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Загиблого на Донбасі захисника України Петраускаса поховали на Чернігівщині

Новини Цензор.НЕТ Події

Загиблого на Донбасі захисника України Петраускаса поховали на Чернігівщині

На кладовищі міста Ічня Чернігівської області поховали загиблого на Донбасі жителя села Більмачівка Ічнянського району, старшого солдата-контрактника Сергія Петраускаса.

Про це повідомляє Ічнянська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Сергій Петраускас загинув 22 лютого біля шахти "Бутівка" (район Донецького аеропорту) внаслідок ворожого обстрілу з протитанкового гранатомета. Він був учасником боїв за Луганський аеропорт, засновником Союзу учасників бойових дій АТО Ічнянського району та головою цієї організації в 2015-2018 роках.

З 2018 року Петраускас служив за контрактом у районному військкоматі, а з жовтня 2020 року - старшим солдатом у 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців.

Відомо, що в грудні минулого року військовослужбовцю виповнилося 43 роки. Без сина, чоловіка і батька залишилися мати, дружина, дві дочки і син.

Читайте також: Воїн 72-ї ОМБр Сергій Петраускас загинув сьогодні на Донбасі, - Чернігівський облвійськкомат
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Топ коментарі
+22
Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине - Цензор.НЕТ 7867

Герої не вмирають ! допоки ми їх пам"ятаємо...
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24.02.2021 20:24
+17
Спочивай з миром, Герою. Царство Небесне.
Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине - Цензор.НЕТ 4198
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24.02.2021 20:34
+16
Вічна пам'ять Герою і Воїну! Особисто його не мав честі знати,але служили разом в 2014-15 р.р. в 1-й танковій в Гончарівську. Земля йому пухом і вічний спокій😪
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24.02.2021 20:29
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Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине - Цензор.НЕТ 7867

Герої не вмирають ! допоки ми їх пам"ятаємо...
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24.02.2021 20:24 Відповісти
Вічна пам'ять Герою і Воїну! Особисто його не мав честі знати,але служили разом в 2014-15 р.р. в 1-й танковій в Гончарівську. Земля йому пухом і вічний спокій😪
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24.02.2021 20:29 Відповісти
Thank You for Your service, Sir!
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24.02.2021 20:48 Відповісти
Служу українському народу!🇺🇦 Слава Україні!
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24.02.2021 20:51 Відповісти
Героям Слава!
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24.02.2021 20:52 Відповісти
Память и уважение воину Сергию, честно и мужественно исполнившему высокий долг защитника Отечества и свободы Украины.
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25.02.2021 00:42 Відповісти
Familija u nego litovskaja Otec ego sigitas petrauskas eto tocno litovec
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24.02.2021 22:32 Відповісти
Цілком вірогідно. Зна,що родом він з Чернігівщини.
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24.02.2021 22:36 Відповісти
Спочивай з миром, Герою. Царство Небесне.
Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине - Цензор.НЕТ 4198
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24.02.2021 20:34 Відповісти
Спочивай з миром, синку...
Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине - Цензор.НЕТ 7414
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24.02.2021 20:38 Відповісти
Герої не вмирають
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24.02.2021 21:36 Відповісти
Вічна пам'ять Герою України. Нема сил читати про загиблих Героїв і у всьому винна проклята раша і колаборанти українські.
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24.02.2021 21:36 Відповісти
Спи спокійно, козаче!
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24.02.2021 21:47 Відповісти
Украіна сумує 😪😪😪
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24.02.2021 22:48 Відповісти
Geroi ne vmirayt' !
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24.02.2021 23:31 Відповісти
Зараз ми всі відповідаємо перед загиблими за те, яку країну створимо для їх дітей. Вони вже зробили все що, могли.
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25.02.2021 11:06 Відповісти
 
 