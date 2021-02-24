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Практично по всій Україні ДСНС оголосила перший рівень небезпеки через ожеледицю
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У середу, 24 лютого, на всій території України, крім півдня, очікується ожеледиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
"24 лютого на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 24 лютого в багатьох областях України очікуються дощі. У центральних, північних і південних областях місцями сніг. Температура вдень коливатиметься в межах -5 ° ... + 13 °.
У Києві очікується дощ, температура повітря вночі + 1 °, вдень + 3 °.
У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, вночі -1 °, вдень + 7 °.
В Одесі 24 лютого - сніг, температура вночі 0 °, вдень + 1 °.
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показати весь коментар24.02.2021 11:28 Відповісти Мені подобається 0
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