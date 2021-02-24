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У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року

Глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге припустив, коли закінчиться пандемія коронавірусу. На його думку, це станеться на початку 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав в інтерв'ю данському телеканалу DR.

Він зазначив, що зараз про вірус знають набагато більше, ніж у 2020 році. При цьому Клюге зазначив, що вірус продовжить своє поширення, однак необхідності в жорстких обмеженнях вже не буде. При цьому він зазначив, що точний результат подій поки не можна визначити.

Ханс Клюге також сказав, що нові мутації коронавірусу є нормою, оскільки вірус намагається адаптуватися до людини.

Нагадаємо, ВООЗ створила механізм виплати компенсацій за побічні ефекти від застосування вакцин проти коронавірусу. Компенсацію виплачуватимуть громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX.

Всесвітня організація охорони здоров'я відзначає необхідність повсюдної вакцинації проти коронавірусу. Якщо це не буде зроблено у всьому світі, перемогти вірус у глобальному масштабі не вийде.

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Топ коментарі
+5
И начнется ковид-22?
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24.02.2021 07:41
+4
Потрібно ліквідувати цю організацію як затратну і неефективну. Кошти, які тратяться на утримання цієї шобли дармоїдів і бездарів краще направити на закупку вакцин, ліків і медичних засобів для малозабезпечених країн. Тут містер Трамп мав повну рацію - припинив халяву для паразитів...
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24.02.2021 07:21
+4
Для нормальних людей вона й не починалася.
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24.02.2021 08:57
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Потрібно ліквідувати цю організацію як затратну і неефективну. Кошти, які тратяться на утримання цієї шобли дармоїдів і бездарів краще направити на закупку вакцин, ліків і медичних засобів для малозабезпечених країн. Тут містер Трамп мав повну рацію - припинив халяву для паразитів...
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24.02.2021 07:21 Відповісти
пророчества ВОЗ по своей правдоподобности сродни бредням бабы Ванги))
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24.02.2021 07:39 Відповісти
И начнется ковид-22?
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24.02.2021 07:41 Відповісти
Свиняче-курячий грипп пабедили быстрее У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року - Цензор.НЕТ 4152
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24.02.2021 08:00 Відповісти
У нас в доме престарелых двум старикам по 4 дозы "вакцины" от Пфайзера влили, и старики не померли. В штате Квисленд, где же еще (там премьером нацистка Настя). Доктор, грят, был плохо обучен:
"Vaccine overdose doctor 'not trained' properly
A doctor who gave two vaccine overdoses at an aged-care facility in Qld had not done the correct training, Greg Hunt reveals."

Посыл такой: "вакцинируйтесь, граждане, это не опасно". У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року - Цензор.НЕТ 4523
Да если бы от этого шмурдяка сразу помирали, то вакцинаторов повесили бы не отходя от кассы вакцинаторского пункта. У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року - Цензор.НЕТ 8895
Интересно же всем, что будет с "вакцинированными" через 2 года, 5 лет, 7 лет?
Насколько среди вакцинированных увеличатся случаи злокачественных форм рака кожи, например, ибо, как было сделано предположение, "вакцина" от ковида нарушает трансляцию белков клеток?
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24.02.2021 08:02 Відповісти
Шоб побороти віспу людству знадобилось років 7. І не треба про проблеми з логістикою і меншими міцностями виробництва вакцин на той час, бо не так вже й багато часу пройшло. Жеріть, шо дають з тєлєку і нету і не гавкайте.
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24.02.2021 08:47 Відповісти
Для нормальних людей вона й не починалася.
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24.02.2021 08:57 Відповісти
https://espreso.tv/news/2021/02/23/vakcyna_covishield_lyshe_podibna_do_astrazeneca_yiyi_ne_mozhna_vykorystovuvaty_masovo_ivasyuk
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24.02.2021 09:12 Відповісти
"Всемирная организация здравоохранения отмечает необходимость повсеместной вакцинации от коронавируса"

Хто ще не усвідомив, то це власне і була основа мета "пландемії".
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24.02.2021 10:30 Відповісти
Ну конечно. А война нужна была Порошенко.
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24.02.2021 11:05 Відповісти
Я тобі про Миколу, ти мені про Оксану.
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24.02.2021 11:12 Відповісти
 
 