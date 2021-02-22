Ефективність COVID-вакцинації досягається повсюдністю, потрібно поквапитися, щоб уникнути появи нових штамів, - Гебреєсус
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що ефективність вакцинації проти коронавірусу досягається її повсюдністю.
При цьому він закликав країни не відкладати вакцинацію, щоб уникнути появи нових штамів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У такому випадку вакцини, які ми застосовували, можуть стати даремними", - заявив він.
За його словами, відсутність препаратів у країнах, що розвиваються, створить складнощі багатим державам.
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Скот не спрашивают: принуждение украинцев к индийским прививкам это уже не о медицине, это уже о ветеринарии !!! Если парламент проголосует уже принятый в первом чтении законопроект группы крадуцких «Про систему громадського здоров'я», то выбирать украинцам чем вакцинировать себя и детей больше не придется. А если у вас возникнут «тяжелые и (или) стойкие расстройства здоровья, вызванные применением медицинских иммунобиологических препаратов», то стоит помнить, что в проекте отсутствуют нормы о возмещении вреда в случае возникновения таких поствакцинальных осложнений, в частности, по вине производителя вакцины. Ничего, зато «слуги» заработают. Мародеры карантина уже на низком старте. (с)
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