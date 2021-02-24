Практически по всей Украине ГСЧС объявила первый уровень опасности из-за гололедицы

В среду, 24 февраля, на всей территории Украины, кроме юга, ожидается гололедицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"24 февраля на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Напомним, 24 февраля во многих областях Украины ожидаются дожди. В центральных, северных и южных областях местами снег. Температура днем будет колебаться в пределах -5°...+13°.

В Киеве ожидается дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +3°.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Температура на следующей неделе будет в основном выше нуля, - Укргидрометцентр

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Одессе 24 февраля - снег, температура ночью 0°, днем + 1°.