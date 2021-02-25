Справа "Приватбанку": ексзаступник голови Яценко вийшов під заставу

Підозрюваний у привласненні майна колишній топменеджер "Приватбанку" Володимир Яценко вийшов із СІЗО після внесення застави у 52 мільйони гривень.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Заставу таки внесено, це сталося сьогодні. Платіж від ТОВ", - сказала Чемерис.

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