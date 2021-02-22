Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені
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Дослідники з Великої Британії з'ясували, що щеплення проти коронавірусу зменшує ризик потрапити в лікарню на 85-94%.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
В рамках дослідження було встановлено, що зростання масштабів вакцинації у Великій Британії сприяє суттєвому зниженню ризику госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою.
Дослідники з університетів Единбурга, Стратклайда, Абердіна, Глазго та Сент-Ендрю проаналізували набір даних, що охоплює все населення Шотландії і становить 5,4 мільйона людей.
Дослідження показало, що після четвертого тижня кампанії вакцинації медичними засобами Pfizer та AstraZeneca в Шотландії зменшився ризик госпіталізації хворих від 85% до 94%.
Очільник команди дослідників професор Азіз Шейх, директор Едінбурзького університету сказав: "Тепер ми маємо докази, по всій країні, що вакцинація забезпечує захист від госпіталізації з COVID-19".
За даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявлено 112 036 858 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 479 412 летальних, одужали 87 401 242 людини.
Будь ласка, зачекайте...
Первая американская
Вторая Британо-Индийская. Разрабатывалась в основном в Британии. Испытывалась и производится в Индии.
первая 92-94% защиту дает, вторая 60-70%.
Общая защита 80%, Зебобики добавили 5% в своих традициях: немножко соврать.
Итого 85% єффективность получилась.
Вакцина снижает риск госпитализации... а про защиту от заражения ничего не сказано.
Как думаешь, исходя из этого - оставят ограничения по маскам например или нет?
Ну и да, если перейти по ссылкам на источник, то там будет одно очень интересное предложение об этом исследовании.
The study, which has not been peer reviewed
https://www.lbc.co.uk/news/covid-19-vaccines-reduce-hospital-admissions-risk-by-up-to-94-study/
То есть исследование не проходило экспертной оценки. Иначе говоря - это непроверенные данные... а на их основе уже громкие статьи печатают. Это, Антип, называется - "продвижение", или, говоря проще, реклама.
Если Вы имеете ввиду "снижает ли презерватив риск госпитализации при Ковид?" - то вряд ли.
Еще раз. На основании не проведенного по всем правилам исследования, на основании неподтвержденных данных - проводится коммуникация в СМИ. А потом люди, начитавшись этих вот... СМИ - принимают решения. На основании НЕПОДТВЕРЖДЕННЫХ данных.
А ты мне рассказывал, как все прекрасно в бигфарме, и что там никогда не лгут.
А как иначе назвать то что произошло?
Это - маркетинг, Антип. Вот такой вот безчестный.
Кому все это нужно? Берем штамм из ЮАР. И вакцину АстраЗенека. Ну которая от него мгякго говоря неэффективна. Там тоже начитались рекламных плакатиков от производителя (на основе каких данных эти самые плакатики были сделаны - проверенных или непроверенных? подход мы уже видим)... а в итоге... сделали укольчик... а оказалось - до попы.
Вот зачем это нужно, Антип.
И эти результаты предоставлены НЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. Это тоже понятно?
И эти результаты производителям вакцин тоже невыгодны. Хоть это Вам понятно?
Берем штамм из ЮАР. И вакцину АстраЗенека. Смотрим вектор вакцины АстраЗенека - аденовирус шимпанзе. У кого может быть иммунитет к такому вектору, у жителей Африки или у украинцев? А ведь это весьма сильно влияет на эффективность вакцинации.
Поясню: если бы такое же (1 в 1) исследование дало бы результат в стиле - вакцины никак не влияют на уровень госпитализаций (а по сути так оно и есть ибо сам по себе процент госпитализация отнюдь не 90%), то:
1) Оно бы не ретранслировалось крупными СМИ - так напечаталось бы в локальном журнале и тчк. Журнале, который читают спеицалисты и который на общественное мнение (формирующее продажи) не влияет НИКАК.
2) И даже если бы оно мелькнуло СМИ - то ты бы одним из первых рассказывал бы о том, что оно мол "непроверено" и все это "выдумки антиваксов".
Вот это называется маркетинг, Антип.
https://rus.azattyq.org/a/31027877.html
Эксперты не ожидают, что этот штамм будет устойчив к недавно разработанным вакцинам. (с).
Заметка ДО того, как обнаружено, что вакцина против некоторых штаммов не эффективна.
Странно что эксперты компании не учли, что оказывается вирус может мутировать и что вакцина может быть менее эффективна... для разных рас.
Очень странно что они об этом не сообщили, а сообщает Антип. Уже пост-фактум.
Эдак, глядишь... на 100500ой отмазке ежики плакали... но продолжали колоться.
КАКОЕ исследование?
К ЧЕМУ относится фраза The study, which has not been peer reviewed, confirms the expected outcome the vaccine should have on the population. ????
В статье упоминаются РАЗНЫЕ учёные и РАЗНЫЕ исследования.
К чему КОНКРЕТНО?
Разные ученые из разных городов проводили ОДНО исследование совместно. О влиянии вакцинации на риск госпитализации.
На основании их исследования, которое не прошло экспертной оценки, то есть по сути является ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ выводом группы нескольких ученых, не согласованном ни с кем кроме них самих - сделан громкий вывод мол вакцина спасает от больницы.
Научная статья в приличном журнале перед опубликованием проходит рецензирование.
Ты знаешь, что такое написать рецензию?
Ты думаешь, что авторы научного исследование должны с кем-то (с кем?) СОГЛАСОВЫВАТЬ его результаты?
Так что не говори ЕРУНДЫ про "предварительный вывод"
Это значит, что они обнаружили некий эффект, но это должны подтвердить другие ученые - вдруг эти ошиблись.
Журнал НЕ научный. Обычный новостной портал - я имею ввиду источник, из которого почерпнул инфу Укринформ, на который ссылается Цензор. В котором прямо написано - что исследования не проши экспертной проверки.
Конечно должны. У каждого исследователя есть научный руководитель. Для начала. Выводы одних ученых должны перепроверяться другими учеными, а согласовывается это на уровне министерства хотя бы.
Но. На основании по сути частного мнения группы ученых, не проверенного экспертами, не опубилкованного например в "Ланцет"-е... новостной портал типа цензора или укринформа - преподносит снижение риска госпитализации как состоявшийся факт.
Ну не лезь в вопросы, в которых ни уха, ни рыла!
У тебя лично есть хоть парочка публикаций в приличных журналах?
По твоему дикомк мнению статьи в Ланцете не публикуют, пока результаты статьи не " должны подтвердить другие ученые - вдруг эти ошиблись."??????????????????????
Млять.
В некоторых научных журналах есть такая практика - статья, пришедшая в редацию, выставляется на всеобщее бесплатное прочтение (до того, как она пройдёт рецензирование и будет опубликована). Вот такие "предварительные", "до публикации" материалы и назваются not been peer reviewed
Это вовсе не означает, что кто-то будет "подтверждать" что-то !!!!!!
Все остальные закидоны вообще не заслуживают внимания.
И обсуждаешь не нучную стаью, а её ПЕРЕСКАЗ
By Ewan Quayle
Поинтересуйся, ОТКУДА он взял данные.
В первоисточнике говорится об исследованиях, не подтвержденных экспертами.
НО ПОДАЕТСЯ ЭТО, КАК БУДТО ЭТО НЕ ПЕРЕСКАЗ, А ИСТИНА.
Тут же есть ссылка на укринформ, а там на первоисточник.
Тысячный раз повторяю, что фраза "not been peer reviewed" означает, что статья не подвергалась РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ. НЕТ никакого "подтверждения экспертами" и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, млин!!!!!!!!!!!
Как можно ПОДТВЕРДИТЬ результаты НОВОГО, ВПЕРВЫЕ проведенного исследования?
Блин. Ты попробуй без подтверждения научного руководителя дать статью в научном журнале. В каких-нить "рогах и копытах" тебя мож и опубликуют. Стоит ли только таким "источникам" верить - вот вопрос.
Какие исходные данные другим учёным?
А статья, мать-перемать эти данные что, не содержит?
Аж интересно стало - ты откуда такой взялся и чем занимаешься?
Ну да. А как ты хотел? Исследования проверяются и перепроверяются по нескольку раз.
А иначе... ты бы вот хотел самый первый экспериметальный образец лекарства себе вколоть, не прошедший перекрестных проверок? Сомневаюсь.
Оттуда, откуда же и все. Из роддома.
Экспортом ЛВИ.
А ты?
не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc.
Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности.
К примеру, в Израиле, из 500-600 тысяч вакцинированных (сейчас уже наверное гораздо больше, но когда я читал, отслеживались только эти первые) кто-то тоже заразился, кто-то в больницу попал, 4 человека даже тяжелых было... Но при этом не умер никто. Из 0,5 миллиона привитых не умер никто. Это ли не показатель?... Правда сравнение не совсем корректное - Израиль прививался нормальной вакциной.
для профилактики заболевания вызываемого штаммом вируса SARS-CoV-2 501.V2(линия 501.V2, 20C/501Y.V2 или B.1.351, «южноафриканский штамм» )
ВЕКТОРНАЯ ВАКЦИНА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АДЕНОВИРУС ШИМПАНЗЕ CHADOX1
https://ru.wikipedia.org/wiki/AZD1222
«Институт сыворотки Индии рад сотрудничать с компанией «АстраЗенека» в поставке этой вакцины в Индию и в страны с низким и средним уровнем дохода.
https://www.pharmjournal.ru/jour/announcement/view/348
А что уж тогда говорить о том самом «простом народе»! Тем более, в самое последнее время на всю страну прогремело столько скандалов, связанных с вакцинацией…(с)
https://www.lewrockwell.com/2020/11/joseph-mercola/more-than-80-of-covid-patients-are-vitamin-d-deficient/
только икона, лучина, молитва, пост и башкой об пол погромче.
Вот он, наш народ - куда не плюнь - дипломированный вирусолог или на худой конец генетик!
Також посилання роботи на вірусологів та генетиків не є гріхом, але чомусь в мас-медіа науку ігнорують.
тобі і табличку множення вивчити складно. це лише для професорів вищої математики