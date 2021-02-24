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В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года

Новости Цензор.НЕТ Общество

В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил, когда закончится пандемия коронавируса. По его мнению, это произойдет в начале 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, б этом он сказал в интервью датскому телеканалу DR.

Он отметил, что сейчас о вирусе знают намного больше, чем в 2020 году. При этом Клюге отметил, что вирус продолжит свое распространение, однако необходимости во жестких ограничениях уже не будет. При этом он отметил, что точный исход событий определить пока нельзя.

Ханс Клюге также сказал, что новые мутации коронавируса являются нормой, так как вирус пытается адаптироваться к человеку.

Напомним, ВОЗ создала механизм выплаты компенсаций за побочные эффекты от применения вакцин против коронавируса. Компенсацию будут выплачивать гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эффективность COVID-вакцинации достигается повсеместностью, нужно поторопиться, чтобы избежать появления новых штаммов, - Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения отмечает необходимость повсеместной вакцинации от коронавируса. Если это не будет сделано во всем мире, победить вирус в глобальном масштабе не выйдет.

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Топ комментарии
+5
И начнется ковид-22?
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24.02.2021 07:41
+4
Потрібно ліквідувати цю організацію як затратну і неефективну. Кошти, які тратяться на утримання цієї шобли дармоїдів і бездарів краще направити на закупку вакцин, ліків і медичних засобів для малозабезпечених країн. Тут містер Трамп мав повну рацію - припинив халяву для паразитів...
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24.02.2021 07:21
+4
Для нормальних людей вона й не починалася.
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24.02.2021 08:57
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Потрібно ліквідувати цю організацію як затратну і неефективну. Кошти, які тратяться на утримання цієї шобли дармоїдів і бездарів краще направити на закупку вакцин, ліків і медичних засобів для малозабезпечених країн. Тут містер Трамп мав повну рацію - припинив халяву для паразитів...
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24.02.2021 07:21 Ответить
пророчества ВОЗ по своей правдоподобности сродни бредням бабы Ванги))
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24.02.2021 07:39 Ответить
И начнется ковид-22?
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24.02.2021 07:41 Ответить
Свиняче-курячий грипп пабедили быстрее У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року - Цензор.НЕТ 4152
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24.02.2021 08:00 Ответить
У нас в доме престарелых двум старикам по 4 дозы "вакцины" от Пфайзера влили, и старики не померли. В штате Квисленд, где же еще (там премьером нацистка Настя). Доктор, грят, был плохо обучен:
"Vaccine overdose doctor 'not trained' properly
A doctor who gave two vaccine overdoses at an aged-care facility in Qld had not done the correct training, Greg Hunt reveals."

Посыл такой: "вакцинируйтесь, граждане, это не опасно". У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року - Цензор.НЕТ 4523
Да если бы от этого шмурдяка сразу помирали, то вакцинаторов повесили бы не отходя от кассы вакцинаторского пункта. У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року - Цензор.НЕТ 8895
Интересно же всем, что будет с "вакцинированными" через 2 года, 5 лет, 7 лет?
Насколько среди вакцинированных увеличатся случаи злокачественных форм рака кожи, например, ибо, как было сделано предположение, "вакцина" от ковида нарушает трансляцию белков клеток?
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24.02.2021 08:02 Ответить
Шоб побороти віспу людству знадобилось років 7. І не треба про проблеми з логістикою і меншими міцностями виробництва вакцин на той час, бо не так вже й багато часу пройшло. Жеріть, шо дають з тєлєку і нету і не гавкайте.
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24.02.2021 08:47 Ответить
Для нормальних людей вона й не починалася.
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24.02.2021 08:57 Ответить
https://espreso.tv/news/2021/02/23/vakcyna_covishield_lyshe_podibna_do_astrazeneca_yiyi_ne_mozhna_vykorystovuvaty_masovo_ivasyuk
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24.02.2021 09:12 Ответить
"Всемирная организация здравоохранения отмечает необходимость повсеместной вакцинации от коронавируса"

Хто ще не усвідомив, то це власне і була основа мета "пландемії".
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24.02.2021 10:30 Ответить
Ну конечно. А война нужна была Порошенко.
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24.02.2021 11:05 Ответить
Я тобі про Миколу, ти мені про Оксану.
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24.02.2021 11:12 Ответить
 
 