Эффективность COVID-вакцинации достигается повсеместностью, нужно поторопиться, чтобы избежать появления новых штаммов, - Гебрейесус
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эффективность вакцинации от коронавируса достигается ее повсеместностью.
При этом он призвал страны не откладывать вакцинацию, чтобы избежать появления новых штаммов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", - заявил он.
По его словам, отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст сложности богатым государствам.
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Скот не спрашивают: принуждение украинцев к индийским прививкам это уже не о медицине, это уже о ветеринарии !!! Если парламент проголосует уже принятый в первом чтении законопроект группы крадуцких «Про систему громадського здоров'я», то выбирать украинцам чем вакцинировать себя и детей больше не придется. А если у вас возникнут «тяжелые и (или) стойкие расстройства здоровья, вызванные применением медицинских иммунобиологических препаратов», то стоит помнить, что в проекте отсутствуют нормы о возмещении вреда в случае возникновения таких поствакцинальных осложнений, в частности, по вине производителя вакцины. Ничего, зато «слуги» заработают. Мародеры карантина уже на низком старте. (с)
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