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Путин присвоил звание генерал-полковника экс-главарю террористов "ЛНР" Кузовлеву. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Путин присвоил звание генерал-полковника экс-главарю террористов

Президент страны-агрессора Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника одному из бывших главарей "ЛНР" Сергею Кузовлеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление".

Кузовлев известен как командующий российскими оккупационными войсками на территории ОРДЛО в период 2014-2015 годов, а именно 2 АК в Луганске и был известен как Игнатов Сергей Юрьевич, "Тамбов", "Игнатов". За участие в боевых действиях по оккупации Украины Кузовлев получил повышение по должности.

С июля 2015 по август 2016 года Кузовлев занимал должность командующего 20-й армией (Воронеж) Западного ВО (Санкт-Петербург) ВС РФ, потом он стал командующим 58-й армией (Владикавказ) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ. Сейчас он уже первый заместитель командующего Южного ВО ВС РФ.

Отмечается, что Кзовлев принимал активное участие в обеих чеченских войнах, в 1995 и 2000 годах.

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Путин присвоил звание генерал-полковника экс-главарю террористов ЛНР Кузовлеву 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Трактористів і шахтарів, як завжди, оминули увагою.
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25.02.2021 13:13
+4
Пусть Европа и США ещё раз подумают о санкциях .
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25.02.2021 13:12
+3
***** після цього буде далі стверджувати, що "їх там нєт"?!!
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25.02.2021 13:34
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Какая важная НОВОСТЬ! Путин присвоил звание генерал-полковника экс-главарю террористов "ЛНР" Кузовлеву - Цензор.НЕТ 5779
Путин присвоил звание генерал-полковника экс-главарю террористов "ЛНР" Кузовлеву - Цензор.НЕТ 1095
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25.02.2021 13:12 Ответить
Пусть Европа и США ещё раз подумают о санкциях .
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25.02.2021 13:12 Ответить
Теперь зеленскому нужно купить еще больше е/е у кацапов - у них возросли затраты на армию.
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25.02.2021 13:18 Ответить
Трактористів і шахтарів, як завжди, оминули увагою.
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25.02.2021 13:13 Ответить
Готовят к инфаркту? Путін присвоїв звання генерал-полковника ексватажку терористів "ЛНР" Кузовльову - Цензор.НЕТ 8664
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25.02.2021 13:21 Ответить
Пусть радуется!!!!
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25.02.2021 13:27 Ответить
посмертно?
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25.02.2021 13:29 Ответить
***** після цього буде далі стверджувати, що "їх там нєт"?!!
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25.02.2021 13:34 Ответить
Ще живий?
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25.02.2021 13:36 Ответить
Краще щоб здох...
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25.02.2021 14:24 Ответить
Путін присвоїв звання генерал-полковника ексватажку терористів "ЛНР" Кузовльову - Цензор.НЕТ 4940
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25.02.2021 13:59 Ответить
Такая она, "гражданская война" .
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25.02.2021 14:21 Ответить
чмо тамбовське


генерал майор ВС паРаши сирОжа кузовлёв - военный преступник и мразь



https://youtu.be/3HpxSV_rZ1E

Путін присвоїв звання генерал-полковника ексватажку терористів "ЛНР" Кузовльову - Цензор.НЕТ 6308

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25.02.2021 15:07 Ответить
 
 