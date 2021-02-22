Прививка от COVID-19 снижает риск госпитализации на 85-94%, - ученые

Исследователи из Великобритании выяснили, что прививка от коронавирус уменьшает риск попасть в больницу на 85-94%.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В рамках исследования было установлено, что рост масштабов вакцинации в Великобритании способствует существенному снижению риска госпитализации пациентов с COVID-19.

Исследователи из университетов Эдинбурга, Стратклайда, Абердина, Глазго и Сент-Эндрю проанализировали набор данных, охватывающий все население Шотландии - 5,4 миллиона человек.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вакцина AstraZeneca выехала в направлении Украины, она одна из лучших, - Зеленский. ВИДЕО

Исследование показало, что после четвертой недели кампании вакцинации медицинскими средствами Pfizer и AstraZeneca риск госпитализации больных уменьшился на 85-94%.

Глава команды исследователей профессор Азиз Шейх, директор Эдинбургского университета, сказал: "Теперь у нас есть доказательства, по всей стране, что вакцинация обеспечивает защиту от госпитализации с COVID-19".

Также на Цензор.НЕТ: Прибытие вакцины в Украину ожидается завтра утром, - замглавы ОП Тимошенко

По данным Worldometer, с начала пандемии в мире выявлено 112 036 858 случаев заболевания COVID-19, в том числе 2 479 412 летальных, выздоровели 87 401 242 человека.