Практично по всій Україні ДСНС оголосила перший рівень небезпеки через ожеледицю

У середу, 24 лютого, на всій території України, крім півдня, очікується ожеледиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"24 лютого на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого в багатьох областях України очікуються дощі. У центральних, північних і південних областях місцями сніг. Температура вдень коливатиметься в межах -5 ° ... + 13 °.

У Києві очікується дощ, температура повітря вночі + 1 °, вдень + 3 °.

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У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, вночі -1 °, вдень + 7 °.

В Одесі 24 лютого - сніг, температура вночі 0 °, вдень + 1 °.