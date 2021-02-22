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Эффективность COVID-вакцинации достигается повсеместностью, нужно поторопиться, чтобы избежать появления новых штаммов, - Гебрейесус

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Эффективность COVID-вакцинации достигается повсеместностью, нужно поторопиться, чтобы избежать появления новых штаммов, - Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эффективность вакцинации от коронавируса достигается ее повсеместностью.

При этом он призвал страны не откладывать вакцинацию, чтобы избежать появления новых штаммов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", - заявил он.

По его словам, отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст сложности богатым государствам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прививка от COVID-19 снижает риск госпитализации на 85-94%, - ученые

Автор: Анна Судак
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Пока зеленая власть закупит достаточное количество качественной вакцины -- ее можно будет смело сливать в унитаз. А пока народ потчуют репликой для нищих, и то в мизерном количестве.
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22.02.2021 22:36 Ответить
А за Ефіопію,він не переживає?
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22.02.2021 22:41 Ответить
От мене це теж непокоїть. Шо б нормальна людина робила, досягнувши таких вершин і навіть не досягнувши? Правильно - парилась би про своїх земляків.
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22.02.2021 22:58 Ответить
А, може, він таким чином і пілкується про них, а нас можна і ширнути.
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22.02.2021 22:59 Ответить
Меркава Він звичайний корупційний чиновник балабол.Подібно до наших.
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22.02.2021 22:59 Ответить
себе и своим родичам на пальме делай -черномазый комуняка
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22.02.2021 22:46 Ответить
хм.. Эффективность какой вакцины !? Индийской что завозят в Украину !?
Скот не спрашивают: принуждение украинцев к индийским прививкам это уже не о медицине, это уже о ветеринарии !!! Если парламент проголосует уже принятый в первом чтении законопроект группы крадуцких «Про систему громадського здоров'я», то выбирать украинцам чем вакцинировать себя и детей больше не придется. А если у вас возникнут «тяжелые и (или) стойкие расстройства здоровья, вызванные применением медицинских иммунобиологических препаратов», то стоит помнить, что в проекте отсутствуют нормы о возмещении вреда в случае возникновения таких поствакцинальных осложнений, в частности, по вине производителя вакцины. Ничего, зато «слуги» заработают. Мародеры карантина уже на низком старте. (с)
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22.02.2021 23:56 Ответить
Вали обратно в свою Эфиопию, гоминид.
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23.02.2021 00:18 Ответить
Гебрейесус: "Чистота Быстрота - залог здоровья!"
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23.02.2021 05:13 Ответить
 
 