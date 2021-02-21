Температура на следующей неделе будет в основном выше нуля, - Укргидрометцентр

Погода в Украине улучшится уже 21 февраля: будет облачно с прояснениями.

Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре, информирует Цензор.НЕТ.

На Левобережье - местами небольшой снег, на остальной территории - без осадков. На дорогах местами гололедица, на Правобережье местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на Прикарпатье, в восточных и Сумской областях 5-10° мороза; днем 0-5° тепла, на Закарпатье 4-9° тепла.

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22-23 февраля - переменная облачность. Без осадков, лишь в восточной части местами небольшой снег. На дорогах гололедица, на Правобережье местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза (на Прикарпатье, 23 февраля также в восточных и Сумской области 7-12° мороза); днем 0-5° тепла, в юго-западной части 6-11° тепла, 23 февраля на Левобережье 1-6° мороза.

24 февраля в большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях, днем ​​также в восточных, 25 февраля ночью в восточной, южной части и большинстве центральных областей, днем ​​на юго-востоке страны небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков.

Температура 24-25 февраля в восточных, Черниговской и Сумской областях ночью 10-16° мороза, днем ​​5-11° мороза; в западных областях ночью около 0°, днем ​​4-10° тепла (на Закарпатье 25 февраля и Прикарпатье до 13°); на остальной территории ночью 0-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 3° тепла (в Одесской области 4-10° тепла).

В Киеве в воскресенье облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем ​​1-3° тепла.

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На Киевщине ночью также местами небольшой снег, днем ​​без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла.

22-23 февраля переменная облачность. Без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

24-25 февраля без существенных осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.