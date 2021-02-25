ДБР провело обшуки у сотника Самооборони Майдану Солонинка. ДОКУМЕНТ
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Співробітники ДБР напередодні прийшли з обшуком додому до сотника 5-ї сотні Самооборони Майдану, ветерана російсько-української війни Ігоря Солонинка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рух опору капітуляції", у нього вилучили телефон та інші особисті речі, неодноразово погрожували і піднімали голос на ветерана.
"Солонинка викликають на допит до Києва на наступний вівторок, будуть інкримінувати побиття "беркутівця" під час Революції Гідності", - уточнюють в публікації.
У повістці, яка є в розпорядженні Цензор.НЕТ, зазначено, що Ігоря Солонинка викликають на допит як свідка.
Нардеп "Європейської Солідарності" Софія Федина уточнила в Facebook, що співробітники ДБР "увірвалися" до Солонинка близько 22:30.
"З дикої агресією, з погрозами батькові при малолітній дитині, вилучили всю техніку, одяг, телефони ... Інкримінують нібито побиття "беркутівця" 20 лютого 2014 год ... Стаття, яку можна при бажанні припаяти кожному майданівцівцю", - зазначила вона.
Будь ласка, зачекайте...
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Ну,Олешко-це Олешко...
Зєлю геть. Дострокові.
А твоей богине по любому ничего не светит!
У ЕС больше всего прихильников из проукраинского демократического лагеря, четкая позиция ---вокруг них и нужно объединяться!
Никуда Порох не сядет---НЕ ЗА ЧТО!
Венедиктова с Аваковым хоть в курсе, что над ВошьдЬом так глумятся и тупо сливают её в унитаз, ещё даже не золотой?.. - походу, как раз в курсе..
А тут за дешевого балабола -"активіста", дрібного бандюка, який того ж Пороха то третім чортом називає, то писульки в першу ж ніч із СІЗО калякає "мол не кидайте мене брати", хтось сильно впряжеться? Не смішіть мої капці...
Але ти не особливо довіряй моїм словам - перепитай у реальних дуполизів Пороха, так надійніше)).
Хоча щось мені підказує(інтуїція), що ти вже маєш певний досвід і не зміниш дупу Петра, на будь-яку іншу, не зважаючи на твою зацікавленість конкурентними смаками.
Ось така буде тобі моя, авторитетна думка.
Можеш навіть не дякувати. Від душі, по братськи...
Якось так.
Ось тому в Україні (і в усьому світі) постійно відбуваються різні капості.
Чи згадати лише тих, кого убили при Порошку?
ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державне бюро розслідувань
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55)
Стаття 5. Завдання Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:
1) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України;
2) злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України;
3) злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.
Така проблема у всіх народів завжди: або мирно йти в рабство, або боротися з невизначеним результатом. Іншого шляху не винайшли.
Козак Михайло Гаврилюк розповів про події у Маріїнському парку 18 лютого, коли там теж були бої між активістами, Беркутом і тітушками.
Він розповів, що після тих боїв не повернулися "півсотні людей". "Ми досі не знаємо, де вони перебувають", - розповів він.
"Звідти приповз побитий чоловік наш, він який бачив, як ті тушки відрубували голови нашим козакам - двом козакам відрубали голову, двом людям знімали скальпи", - розповів він. https://www.pravda.com.ua/photo-video/2014/02/26/7016338/
Спробували хитнути ватне середовище закриттям ведмудчуківських аналів. Але "вата" виявилася ватною і нікуди не пішла.
Тоді вони же почали хитати патріотичне середовище, посадивши Стерненка.
Патріоти вийшли, але третій Майдан не почався.
Зараз будуть додавати іще - сотників Майдану, Звіробій, Федину, Чорновол - будуть саджати, поки народ не почне справді протестувати...
Цікаво, зелений віслюк зовсім не розуміє, що робиться?