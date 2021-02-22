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Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
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вакцина (3528) Велика Британія (3645) карантин (16095) Шотландія (35) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені

Дослідники з Великої Британії з'ясували, що щеплення проти коронавірусу зменшує ризик потрапити в лікарню на 85-94%.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

В рамках дослідження було встановлено, що зростання масштабів вакцинації у Великій Британії сприяє суттєвому зниженню ризику госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Дослідники з університетів Единбурга, Стратклайда, Абердіна, Глазго та Сент-Ендрю проаналізували набір даних, що охоплює все населення Шотландії і становить 5,4 мільйона людей.

Також читайте: Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу готова до роботи, - Федоров

Дослідження показало, що після четвертого тижня кампанії вакцинації медичними засобами Pfizer та AstraZeneca в Шотландії зменшився ризик госпіталізації хворих від 85% до 94%.

Очільник команди дослідників професор Азіз Шейх, директор Едінбурзького університету сказав: "Тепер ми маємо докази, по всій країні, що вакцинація забезпечує захист від госпіталізації з COVID-19".

За даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявлено 112 036 858 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 479 412 летальних, одужали 87 401 242 людини.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Смотри, Антип.
Вакцина снижает риск госпитализации... а про защиту от заражения ничего не сказано.
Как думаешь, исходя из этого - оставят ограничения по маскам например или нет?

Ну и да, если перейти по ссылкам на источник, то там будет одно очень интересное предложение об этом исследовании.

The study, which has not been peer reviewed

https://www.lbc.co.uk/news/covid-19-vaccines-reduce-hospital-admissions-risk-by-up-to-94-study/

То есть исследование не проходило экспертной оценки. Иначе говоря - это непроверенные данные... а на их основе уже громкие статьи печатают. Это, Антип, называется - "продвижение", или, говоря проще, реклама.
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22.02.2021 17:26
+8
Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 2907
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22.02.2021 17:42
+7
Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 7440
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22.02.2021 17:46
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Какой вакциной уточнили?
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22.02.2021 17:16 Відповісти
Pfizer и AstraZeneca
Первая американская
Вторая Британо-Индийская. Разрабатывалась в основном в Британии. Испытывалась и производится в Индии.
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22.02.2021 17:30 Відповісти
Прививка от COVID-19 снижает риск госпитализации на 85-94%, - ученые - Цензор.НЕТ 4499
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22.02.2021 17:37 Відповісти
Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 7440
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22.02.2021 17:46 Відповісти
Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 2750
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22.02.2021 21:09 Відповісти
достаточно того, что ученые - британские
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22.02.2021 17:46 Відповісти
Pfizer и AstraZeneca первая 94, вторая 65. Следите за наперстками:
первая 92-94% защиту дает, вторая 60-70%.
Общая защита 80%, Зебобики добавили 5% в своих традициях: немножко соврать.

Итого 85% єффективность получилась.
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22.02.2021 17:49 Відповісти
"...Національний кризовий центр Бельгії попередив про наявність підроблених вакцин проти коронавірусу російського виробництва. Про це повідомляє The Brussels Times..."
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22.02.2021 19:09 Відповісти
Нормальная Прививка Европейского или американского качества от COVID-19 "снижает риск госпитализации на 85-94%, - ученые"
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22.02.2021 17:20 Відповісти
Исследование показало, что после четвертой недели кампании вакцинации медицинскими средствами Pfizer и AstraZeneca риск госпитализации больных уменьшился на 85-94%.Источник: https://censor.net/ru/n3249386
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22.02.2021 17:21 Відповісти
Смотри, Антип.
Вакцина снижает риск госпитализации... а про защиту от заражения ничего не сказано.
Как думаешь, исходя из этого - оставят ограничения по маскам например или нет?

Ну и да, если перейти по ссылкам на источник, то там будет одно очень интересное предложение об этом исследовании.

The study, which has not been peer reviewed

https://www.lbc.co.uk/news/covid-19-vaccines-reduce-hospital-admissions-risk-by-up-to-94-study/

То есть исследование не проходило экспертной оценки. Иначе говоря - это непроверенные данные... а на их основе уже громкие статьи печатают. Это, Антип, называется - "продвижение", или, говоря проще, реклама.
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22.02.2021 17:26 Відповісти
Я извиняюсь,- а презерватив тоже снижает риск госпиталлизации?
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22.02.2021 19:28 Відповісти
Неимоверно. Пользуйтесь без всякого сомнения.
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22.02.2021 19:36 Відповісти
Смотря от чего)))
Если Вы имеете ввиду "снижает ли презерватив риск госпитализации при Ковид?" - то вряд ли.
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23.02.2021 09:44 Відповісти
Смотри Энди, это не запланированное исследование, а просто констатация текущей ситуации во время вакцинации. Если его оформлять по всем правилам - нужна рандомизированная и "ослепленная" группа плацебо. А пока все это проводить по правилам, обработвть результаты и пройти рецензирование (которое ты называешь экспертной оценкой), то в Шотландии все уже получат вторую дозу. И кому все это будет нужно?
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22.02.2021 22:53 Відповісти
Ну так а я о чем? Но на основании этого, не проведенного по всем правилам исследования (что ты признаешь) - УЖЕ делаются громкие заголовки в СМИ.
Еще раз. На основании не проведенного по всем правилам исследования, на основании неподтвержденных данных - проводится коммуникация в СМИ. А потом люди, начитавшись этих вот... СМИ - принимают решения. На основании НЕПОДТВЕРЖДЕННЫХ данных.
А ты мне рассказывал, как все прекрасно в бигфарме, и что там никогда не лгут.
А как иначе назвать то что произошло?
Это - маркетинг, Антип. Вот такой вот безчестный.

Кому все это нужно? Берем штамм из ЮАР. И вакцину АстраЗенека. Ну которая от него мгякго говоря неэффективна. Там тоже начитались рекламных плакатиков от производителя (на основе каких данных эти самые плакатики были сделаны - проверенных или непроверенных? подход мы уже видим)... а в итоге... сделали укольчик... а оказалось - до попы.
Вот зачем это нужно, Антип.
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23.02.2021 09:42 Відповісти
Еще раз. Такое исследование НЕ ПЛАНИРОВАЛИ ПРОВОДИТЬ. Это понятно? Это просто сообщение о текущей ситуации.
И эти результаты предоставлены НЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. Это тоже понятно?
И эти результаты производителям вакцин тоже невыгодны. Хоть это Вам понятно?

Берем штамм из ЮАР. И вакцину АстраЗенека. Смотрим вектор вакцины АстраЗенека - аденовирус шимпанзе. У кого может быть иммунитет к такому вектору, у жителей Африки или у украинцев? А ведь это весьма сильно влияет на эффективность вакцинации.
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23.02.2021 09:55 Відповісти
Результат производителям вакцины выгоден ибо подан он в свете "наш продукт снижает ваши шансы попасть в больницу почти полностью". И преподносится это в СМИ именно так. И только ближе к концу статьи указано мол "по не проверенным до конца данным", потому как эмоциональный посыл (вакцинируйся - не попадешь в больницу!) уже дан.
Поясню: если бы такое же (1 в 1) исследование дало бы результат в стиле - вакцины никак не влияют на уровень госпитализаций (а по сути так оно и есть ибо сам по себе процент госпитализация отнюдь не 90%), то:
1) Оно бы не ретранслировалось крупными СМИ - так напечаталось бы в локальном журнале и тчк. Журнале, который читают спеицалисты и который на общественное мнение (формирующее продажи) не влияет НИКАК.
2) И даже если бы оно мелькнуло СМИ - то ты бы одним из первых рассказывал бы о том, что оно мол "непроверено" и все это "выдумки антиваксов".
Вот это называется маркетинг, Антип.

https://rus.azattyq.org/a/31027877.html

Эксперты не ожидают, что этот штамм будет устойчив к недавно разработанным вакцинам. (с).
Заметка ДО того, как обнаружено, что вакцина против некоторых штаммов не эффективна.
Странно что эксперты компании не учли, что оказывается вирус может мутировать и что вакцина может быть менее эффективна... для разных рас.
Очень странно что они об этом не сообщили, а сообщает Антип. Уже пост-фактум.
Эдак, глядишь... на 100500ой отмазке ежики плакали... но продолжали колоться.
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23.02.2021 10:23 Відповісти
А можно поподробнее - ЧТО ИМЕННО было not been peer reviewed?
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23.02.2021 10:04 Відповісти
Исследование, на основании которого был сделан громкий вывод о снижении вероятности госпитализации.
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23.02.2021 10:25 Відповісти
Ты же производил впечатление умного человека...
КАКОЕ исследование?
К ЧЕМУ относится фраза The study, which has not been peer reviewed, confirms the expected outcome the vaccine should have on the population. ????
В статье упоминаются РАЗНЫЕ учёные и РАЗНЫЕ исследования.
К чему КОНКРЕТНО?
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23.02.2021 10:46 Відповісти
Если бы ты прошел по ссылкам на первоисточник, ты бы не писал о разных исследований.
Разные ученые из разных городов проводили ОДНО исследование совместно. О влиянии вакцинации на риск госпитализации.
На основании их исследования, которое не прошло экспертной оценки, то есть по сути является ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ выводом группы нескольких ученых, не согласованном ни с кем кроме них самих - сделан громкий вывод мол вакцина спасает от больницы.
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23.02.2021 10:52 Відповісти
Друг ситный, а ты знаешь что такое пирревью?
Научная статья в приличном журнале перед опубликованием проходит рецензирование.
Ты знаешь, что такое написать рецензию?
Ты думаешь, что авторы научного исследование должны с кем-то (с кем?) СОГЛАСОВЫВАТЬ его результаты?
Так что не говори ЕРУНДЫ про "предварительный вывод"
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23.02.2021 11:48 Відповісти
В статье-источнике прямо написано, что результаты, которых достигли ученые - не получили экспертной оценки.
Это значит, что они обнаружили некий эффект, но это должны подтвердить другие ученые - вдруг эти ошиблись.
Журнал НЕ научный. Обычный новостной портал - я имею ввиду источник, из которого почерпнул инфу Укринформ, на который ссылается Цензор. В котором прямо написано - что исследования не проши экспертной проверки.

Конечно должны. У каждого исследователя есть научный руководитель. Для начала. Выводы одних ученых должны перепроверяться другими учеными, а согласовывается это на уровне министерства хотя бы.

Но. На основании по сути частного мнения группы ученых, не проверенного экспертами, не опубилкованного например в "Ланцет"-е... новостной портал типа цензора или укринформа - преподносит снижение риска госпитализации как состоявшийся факт.
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23.02.2021 12:03 Відповісти
Что ты несёшь????????????
Ну не лезь в вопросы, в которых ни уха, ни рыла!
У тебя лично есть хоть парочка публикаций в приличных журналах?
По твоему дикомк мнению статьи в Ланцете не публикуют, пока результаты статьи не " должны подтвердить другие ученые - вдруг эти ошиблись."??????????????????????
Млять.
В некоторых научных журналах есть такая практика - статья, пришедшая в редацию, выставляется на всеобщее бесплатное прочтение (до того, как она пройдёт рецензирование и будет опубликована). Вот такие "предварительные", "до публикации" материалы и назваются not been peer reviewed
Это вовсе не означает, что кто-то будет "подтверждать" что-то !!!!!!
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23.02.2021 12:20 Відповісти
Ты вообще умеешь читать? Статья подана НЕ в научном журнале даже.
Все остальные закидоны вообще не заслуживают внимания.
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23.02.2021 12:25 Відповісти
Ты - идиот.
И обсуждаешь не нучную стаью, а её ПЕРЕСКАЗ Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 3269
By Ewan Quayle
Поинтересуйся, ОТКУДА он взял данные.
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23.02.2021 12:49 Відповісти
Вот именно.
В первоисточнике говорится об исследованиях, не подтвержденных экспертами.

НО ПОДАЕТСЯ ЭТО, КАК БУДТО ЭТО НЕ ПЕРЕСКАЗ, А ИСТИНА.

Тут же есть ссылка на укринформ, а там на первоисточник.
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23.02.2021 12:52 Відповісти
Ну что за балбес!
Тысячный раз повторяю, что фраза "not been peer reviewed" означает, что статья не подвергалась РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ. НЕТ никакого "подтверждения экспертами" и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, млин!!!!!!!!!!!
Как можно ПОДТВЕРДИТЬ результаты НОВОГО, ВПЕРВЫЕ проведенного исследования?
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23.02.2021 16:50 Відповісти
Обыкновенно. Дать исходные данные другим ученым - и если выводы / результаты совпадут...

Блин. Ты попробуй без подтверждения научного руководителя дать статью в научном журнале. В каких-нить "рогах и копытах" тебя мож и опубликуют. Стоит ли только таким "источникам" верить - вот вопрос.
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23.02.2021 17:03 Відповісти
Безумие какое-то....
Какие исходные данные другим учёным?
А статья, мать-перемать эти данные что, не содержит?
Аж интересно стало - ты откуда такой взялся и чем занимаешься?
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23.02.2021 17:51 Відповісти
Статья вообще приведена в новостном журнале.
Ну да. А как ты хотел? Исследования проверяются и перепроверяются по нескольку раз.
А иначе... ты бы вот хотел самый первый экспериметальный образец лекарства себе вколоть, не прошедший перекрестных проверок? Сомневаюсь.
Оттуда, откуда же и все. Из роддома.
Экспортом ЛВИ.
А ты?
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23.02.2021 18:00 Відповісти
А шо ,сразу у морг ??? Прививка от COVID-19 снижает риск госпитализации на 85-94%, - ученые - Цензор.НЕТ 3940
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22.02.2021 17:29 Відповісти
Угу. Только это же качественной и дорогой, а не фуфломицином от Степанова из непонятных закромов Индии. На себе эксперименты пусть ставят и на своих семьях всякой хренью.
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22.02.2021 17:30 Відповісти
Планируемая правительством Украины для закупок индийская вакцина производства Serum Institute of India Private Limited ChAdOx1 nCoV-19 vaccine индекс ICMR / SII-COVISHIELD
не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc.


Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности.
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22.02.2021 17:34 Відповісти
степашка везет COVISHIT https://patrioty.org.ua/society/a-stepanov-znaie-ekspert-rozpoviv-chomu-ne-mozhna-zastosovuvaty-vaktsynu-covishield-iaka-ide-v-ukrainu-365354.html
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22.02.2021 20:17 Відповісти
В статті, на яку ви посилаєтесь пишуть" "Вакцина, яку везе Максим Степанов, масштабована на потужностях індійського інституту сироваток за ліцензією Oxford і AstraZeneca. Але є ще одна проблема. Оскільки у нас Степанов - це ходяча катастрофа, і він в черговий раз втягнув у свою авантюру керівництво нашої країни. Проблема в тому, що Індійський Інститут сироваток (ІВС) не має GMP-сертифікації", - розповів Сергій Кравченко. А Степанов знає? Експерт розповів, чому не можна застосовувати вакцину Covishield, яка їде в Україну.
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22.02.2021 21:19 Відповісти
пфайзер та модерна впершу чергу, потім вже сіновак та астрозенека, на підході джонсон і джонсон. от про ковідшілд поки ані слова...
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22.02.2021 17:35 Відповісти
В ИНДИИ МЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ВАКЦИНУ, КОТОРУЮ ДЛЯ НАС ЗАКУПИЛО МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО И К КОТОРОЙ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ.
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22.02.2021 17:35 Відповісти
Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 2907
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22.02.2021 17:42 Відповісти
Это вообще никакая не новость, потому, что вакцина сделана для того, чтобы уменьшать количество заболевших, и она уменьшает. При этом, логично, уменьшается и количество госпитализируемых. Какие-то отдельные исследования на тему, уменьшает ли вакцинация количество госпитализирумых гроша ломаного не стоят. Достаточно посмотреть протоколы исследований этого фактора на многих тысячах добровольцев на сайтах известных производителей вакцин. И не надо думать, что эти протоколы - фальсификация, потому, что сегодня ты сфальсифицируешь протоколы, завтра погибнет от твоей вакцины куча народа, послезавтра ты предстанешь перед судом.
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22.02.2021 17:43 Відповісти
Ну, как сказать, не новость? Многие просто считают, что вакцина должна на 100% (или хотя бы на 90) снижать вероятность заражения. А это далеко не всегда получается. А если и получается, то недоразвитые страны на такую вакцину претендовать не могут. Поэтому появляется следующий критерий: вероятность заболеть в тяжелой форме, вероятность госпитализации, вероятность смерти. А вот здесь даже эффективность AZ будет близка к 100%.
К примеру, в Израиле, из 500-600 тысяч вакцинированных (сейчас уже наверное гораздо больше, но когда я читал, отслеживались только эти первые) кто-то тоже заразился, кто-то в больницу попал, 4 человека даже тяжелых было... Но при этом не умер никто. Из 0,5 миллиона привитых не умер никто. Это ли не показатель?... Правда сравнение не совсем корректное - Израиль прививался нормальной вакциной.
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22.02.2021 19:18 Відповісти
"Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені" - а фулі зразу в могилу ,яка нах гос підалізація! Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 4485 Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 4209 Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 6617 Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 4359 Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 819 Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 3396
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22.02.2021 17:44 Відповісти
Основной причиной отказа ЮАР от вакцинации населения вакциной AstraZeneca явилось исследование проведенное специалистами University of the Witwatersrand (WITS, ЮАР) и University of Oxford (Великобритания) при котором было обнаружена отсутствие эффективности вакцины AstraZeneca (AZD1222 Non replicating viral vector)
для профилактики заболевания вызываемого штаммом вируса SARS-CoV-2 501.V2(линия 501.V2, 20C/501Y.V2 или B.1.351, «южноафриканский штамм» )
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22.02.2021 17:45 Відповісти
AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) или Covishield, также известная как «Оксфордская вакцина» - вакцина против COVID-19, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, вводимая внутримышечно.
ВЕКТОРНАЯ ВАКЦИНА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АДЕНОВИРУС ШИМПАНЗЕ CHADOX1

https://ru.wikipedia.org/wiki/AZD1222
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22.02.2021 17:59 Відповісти
Виходить що атеїсти, які походять від шимпанзе, мають найкращі шанси після щеплення цією вакциною обійтись без госпіталізації.
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22.02.2021 21:26 Відповісти
А не атеисты после укола вакцины станут шимпанзами
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23.02.2021 12:09 Відповісти
👍😁🐵🐒🙉🙈
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23.02.2021 13:14 Відповісти
Адар Пунавалла (Adar Poonawalla), главный исполнительный директор SII, сказал:
«Институт сыворотки Индии рад сотрудничать с компанией «АстраЗенека» в поставке этой вакцины в Индию и в страны с низким и средним уровнем дохода.


https://www.pharmjournal.ru/jour/announcement/view/348
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22.02.2021 18:07 Відповісти
И чё? Вся Великобритания ширяется стыренной у остальной Европы АЗенекой. Они по вашему тоже "страны с низким" и далее по тексту?
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22.02.2021 19:34 Відповісти
ширяются именно индийской вакциной?
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23.02.2021 12:10 Відповісти
А вот этого не скажу, бо не знаю. Но вполне возможно, что и индийской. Сильно сомневаюсь, что у Оксфорда (или кто её там разработал) есть свои производственные мощностя. Но вы не думайте, если индусов хорошо киздить палкой, то они могут работать нормальную работу.
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23.02.2021 13:33 Відповісти
Шахрайство.
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22.02.2021 18:53 Відповісти
По последним данным многочисленных СМИ, около половины украинских медиков не намерены вакцинироваться. Поскольку они не верят в пользу от вакцинации, не доверяют вакцинам или даже опасаются получить вред от вакцинации. И это - медики! Которые должны убеждать простой народ и, в том числе, подавать личный пример…
А что уж тогда говорить о том самом «простом народе»! Тем более, в самое последнее время на всю страну прогремело столько скандалов, связанных с вакцинацией…(с)
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22.02.2021 19:22 Відповісти
Думаю медики уже почти все переболели. Потому считают лишним колоть вакцину. Или по своим каналам вакцинировались недавно.
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23.02.2021 00:35 Відповісти
Интересно, а обещание прививки, которая "уже в пути" от чего-то помогает?
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22.02.2021 19:33 Відповісти
Вітамін Д в нормі робить те ж саме проти УСІХ вірусних інфекцій.
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22.02.2021 19:37 Відповісти
Есть исследования?
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23.02.2021 00:36 Відповісти
https://www.lewrockwell.com/2021/02/joseph-mercola/vitamin-d-supplementation-reduces-covid-19-deaths-by-64/

https://www.lewrockwell.com/2020/11/joseph-mercola/more-than-80-of-covid-patients-are-vitamin-d-deficient/
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23.02.2021 10:53 Відповісти
вакцинация - чипирование и код 666 на лбу.
только икона, лучина, молитва, пост и башкой об пол погромче.
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22.02.2021 19:52 Відповісти
Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 5636
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22.02.2021 20:14 Відповісти
Почитаешь - гордость разгорается!
Вот он, наш народ - куда не плюнь - дипломированный вирусолог или на худой конец генетик!
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23.02.2021 10:06 Відповісти
Будь-яка людина, не обділена інтелектом, може розбиратися в будь-якій темі, нехай навіть поверхнево, не вдаваючись в деталі.
Також посилання роботи на вірусологів та генетиків не є гріхом, але чомусь в мас-медіа науку ігнорують.
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23.02.2021 10:56 Відповісти
"Будь-яка людина, не обділена інтелектом, може розбиратися в будь-якій темі, нехай навіть поверхнево, не вдаваючись в деталі." - без комментариев.
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23.02.2021 11:50 Відповісти
звичайно, без коментарів
тобі і табличку множення вивчити складно. це лише для професорів вищої математики
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23.02.2021 11:59 Відповісти
" професорів вищої математики" - без комментариев.
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23.02.2021 12:10 Відповісти
Кухонна сіль - це NaCl, уявляєш? Я це знаю, бо став професором хімії Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 7160
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23.02.2021 12:30 Відповісти
И какая у неё решётка?
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23.02.2021 12:50 Відповісти
кристалічна, 7й клас шкільної програми
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23.02.2021 12:52 Відповісти
Понял. На этом твоё образование завершилось.
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23.02.2021 16:36 Відповісти
Яке горе. Життя скінчилось.
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23.02.2021 17:00 Відповісти
Раніше було добре відомо, що талановита людина талановита в усьому. А тепер, якщо когось навчили тиснути кнопку - це вже спеціаліст. Якщо кілька кнопок - то вищий спеціаліст Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 5037"Вузька спеціалізація", бодай її. Дебілізація населення та знищення системи освіти десятиріччями вже дають свою плоди.
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23.02.2021 12:34 Відповісти
А вот с этим согласен. Наука из Википедии.
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23.02.2021 12:51 Відповісти
ну так не применшуй здатність людини зрозуміти те, що розжовано вірусологами та генетиками, і не звинувачуй тих, хто вивчає інформацію не через призму засобів масової дезінформації
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23.02.2021 12:53 Відповісти
 
 