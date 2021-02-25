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Путін присвоїв звання генерал-полковника ексватажку терористів "ЛНР" Кузовльову. ДОКУМЕНТ

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Путін присвоїв звання генерал-полковника ексватажку терористів

Президент країни-агресора Володимир Путін присвоїв звання генерал-полковника одному з колишніх ватажків "ЛНР" Сергію Кузовльову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформаційний спротив".

Кузовльов відомий як командувач російських окупаційних військ на території ОРДЛО в період 2014-2015 років, а саме 2 АК в Луганську, і був відомий як Ігнатов Сергій Юрійович, "Тамбов", "Ігнатов". За участь у бойових діях щодо окупації України Кузовльов отримав підвищення по посаді.

З липня 2015 по серпень 2016 року Кузовльов обіймав посаду командувача 20-ї армії (Воронеж) Західного ВО (Санкт-Петербург) ЗС РФ, потім він став командувачем 58-ї армії (Владикавказ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ . Зараз він вже перший заступник командувача Південного ВО ЗС РФ.

Зазначається, що Кузовльов брав активну участь в обох чеченських війнах, в 1995 і 2000 роках.

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Путін присвоїв звання генерал-полковника ексватажку терористів ЛНР Кузовльову 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Трактористів і шахтарів, як завжди, оминули увагою.
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25.02.2021 13:13
+4
Пусть Европа и США ещё раз подумают о санкциях .
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25.02.2021 13:12
+3
***** після цього буде далі стверджувати, що "їх там нєт"?!!
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25.02.2021 13:34
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Какая важная НОВОСТЬ! Путин присвоил звание генерал-полковника экс-главарю террористов "ЛНР" Кузовлеву - Цензор.НЕТ 5779
Путин присвоил звание генерал-полковника экс-главарю террористов "ЛНР" Кузовлеву - Цензор.НЕТ 1095
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25.02.2021 13:12 Відповісти
Пусть Европа и США ещё раз подумают о санкциях .
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25.02.2021 13:12 Відповісти
Теперь зеленскому нужно купить еще больше е/е у кацапов - у них возросли затраты на армию.
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25.02.2021 13:18 Відповісти
Трактористів і шахтарів, як завжди, оминули увагою.
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25.02.2021 13:13 Відповісти
Готовят к инфаркту? Путін присвоїв звання генерал-полковника ексватажку терористів "ЛНР" Кузовльову - Цензор.НЕТ 8664
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25.02.2021 13:21 Відповісти
Пусть радуется!!!!
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25.02.2021 13:27 Відповісти
посмертно?
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25.02.2021 13:29 Відповісти
***** після цього буде далі стверджувати, що "їх там нєт"?!!
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25.02.2021 13:34 Відповісти
Ще живий?
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25.02.2021 13:36 Відповісти
Краще щоб здох...
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25.02.2021 14:24 Відповісти
Путін присвоїв звання генерал-полковника ексватажку терористів "ЛНР" Кузовльову - Цензор.НЕТ 4940
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25.02.2021 13:59 Відповісти
Такая она, "гражданская война" .
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25.02.2021 14:21 Відповісти
чмо тамбовське


генерал майор ВС паРаши сирОжа кузовлёв - военный преступник и мразь



https://youtu.be/3HpxSV_rZ1E

Путін присвоїв звання генерал-полковника ексватажку терористів "ЛНР" Кузовльову - Цензор.НЕТ 6308

Путін присвоїв звання генерал-полковника ексватажку терористів "ЛНР" Кузовльову - Цензор.НЕТ 2355
показати весь коментар
25.02.2021 15:07 Відповісти
 
 