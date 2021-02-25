ГБР провело обыски у сотника Самообороны Майдана Солонинко. ДОКУМЕНТ

Сотрудники ГБР накануне пришли с обыском домой к сотнику 5-й сотни Самообороны Майдана, ветерану русско-украинской войны Игорю Солонинко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Рух опору капітуляції", у него изъяли телефон и другие личные вещи, неоднократно угрожали и поднимали голос на ветерана.

"Солонинко вызывают на допрос в Киев на следующий вторник, будут инкриминировать избиение "беркутовца" во время Революции Достоинства", - уточняют в публикации.

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В повестке, которая есть в распоряжении Цензор.НЕТ, указано, что Игоря Солонинко вызывают на допрос в качестве свидетеля.

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Нардеп "Европейской Солидарности" София Федына уточнила в Facebook, что сотрудники ГБР "ворвались" к Солонинко около 22:30.

"С дикой агрессией, с угрозами отцу при малолетнем ребенке, изъяли всю технику, одежду, телефоны… Инкриминируют якобы избиение "беркутовца" 20 февраля 2014 год… Статья, которую можно при желании припаять каждом майданивцивцю", - отметила она.