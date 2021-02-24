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Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине

На кладбище города Ичня Черниговской области похоронили погибшего в Донбассе жителя села Бельмачовка Ичнянского района, старшего солдата-контрактника Сергея Петраускаса.

Об этом сообщает Ичнянский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Сергей Петраускас погиб 22 февраля возле шахты "Бутовка" (район Донецкого аэропорта) в результате вражеского обстрела из противотанкового гранатомета. Он был участником боев за Луганский аэропорт, основателем Союза участников боевых действий АТО Ичнянского района и председателем этой организации в 2015-18 годах.

С 2018 года Петраускас служил по контракту в районном военкомате, а с октября 2020 года - старшим солдатом в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев.

Также на Цензор.НЕТ: Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, - Бутусов. ФОТО

Известно, что в декабре прошлого года военнослужащему исполнилось 43 года. Без сына, мужа и отца остались мать, жена, две дочери и сын.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине - Цензор.НЕТ 7867

Герої не вмирають ! допоки ми їх пам"ятаємо...
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24.02.2021 20:24
+17
Спочивай з миром, Герою. Царство Небесне.
Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине - Цензор.НЕТ 4198
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24.02.2021 20:34
+16
Вічна пам'ять Герою і Воїну! Особисто його не мав честі знати,але служили разом в 2014-15 р.р. в 1-й танковій в Гончарівську. Земля йому пухом і вічний спокій😪
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24.02.2021 20:29
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Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине - Цензор.НЕТ 7867

Герої не вмирають ! допоки ми їх пам"ятаємо...
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24.02.2021 20:24 Ответить
Вічна пам'ять Герою і Воїну! Особисто його не мав честі знати,але служили разом в 2014-15 р.р. в 1-й танковій в Гончарівську. Земля йому пухом і вічний спокій😪
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24.02.2021 20:29 Ответить
Thank You for Your service, Sir!
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24.02.2021 20:48 Ответить
Служу українському народу!🇺🇦 Слава Україні!
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24.02.2021 20:51 Ответить
Героям Слава!
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24.02.2021 20:52 Ответить
Память и уважение воину Сергию, честно и мужественно исполнившему высокий долг защитника Отечества и свободы Украины.
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25.02.2021 00:42 Ответить
Familija u nego litovskaja Otec ego sigitas petrauskas eto tocno litovec
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24.02.2021 22:32 Ответить
Цілком вірогідно. Зна,що родом він з Чернігівщини.
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24.02.2021 22:36 Ответить
Спочивай з миром, Герою. Царство Небесне.
Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине - Цензор.НЕТ 4198
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24.02.2021 20:34 Ответить
Спочивай з миром, синку...
Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине - Цензор.НЕТ 7414
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24.02.2021 20:38 Ответить
Герої не вмирають
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24.02.2021 21:36 Ответить
Вічна пам'ять Герою України. Нема сил читати про загиблих Героїв і у всьому винна проклята раша і колаборанти українські.
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24.02.2021 21:36 Ответить
Спи спокійно, козаче!
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24.02.2021 21:47 Ответить
Украіна сумує 😪😪😪
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24.02.2021 22:48 Ответить
Geroi ne vmirayt' !
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24.02.2021 23:31 Ответить
Зараз ми всі відповідаємо перед загиблими за те, яку країну створимо для їх дітей. Вони вже зробили все що, могли.
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25.02.2021 11:06 Ответить
 
 