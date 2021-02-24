Загиблого на Донбасі захисника України Петраускаса поховали на Чернігівщині
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На кладовищі міста Ічня Чернігівської області поховали загиблого на Донбасі жителя села Більмачівка Ічнянського району, старшого солдата-контрактника Сергія Петраускаса.
Про це повідомляє Ічнянська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
Сергій Петраускас загинув 22 лютого біля шахти "Бутівка" (район Донецького аеропорту) внаслідок ворожого обстрілу з протитанкового гранатомета. Він був учасником боїв за Луганський аеропорт, засновником Союзу учасників бойових дій АТО Ічнянського району та головою цієї організації в 2015-2018 роках.
З 2018 року Петраускас служив за контрактом у районному військкоматі, а з жовтня 2020 року - старшим солдатом у 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців.
Відомо, що в грудні минулого року військовослужбовцю виповнилося 43 роки. Без сина, чоловіка і батька залишилися мати, дружина, дві дочки і син.
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