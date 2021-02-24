В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года
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Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил, когда закончится пандемия коронавируса. По его мнению, это произойдет в начале 2022 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, б этом он сказал в интервью датскому телеканалу DR.
Он отметил, что сейчас о вирусе знают намного больше, чем в 2020 году. При этом Клюге отметил, что вирус продолжит свое распространение, однако необходимости во жестких ограничениях уже не будет. При этом он отметил, что точный исход событий определить пока нельзя.
Ханс Клюге также сказал, что новые мутации коронавируса являются нормой, так как вирус пытается адаптироваться к человеку.
Напомним, ВОЗ создала механизм выплаты компенсаций за побочные эффекты от применения вакцин против коронавируса. Компенсацию будут выплачивать гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.
Всемирная организация здравоохранения отмечает необходимость повсеместной вакцинации от коронавируса. Если это не будет сделано во всем мире, победить вирус в глобальном масштабе не выйдет.
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"Vaccine overdose doctor 'not trained' properly
A doctor who gave two vaccine overdoses at an aged-care facility in Qld had not done the correct training, Greg Hunt reveals."
Посыл такой: "вакцинируйтесь, граждане, это не опасно".
Да если бы от этого шмурдяка сразу помирали, то вакцинаторов повесили бы не отходя от
кассывакцинаторского пункта.
Интересно же всем, что будет с "вакцинированными" через 2 года, 5 лет, 7 лет?
Насколько среди вакцинированных увеличатся случаи злокачественных форм рака кожи, например, ибо, как было сделано предположение, "вакцина" от ковида нарушает трансляцию белков клеток?
Хто ще не усвідомив, то це власне і була основа мета "пландемії".