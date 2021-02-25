Путін присвоїв звання генерал-полковника ексватажку терористів "ЛНР" Кузовльову. ДОКУМЕНТ
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Президент країни-агресора Володимир Путін присвоїв звання генерал-полковника одному з колишніх ватажків "ЛНР" Сергію Кузовльову
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформаційний спротив".
Кузовльов відомий як командувач російських окупаційних військ на території ОРДЛО в період 2014-2015 років, а саме 2 АК в Луганську, і був відомий як Ігнатов Сергій Юрійович, "Тамбов", "Ігнатов". За участь у бойових діях щодо окупації України Кузовльов отримав підвищення по посаді.
З липня 2015 по серпень 2016 року Кузовльов обіймав посаду командувача 20-ї армії (Воронеж) Західного ВО (Санкт-Петербург) ЗС РФ, потім він став командувачем 58-ї армії (Владикавказ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ . Зараз він вже перший заступник командувача Південного ВО ЗС РФ.
Зазначається, що Кузовльов брав активну участь в обох чеченських війнах, в 1995 і 2000 роках.
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генерал майор ВС паРаши сирОжа кузовлёв - военный преступник и мразь
https://youtu.be/3HpxSV_rZ1E