ДБР провело обшуки у сотника Самооборони Майдану Солонинка. ДОКУМЕНТ

Співробітники ДБР напередодні прийшли з обшуком додому до сотника 5-ї сотні Самооборони Майдану, ветерана російсько-української війни Ігоря Солонинка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рух опору капітуляції", у нього вилучили телефон та інші особисті речі, неодноразово погрожували і піднімали голос на ветерана.

"Солонинка викликають на допит до Києва на наступний вівторок, будуть інкримінувати побиття "беркутівця" під час Революції Гідності", - уточнюють в публікації.

У повістці, яка є в розпорядженні Цензор.НЕТ, зазначено, що Ігоря Солонинка викликають на допит як свідка.

Нардеп "Європейської Солідарності" Софія Федина уточнила в Facebook, що співробітники ДБР "увірвалися" до Солонинка близько 22:30.

"З дикої агресією, з погрозами батькові при малолітній дитині, вилучили всю техніку, одяг, телефони ... Інкримінують нібито побиття "беркутівця" 20 лютого 2014 год ... Стаття, яку можна при бажанні припаяти кожному майданівцівцю", - зазначила вона.