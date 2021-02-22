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Ефективність COVID-вакцинації досягається повсюдністю, потрібно поквапитися, щоб уникнути появи нових штамів, - Гебреєсус

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ефективність COVID-вакцинації досягається повсюдністю, потрібно поквапитися, щоб уникнути появи нових штамів, - Гебреєсус

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що ефективність вакцинації проти коронавірусу досягається її повсюдністю.

При цьому він закликав країни не відкладати вакцинацію, щоб уникнути появи нових штамів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У такому випадку вакцини, які ми застосовували, можуть стати даремними", - заявив він.

За його словами, відсутність препаратів у країнах, що розвиваються, створить складнощі багатим державам.

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Пока зеленая власть закупит достаточное количество качественной вакцины -- ее можно будет смело сливать в унитаз. А пока народ потчуют репликой для нищих, и то в мизерном количестве.
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22.02.2021 22:36 Відповісти
А за Ефіопію,він не переживає?
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22.02.2021 22:41 Відповісти
От мене це теж непокоїть. Шо б нормальна людина робила, досягнувши таких вершин і навіть не досягнувши? Правильно - парилась би про своїх земляків.
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22.02.2021 22:58 Відповісти
А, може, він таким чином і пілкується про них, а нас можна і ширнути.
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22.02.2021 22:59 Відповісти
Меркава Він звичайний корупційний чиновник балабол.Подібно до наших.
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22.02.2021 22:59 Відповісти
себе и своим родичам на пальме делай -черномазый комуняка
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22.02.2021 22:46 Відповісти
хм.. Эффективность какой вакцины !? Индийской что завозят в Украину !?
Скот не спрашивают: принуждение украинцев к индийским прививкам это уже не о медицине, это уже о ветеринарии !!! Если парламент проголосует уже принятый в первом чтении законопроект группы крадуцких «Про систему громадського здоров'я», то выбирать украинцам чем вакцинировать себя и детей больше не придется. А если у вас возникнут «тяжелые и (или) стойкие расстройства здоровья, вызванные применением медицинских иммунобиологических препаратов», то стоит помнить, что в проекте отсутствуют нормы о возмещении вреда в случае возникновения таких поствакцинальных осложнений, в частности, по вине производителя вакцины. Ничего, зато «слуги» заработают. Мародеры карантина уже на низком старте. (с)
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22.02.2021 23:56 Відповісти
Вали обратно в свою Эфиопию, гоминид.
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23.02.2021 00:18 Відповісти
Гебрейесус: "Чистота Быстрота - залог здоровья!"
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23.02.2021 05:13 Відповісти
 
 