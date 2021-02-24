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ожеледиця (80) погода (757) ДСНС (4458)

Практично по всій Україні ДСНС оголосила перший рівень небезпеки через ожеледицю

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Практично по всій Україні ДСНС оголосила перший рівень небезпеки через ожеледицю

У середу, 24 лютого, на всій території України, крім півдня, очікується ожеледиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"24 лютого на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого в багатьох областях України очікуються дощі. У центральних, північних і південних областях місцями сніг. Температура вдень коливатиметься в межах -5 ° ... + 13 °.

У Києві очікується дощ, температура повітря вночі + 1 °, вдень + 3 °.

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У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, вночі -1 °, вдень + 7 °.

В Одесі 24 лютого - сніг, температура вночі 0 °, вдень + 1 °.

Автор: Анастасія Потіха
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На югАх вже снігу не залишилось.
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24.02.2021 11:28 Відповісти
 
 