто больше наобещает. Смысл? Пока мозгов не наберутся, не научатся расставлять приоритеты и голосовать не эмоциями, а головой--нет смысла!
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23.02.2021 23:33 Ответить
Зебил нормальных прокуроров зачистил постав прокацапскую Венедиктову тварь -Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о вручении бывшему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке новой премии Государственного департамента в сфере в борьбе с коррупцией.

Источник: заявление Блинкена на сайте Госдепа, посольство Украины в США

Дословно посольство: "Поздравляем бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку, одного из 12 лауреатов премии Государственного департамента по борьбе с коррупцией.
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23.02.2021 18:32 Ответить
Ную и!!! Жду когда он выыйдет!
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23.02.2021 19:02 Ответить
Что то мне подсказывает, что вот эти АбынеПорошенки будут в полном тухесе. 25% стали мудрее и умнее - те кто бегал , а кто мы все прекрасно знаем, за Петром по всей стране , и волав за зебила пусть идут - ну к тому же зебилу - послушают Баха или Вагнера в исполнении мега маэстро, лауреата многих росийских и украинских зрительных симпатий, супер кино актёра, жида зеленского.
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23.02.2021 19:28 Ответить
Як ти на морозі вижив? Состав у москалів?
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23.02.2021 19:50 Ответить
Продажного слугу коломойского Лещенка не забудь пригласить. Помниш как ты при нём буйствовал против действительно проукраинской власти.
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23.02.2021 19:59 Ответить
смєтун?
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23.02.2021 20:01 Ответить
Шануймося українці!
Апеляцію давай!!!!!!!!!!!!!!
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23.02.2021 20:01 Ответить
Прокинувся. Стовідсодково прийдуть, якщо не почнеш лизати.е ж ваш президент, минулий був поганий. Їжте хорошого не подавіться.
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23.02.2021 20:11 Ответить
..А що , знову якесь *на броньовик * полізе !? "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк - Цензор.НЕТ 3604
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23.02.2021 20:16 Ответить
Юля?
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24.02.2021 02:43 Ответить
Вова напугай и этого что бы сдрыснул в ростов так проще
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23.02.2021 20:18 Ответить
Він би й здриснув, так йому не дадуть ті, хто за вірьовки смикає.
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24.02.2021 08:16 Ответить
Интересно, если бы зеленые по беспределу посадили, например Пороха или Парубия, Стерненко с парасюком вышли бы против беспредела? Защитниками Маруси или Софии я их не видела!

Отож...
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23.02.2021 20:25 Ответить
ватники присудили 7 лет патриоту Украины, за якобы похищение сепара из партии "родина" маркова, который сбежал в россию.
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
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23.02.2021 21:28 Ответить
о, поросюк проснулся, а шо там его кореша по редуту? ещё не проплатили?
ох под выборы вылезет нечисти, опять...
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23.02.2021 23:05 Ответить
Иди умойся убогий...Тебе ль терпиле о Парасюке говорить
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24.02.2021 16:34 Ответить
вова, перелогинься)))
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25.02.2021 08:29 Ответить
Так це приговір всім нам…,, і позор Парасюку..,
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24.02.2021 00:44 Ответить
Парасюк бігав за Петром ,..в той час коли до влади прорвалися ватники...
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24.02.2021 00:46 Ответить
І тут ми маємо знову
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка:
Так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)
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24.02.2021 03:12 Ответить
давно не видел столько козлятины на цензоре. у них, наверное, стоят фильтры на парасюк стерненко .. , при срабатывании в бараке взвывает сирена и слопатыкормленые хватаются за клавы "Вирок Стерненкові - це вирок усім нам. Треба виходити!" - Парасюк - Цензор.НЕТ 6616
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24.02.2021 17:09 Ответить
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