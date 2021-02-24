У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року

Глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге припустив, коли закінчиться пандемія коронавірусу. На його думку, це станеться на початку 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав в інтерв'ю данському телеканалу DR.

Він зазначив, що зараз про вірус знають набагато більше, ніж у 2020 році. При цьому Клюге зазначив, що вірус продовжить своє поширення, однак необхідності в жорстких обмеженнях вже не буде. При цьому він зазначив, що точний результат подій поки не можна визначити.



Ханс Клюге також сказав, що нові мутації коронавірусу є нормою, оскільки вірус намагається адаптуватися до людини.

Нагадаємо, ВООЗ створила механізм виплати компенсацій за побічні ефекти від застосування вакцин проти коронавірусу. Компенсацію виплачуватимуть громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX.

Всесвітня організація охорони здоров'я відзначає необхідність повсюдної вакцинації проти коронавірусу. Якщо це не буде зроблено у всьому світі, перемогти вірус у глобальному масштабі не вийде.