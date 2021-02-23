"Приговор Стерненко - это приговор всем нам. Надо выходить!" - Парасюк
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Экс-нардеп Владимир Парасюк призвал всех прийти на акцию протеста у стен Офиса Президента в связи с приговором активисту Сергею Стерненко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Парасюк сообщил в Facebook.
"Это не приговор Стерненко, это приговор всем нам! Все черти на свободе, а человеку, который борется за правильные и справедливые вещи - 7 лет тюрьмы. Вот сейчас надо выходить!" - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.
Пожалуйста, подождите...
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,
СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ,
ПОВНІСТЬЮ ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
А хорошо бы, если б Карающая Нога Парасюка отбила бы бошку если не самому проотвечавшемуся петушилле ЗЕлёносопельному БлаЗЕню, то хотя бы, например, падлюке Витренко или дЕрЬмаку.
Зеленский это приговор всем вам : "какая разница" и "абы не Порох"---разгребайте, то что ВЫ натворили!
Вона не москалька, де ви її викопали??
Мы выйдем..только без тебя!
Зверье обыкновенное, хоть и в патриотических цветах.
Я не знаю, что там точно произошло. Но если их было больше одного, и они действительно напали, то вообще никакой речи об убийстве быть не может. Независимо были они вооружены или нет.
Все вам Порох - не такий був , ну натє вам - такого Зелю . !! .
Сначала эта свора пидаров утопила рейтинг Порошенко, приведя клоунов и беспринципных подонков к власти, а теперь - ой, надо выходить.
Ага, щазз.
прокремлевскую хунту надо стрелять и вешать
никаких соплей и пощади
по законам военного времени
Источник: заявление Блинкена на сайте Госдепа, посольство Украины в США
Дословно посольство: "Поздравляем бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку, одного из 12 лауреатов премии Государственного департамента по борьбе с коррупцией.
Апеляцію давай!!!!!!!!!!!!!!
Отож...
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
ох под выборы вылезет нечисти, опять...
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка:
Так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)