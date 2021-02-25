Путин присвоил звание генерал-полковника экс-главарю террористов "ЛНР" Кузовлеву. ДОКУМЕНТ

Президент страны-агрессора Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника одному из бывших главарей "ЛНР" Сергею Кузовлеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление".

Кузовлев известен как командующий российскими оккупационными войсками на территории ОРДЛО в период 2014-2015 годов, а именно 2 АК в Луганске и был известен как Игнатов Сергей Юрьевич, "Тамбов", "Игнатов". За участие в боевых действиях по оккупации Украины Кузовлев получил повышение по должности.

С июля 2015 по август 2016 года Кузовлев занимал должность командующего 20-й армией (Воронеж) Западного ВО (Санкт-Петербург) ВС РФ, потом он стал командующим 58-й армией (Владикавказ) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ. Сейчас он уже первый заместитель командующего Южного ВО ВС РФ.

Отмечается, что Кзовлев принимал активное участие в обеих чеченских войнах, в 1995 и 2000 годах.

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