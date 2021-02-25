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ДБР провело обшуки у сотника Самооборони Майдану Солонинка. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Співробітники ДБР напередодні прийшли з обшуком додому до сотника 5-ї сотні Самооборони Майдану, ветерана російсько-української війни Ігоря Солонинка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рух опору капітуляції", у нього вилучили телефон та інші особисті речі, неодноразово погрожували і піднімали голос на ветерана.

"Солонинка викликають на допит до Києва на наступний вівторок, будуть інкримінувати побиття "беркутівця" під час Революції Гідності", - уточнюють в публікації.

ДБР провело обшуки у сотника Самооборони Майдану Солонинка 01

У повістці, яка є в розпорядженні Цензор.НЕТ, зазначено, що Ігоря Солонинка викликають на допит як свідка.

ДБР провело обшуки у сотника Самооборони Майдану Солонинка 02

Нардеп "Європейської Солідарності" Софія Федина уточнила в Facebook, що співробітники ДБР "увірвалися" до Солонинка близько 22:30.

"З дикої агресією, з погрозами батькові при малолітній дитині, вилучили всю техніку, одяг, телефони ... Інкримінують нібито побиття "беркутівця" 20 лютого 2014 год ... Стаття, яку можна при бажанні припаяти кожному майданівцівцю", - зазначила вона.

ДБР провело обшуки у сотника Самооборони Майдану Солонинка 03
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Топ коментарі
+82
а концерт в Горловке в 2014 году будут расследовать?!.. ну так, просто интересно..
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24.02.2021 19:48
+48
РЕванш кремлівської сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !!!Потворні гниди геть страх втратили !!)))
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24.02.2021 20:06
+40
Ты ватный дебил! Сашка убили в марте мусора авакова, а порошенко пришел к власти аж в июне.
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24.02.2021 20:07
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Ета падстава !
Юрий Бутусов : Зеленский стал государственным деятелем

ДБР провело обшуки у сотника Самооборони Майдану Солонинка - Цензор.НЕТ 4447
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24.02.2021 20:44 Відповісти
Сначала Зеле надо убрать ФСБ-шную агентуру - Ермака, Портнова, Демченко, Татарова. А он их активно защищает!
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24.02.2021 20:56 Відповісти
Портніков і Олешко те ж саме розказують
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24.02.2021 21:17 Відповісти
Не зовсім.Портніков нагадує свою тезу ще з 2019,що яким би проросійським президентом не був кандидат (Тимошенко,чи Зеленський),він змушений стати на проукраїнські патріотичні позиції (тобто має демонструвати,попри власні переконання) .
Ну,Олешко-це Олешко...
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24.02.2021 21:26 Відповісти
ну ви й порівняли: інтелектуала та українського державника Портникова з хто це, олешко?
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25.02.2021 10:06 Відповісти
ДБР провело обшуки у сотника Самооборони Майдану Солонинка - Цензор.НЕТ 9110
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24.02.2021 20:44 Відповісти
Ще у Вересні 2019го дійшло. Але мародерські тролі досі не сказали ЖОДНОГО слова про дострокові. Бо Пєця і Зєля - одна шобла, а їх протитояння удаване, постановочне. Юля - їх спільний ворог.
Зєлю геть. Дострокові.
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24.02.2021 20:53 Відповісти
Балда! На твоих достроковых выберут или клоуна или бойко! Нарид еще мозгами не повзрослел.
А твоей богине по любому ничего не светит!
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24.02.2021 21:03 Відповісти
Мародер категорично проти, щоб українці узгодили якусь нормальну ЄДИНУ кандидатуру на достркові, яка ще не балотувалась і на якій нема негативу. Тоді ця людина переможе у першому турі. Але тоді і Пєця сяде на довічне з конфіскацією.
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25.02.2021 14:39 Відповісти
Не пиши дурню! Такой кандидатуры нет! Тебе чернуху найдут или придумают на любого. Тебе мало клоуна "без негатива" и "не балотувався"? Любишь по граблям ходить?
У ЕС больше всего прихильников из проукраинского демократического лагеря, четкая позиция ---вокруг них и нужно объединяться!
Никуда Порох не сядет---НЕ ЗА ЧТО!
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25.02.2021 20:54 Відповісти
Цією "повісткою" (юез печатки) можна ср...ку підтерти
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24.02.2021 20:45 Відповісти
Шановні друзі, обшук у помешканні після 22 год. заборонений навіть портново-татарським КПК. Але справа в тому, що можна шукати у Львові після 7 років з дня трагічних подій на Майдані. Вилучення телефону - це що телефон чи карта з місця злочину, одяг 7 років Ігор Солонинка не змінював, коли в ухвалі пещерного суду вказані можливі речові докази (зброя), то тільки зброю і можна вилучати. Вилучення телефону особи (особистої речі) у свідка не припустимо, це звичайне пограбування працівником правоохоронного органу, якщо конкретно не вказано в тій же ухвалі суду. Але на якій підставі той суд давав дозвіл на обшук у свідка? Це що, зелена команда повертає період сталінсько-беріївського терору 37-38 років в СРСР. У кожного судді та працівника ДБР є прізвище, посада і підрозділ, до нього і його керівника, а ще процесуального венедіктової прокурорки підлеглого буде скоро дуже багато питань. Якщо у підозрюваного проводять обшук під виглядом обшуку у свідка, то це також грубе порушення КПК і стаття для працівників ДБР. Антиукраїнська зграя, яка дорвалась до влади, хіба цього не розуміє? 10 таких сотників з Майдану з побратимами, можуть взяти Київ за тиждень і вся та гопота зелена опиниться на задвірках ( у лісах прикордонних, на піших переходах, десь в поїздах), бо кордони до Ростова і Мінська закриють, а в Києві на блокпостах будуть українські вояки.
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25.02.2021 09:24 Відповісти
Лишилося поставити постаменти Сталіна і Леніна при дверях ОП.
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25.02.2021 11:03 Відповісти
что ж.. будет еще один майдан.
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24.02.2021 20:46 Відповісти
зекоманда, за что вы так свою Зелю?.. ей и так фигово.. а тут удар в спину от на 100% своих мудаков..
Венедиктова с Аваковым хоть в курсе, что над ВошьдЬом так глумятся и тупо сливают её в унитаз, ещё даже не золотой?.. - походу, как раз в курсе..
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24.02.2021 20:49 Відповісти
Проковтнули Стерненко, проковтнете і решту!
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24.02.2021 20:52 Відповісти
"Проковтнули?" Вчора по всій Україні за кілька годин люди зібралися та висловили свій протест. Це тільки початок. Продовження буде у суботу.
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24.02.2021 21:02 Відповісти
Хотыв би помилятися але в суботу буде не набагато краще... ДБР провело обшуки у сотника Самооборони Майдану Солонинка - Цензор.НЕТ 9635
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24.02.2021 21:14 Відповісти
Я думаю ничего не изменится, постоим, потолкаемся, и все...((((Тут Белорус к сожалению прав...(((Ничего не будет, во главе нужна элита ,с деньгами, оружием, связями.. Как в 14 году. Самостоятельно народ просто стадо, и это власть знает, придут потолкаются и все уляжется...(((
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24.02.2021 21:37 Відповісти
..ага, буде. По Антоненку і Кузьменко збиралися пару днів, а потім, разом із обмілінням грошового струмочка, "іссяк запал".
А тут за дешевого балабола -"активіста", дрібного бандюка, який того ж Пороха то третім чортом називає, то писульки в першу ж ніч із СІЗО калякає "мол не кидайте мене брати", хтось сильно впряжеться? Не смішіть мої капці...
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24.02.2021 22:09 Відповісти
Лучше расскажи какая на вкус дупа писюаниста, тут твое авторитетное мнение вне конкуренции.
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24.02.2021 22:36 Відповісти
...фу. Ти цікавишся такими речами? Збоченець. Спитай у своїх колег по порохофермі. Бо на мою скромну думку, смак дупи Сивочолого, нічим не відрізняється від такого ж у пісюаніста, як ти кажеш.
Але ти не особливо довіряй моїм словам - перепитай у реальних дуполизів Пороха, так надійніше)).
Хоча щось мені підказує(інтуїція), що ти вже маєш певний досвід і не зміниш дупу Петра, на будь-яку іншу, не зважаючи на твою зацікавленість конкурентними смаками.
Ось така буде тобі моя, авторитетна думка.
Можеш навіть не дякувати. Від душі, по братськи... ДБР провело обшуки у сотника Самооборони Майдану Солонинка - Цензор.НЕТ 9841
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24.02.2021 22:57 Відповісти
А номерний Свирид Голохвастов на чиїй фермі працює?
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25.02.2021 09:48 Відповісти
Звичайно, Стерненко не такий і Антоненко не такий і сотник Майдану якийсь мутний... Вам так краще виправдовувати свою нікчемність.
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25.02.2021 05:52 Відповісти
Ты у себя всё с Лукашенко уже порешал?
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24.02.2021 21:12 Відповісти
Цветочки у них закончились.
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24.02.2021 22:37 Відповісти
Не знаю, шо инкриминируют Солонинко, но какая необходимость была врываться в 22-30, при наличии маленьких детей, как банда комуно-фашистов, ну посмотрим, а пока сильно шокирует суд над патриотом Украины Стерненко, благодаря которому ты сейчас в кресле преза, а ты шут, что сделал для Украины, рядом со Стерненко, ты пигмей.
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24.02.2021 20:57 Відповісти
Скоро за бійців на фронті візьмуться та справи повідкривають за вбивства москальських орків.
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24.02.2021 22:07 Відповісти
Сколько можно терпеть маскальскую власть в Украине и утираться, пока всей майданутих пересажают?! Опожопа открито говорит про госпереворот в 2014!
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24.02.2021 22:19 Відповісти
КоКОЙ ПОЗОР! Сначала СТЕРНЕНКО - потом МАЙДАНОВЦЫ !! ЧТО за КОЗЛОМОРДЫЕ сейчас рулят ГБР !?
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24.02.2021 23:30 Відповісти
Да
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25.02.2021 00:11 Відповісти
Козломорді КОМУНО--ФАШИСТИ діють, як бандити, мародери на крові. Увірваться поночі в мешкання з малими дітьми, викрасти телефон і техніку з телефоном через 6 років після побиття фашиста-беркутівця... Сваволя комуно-фашистського реваншу!
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25.02.2021 11:14 Відповісти
Ще куртку взяли, як доказ, шість років по тому...
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25.02.2021 11:18 Відповісти
Разве в Украине еще остались неарестованные патриоты и герои российско-украинской войны? Их же давно посадил Порошенко, всех 8 тысяч, иван сулима называл эту точную цифру
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25.02.2021 01:23 Відповісти
Під зебілом розхитує крісло портновско-мертвечуківська банда. Прилетіла "отвєточка" за санкції. Єдиний вихід для зебіла в цій ситуації спиратись на вулицю і патріотів. Але він тупе і не самостійне тому залишається лялькою в руках олігархів які смикають його у різні боки.
Якось так.
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25.02.2021 07:04 Відповісти
Ну,що ж, диверсійна кремлівська диверсійна група "ДБР" ....перейшла вже не тільки червоні,а і державницькі визначення "свій-чужий". Я так розумію,що почались вже не репресіі,а " зачистка" патріотичного середовища і захисників України. Тоді встаємо по новому на бій з ворогами-дияерсантами Кремля,а не Закону і Конституції,що ними прикриваються!
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25.02.2021 08:30 Відповісти
Если кто хочет, потпризыву порохоботки, рискуя жизнью, сменить тех, кто сейчас у корыта, на свинарчуков - вперед. Но я после 14-го понял, что на майдан пойду лишь тогда, когда во главе его не будет ни одного олигарха или их прислужника, когда первым лозунгом майдана будет ревизия результатов приватизации и выделения земли под строительство, начиная с 91-го года и т. п. Чтоб я лично понимал, что иду не за пороха или федыну, а за свою страну.
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25.02.2021 09:02 Відповісти
Порох і Федина -- це і є наша країна! А ти шуруй у свою "страну" вона за порєбріком, і не тявкай тут.
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25.02.2021 11:23 Відповісти
...а твоя краiна мабудь за поребриком маетка Порошенко..? Такий собi местячковий патрiотизм.))
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25.02.2021 13:28 Відповісти
а, ну так і скажи, що твоя країна - це свинарчуки і фабрика у липецьку. Я у цій країні ніколи не жив і не бажаю.
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25.02.2021 22:54 Відповісти
Будь-якій владі вигідно створювати конфлікти, підтримувати злочинність (різну) - якщо не буде конфліктів, скандалів, епідемій, мафій, війни - влада стане нікому не потрібною((:
Ось тому в Україні (і в усьому світі) постійно відбуваються різні капості.
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25.02.2021 09:29 Відповісти
Дбр враги України!
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25.02.2021 09:39 Відповісти
Проблема не стільки в ДБР, скільки в КПК. На сьогодні знаючи десілька його нюансів, можна влаштувати веселе життя з затриманнями та обшуками практично будь-кому, було б бажання та натхнення.
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25.02.2021 09:48 Відповісти
Ну що тут скажеш... Реванш крокує по Україні, дякуючи 73% імбецилів. Наїзд на чергового ветерана
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25.02.2021 10:01 Відповісти
Довбню, тобі навести повний перелік ветеранів, яких тягали при Хрякові?
Чи згадати лише тих, кого убили при Порошку?
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25.02.2021 11:23 Відповісти
Наведи.
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25.02.2021 11:39 Відповісти
Вони вже діють так само, як російські нацисти в Криму.
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25.02.2021 11:26 Відповісти
У мене виникає питання: а якого хріна ДБР там робить взагалі? Це, не є їх сфера діяльності від слова "Взагалі".

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державне бюро розслідувань
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55)

Стаття 5. Завдання Державного бюро розслідувань

1. Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:
1) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України;
2) злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України;

3) злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.
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25.02.2021 10:14 Відповісти
кто то провоцирует Майдан, это всё началось после каналов Медведчука
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25.02.2021 10:36 Відповісти
Як хто? *****. Їм потрібно визвати безлад. Але це не привід робити владі теплі ванни бо, тоді всерівно під ***** положать тільки мирно.
Така проблема у всіх народів завжди: або мирно йти в рабство, або боротися з невизначеним результатом. Іншого шляху не винайшли.
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25.02.2021 10:52 Відповісти
Це побиття того беркутівця, який відрізав майданівцям голови в Мариїнському парку в лютому 2014 року?
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25.02.2021 11:02 Відповісти
Не бреши - не було такого.
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25.02.2021 11:24 Відповісти
Вже 26 лютого 2014 року в мережі з'явилося ШОКУЮЧЕ ФОТО майданівця, якому ваші нелюди відрізали голову.
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25.02.2021 13:27 Відповісти
Тоді ж, 26 лютого 2014 року майданівець, козак Гаврилюк розповів, що козакам відрубали голови у Маріїнському парку.
Козак Михайло Гаврилюк розповів про події у Маріїнському парку 18 лютого, коли там теж були бої між активістами, Беркутом і тітушками.
Він розповів, що після тих боїв не повернулися "півсотні людей". "Ми досі не знаємо, де вони перебувають", - розповів він.
"Звідти приповз побитий чоловік наш, він який бачив, як ті тушки відрубували голови нашим козакам - двом козакам відрубали голову, двом людям знімали скальпи", - розповів він. https://www.pravda.com.ua/photo-video/2014/02/26/7016338/
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25.02.2021 13:31 Відповісти
В передачі "Великий Львів", що траслювали тиждень тому по Еспресо, побратими свободівця, якому відрубали голову в ті дні в Мариїнському, згадували його ім'я і прізвище. На жаль, я не запам'ятав. Якщо цікавить потрудись сам і знайди в інеті ту передачу від 18 січня, або запитай у свободівців, скажімо, Ірину Фаріон. Такі зложини ми не маємо права замовчувати, забувати інакше все повториться знову. Нагадаю, хроніка вбивств 18-20 січня 2014 року. https://texty.org.ua/d/maidan_maps/ Хроніка вбивств одного дня,18 січня 2014 року. https://rus.lb.ua/society/2014/02/18/255817_hronika_krovavih_stolknoveniy.html
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25.02.2021 13:44 Відповісти
А вам не здається, що кремлівські агенти навмисно розхитують масові протести?
Спробували хитнути ватне середовище закриттям ведмудчуківських аналів. Але "вата" виявилася ватною і нікуди не пішла.
Тоді вони же почали хитати патріотичне середовище, посадивши Стерненка.
Патріоти вийшли, але третій Майдан не почався.
Зараз будуть додавати іще - сотників Майдану, Звіробій, Федину, Чорновол - будуть саджати, поки народ не почне справді протестувати...
Цікаво, зелений віслюк зовсім не розуміє, що робиться?
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25.02.2021 13:02 Відповісти
Так, здається. Але віслюку "акакаяразніца". Головне, поки є можливість, нагрібти побільше бабла.
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25.02.2021 13:52 Відповісти
Писец уже стучиться в калитку!
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25.02.2021 13:32 Відповісти
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