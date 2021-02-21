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Гидрометцентр (665) погода (2816)

Температура на следующей неделе будет в основном выше нуля, - Укргидрометцентр

Новости Цензор.НЕТ Общество

Температура на следующей неделе будет в основном выше нуля, - Укргидрометцентр

Погода в Украине улучшится уже 21 февраля: будет облачно с прояснениями.

Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре, информирует Цензор.НЕТ.

На Левобережье - местами небольшой снег, на остальной территории - без осадков. На дорогах местами гололедица, на Правобережье местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на Прикарпатье, в восточных и Сумской областях 5-10° мороза; днем 0-5° тепла, на Закарпатье 4-9° тепла.

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22-23 февраля - переменная облачность. Без осадков, лишь в восточной части местами небольшой снег. На дорогах гололедица, на Правобережье местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза (на Прикарпатье, 23 февраля также в восточных и Сумской области 7-12° мороза); днем 0-5° тепла, в юго-западной части 6-11° тепла, 23 февраля на Левобережье 1-6° мороза.

24 февраля в большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях, днем ​​также в восточных, 25 февраля ночью в восточной, южной части и большинстве центральных областей, днем ​​на юго-востоке страны небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков.

Температура 24-25 февраля в восточных, Черниговской и Сумской областях ночью 10-16° мороза, днем ​​5-11° мороза; в западных областях ночью около 0°, днем ​​4-10° тепла (на Закарпатье 25 февраля и Прикарпатье до 13°); на остальной территории ночью 0-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 3° тепла (в Одесской области 4-10° тепла).

В Киеве в воскресенье облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем ​​1-3° тепла.

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На Киевщине ночью также местами небольшой снег, днем ​​без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла.

22-23 февраля переменная облачность. Без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

24-25 февраля без существенных осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

Автор: Анна Судак
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Укргидрометцентру як і СБУ віри нема вони тільки можуть погоду на завтра сказати післязавтра.
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21.02.2021 01:50 Ответить
Даремно ви так про Укргідрометцентр. Погоду вони всеж точніше передбачають ніж СБУ ))
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21.02.2021 07:21 Ответить
это наши маленькие весеннии радости...сказали будет мороз ан нет! тепло епта! это и есть маленькие приятные радости...
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22.02.2021 09:52 Ответить
Во, комменты под простым прогнозом погоды! Температура на следующей неделе будет в основном выше нуля, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 1090 Тут тебе и рабы, и батраки, и СБУ, даже сифилис. Температура на следующей неделе будет в основном выше нуля, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 1090 Да, уж политизировали нас знатно!
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21.02.2021 06:49 Ответить
Ех мало газу нам продал Коболев ,который он летом купил по 2-20 еще б месяц марозов
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21.02.2021 07:04 Ответить
сьогодні День рідної Мови... тож українською - цілий день...приєднуйтесь !
по темі:
ооо... почнуться бурульки на голову і снігова каша під ногами...
(не люблю таку бяку...як ноги мокрі - той настрою нема..)
навіть в чоботях гумових буває не комфортно
та не скіглім (азірки-перевертні))))...а радіємо - живі-здорові...жеж...)))
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21.02.2021 09:26 Ответить
 
 