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Справа "Приватбанку": ексзаступник голови Яценко вийшов під заставу
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Підозрюваний у привласненні майна колишній топменеджер "Приватбанку" Володимир Яценко вийшов із СІЗО після внесення застави у 52 мільйони гривень.
Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Заставу таки внесено, це сталося сьогодні. Платіж від ТОВ", - сказала Чемерис.
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Топ коментарі
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показати весь коментар25.02.2021 14:47
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показати весь коментар25.02.2021 14:48
+14 Vpm Vpm
показати весь коментар25.02.2021 14:57
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Будь ласка, зачекайте...
чи може хтось сподівається що в цій країні колись запрацює закон єдиний для всіх і при цьому всі залишаться живі-здорові?!?!?!???
так ото ж.
Да ему это как два пальца об асфальт!
Для такої категорії не повинно бути застави. І крапка!
А теперь проверить сколько налогов заплатило это ООО...что бы получить эти 52 миллиона...и какая в том ООО заработная плата у работников...если там таковые есть...
Брехло ты лаптеногое!
Украл, выпил, в тюрьму ""пидозра, залог, заграница..."
І "верьовки" не за ту хату співали?
Хотя бы 520 млн. гривен надо было. Или что бы уже точно миллиард гривен!
Ну и прокурор или судья которые назначили такой низкий залог -они я думаю в доле. Как и СБУ