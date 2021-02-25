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Новини Політика України
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Приватбанк (691) Яценко Володимир (23)

Справа "Приватбанку": ексзаступник голови Яценко вийшов під заставу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа

Підозрюваний у привласненні майна колишній топменеджер "Приватбанку" Володимир Яценко вийшов із СІЗО після внесення застави у 52 мільйони гривень.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Заставу таки внесено, це сталося сьогодні. Платіж від ТОВ", - сказала Чемерис.

Новина доповнюється ...

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
...молодцы, шимпанЗЕ Дело "ПриватБанка": экс-замглавы Яценко вышел под залог - Цензор.НЕТ 5541
Дело "ПриватБанка": экс-замглавы Яценко вышел под залог - Цензор.НЕТ 1125
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25.02.2021 14:47
+24
уже наверно и чартер в Вену заказал..
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25.02.2021 14:48
+14
А Ви чогось ІНШОГО чекали!? Дарма. Українська правохорнна система , закони створенні депутатами всіх скликань, чиновниками які є злодіями корупціонрами для розкрадання майна ДЕРЖАВИ. Їх ніколи не посадять, а якщо арештують то відпустять і згадай як звали....
Для такої категорії не повинно бути застави. І крапка!
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25.02.2021 14:57
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...молодцы, шимпанЗЕ Дело "ПриватБанка": экс-замглавы Яценко вышел под залог - Цензор.НЕТ 5541
Дело "ПриватБанка": экс-замглавы Яценко вышел под залог - Цензор.НЕТ 1125
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25.02.2021 14:47 Відповісти
А шо, кто-то сомневался , что так будет? Гринпоц- это имитация патриотизма и заботы об Украине, там преследуются только свои шкурные интересы везде , и по всем пунктам согласование действий с шефом-хуйлом. Поэтому меня искренне удивляют люди, которые орут о том, что клован стал на путь интересов страны, нужно быть дебилом совсем, чтобы в это верить . И, мягко говоря, сволочью, чтобы писать об этом во всех СМИ, как делают наши некоторые известные блохеры и политолухи. Вижу в этом либо проплаченность последних, либо вылазящие наружу ватное гнилое нутро.
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25.02.2021 15:20 Відповісти
👍
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25.02.2021 15:38 Відповісти
Конечно никто не сомневался. Ведь по нормам действующего УПК (принятого при президенте Порошенко), подозрение в коррупции предусматривает назначение залога и выхода подозреваемого из СИЗО на время следствия. И это кстати европейская практика. Поэтому в чем суть ваших притензий я не особо понимаю.
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25.02.2021 15:58 Відповісти
Оно то так. Только кто мешал установить залог в 5 млрд долларов, которые сперли из Привата? А так заплатил от ворованного сотую часть и -гуляй спокойно.
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25.02.2021 16:07 Відповісти
Не сотую а в 2500 раз меньше залог чем украли. Тоесть залог меньше 001%
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25.02.2021 17:00 Відповісти
Да потому что это ваш гринпоц орал про расстрелы коррупционеров и воров, нулевую толерантность к коррупции, отрубанные руки и ужесточение наказаний. А в результате получается- отпускаем за сущие копейки (в сравнении с украденным) людей любимого бабломойского, на которых у них "железные" доказательства, а Рифмастера без доказательств держим в тюрьме год. Европейская практика - это действительно хорошо, но не в реалиях зеленогнойной власти.
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25.02.2021 16:24 Відповісти
саме так, в цій країні і продається абсолютно все, і абсолютно все купляється, проте це дозволено лишень невеличкій купці кончаних виродків які на жаль реально керують цим царством. ну а далі все за прейскурантом.......... .
чи може хтось сподівається що в цій країні колись запрацює закон єдиний для всіх і при цьому всі залишаться живі-здорові?!?!?!???
так ото ж.
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25.02.2021 15:22 Відповісти
Мы-нарид и зробили це разом! Б-ЭЭ
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25.02.2021 17:01 Відповісти
уже наверно и чартер в Вену заказал..
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25.02.2021 14:48 Відповісти
Согласен! 52 миллионов гривен - именно столько ему стоил билет в один конец...
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25.02.2021 14:59 Відповісти
Сейчас его легче убрать, чем ждать когда он стуканет на Беню, Зелю, Дубилетов и остальных. Зря отпустили
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25.02.2021 14:48 Відповісти
Нуу ... Справа "Приватбанку": ексзаступник голови Яценко вийшов під заставу - Цензор.НЕТ 6241 52 млн теж гроші. Трохи почекають.
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25.02.2021 14:54 Відповісти
ты в уме? это цирк для лохов. суд признает что они не виноваты, и это повод, что бы никогда ни одна страна мира не выдала их США. "вопрос рассмотрен, они не виноваты!"
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25.02.2021 15:22 Відповісти
Закон омерты : «Кто глух и нем, к тому же слеп, тот тихо проживет 100 лет».
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25.02.2021 14:49 Відповісти
спистил в баксах.. заплатил гривнами за свободу .. !
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25.02.2021 14:51 Відповісти
Що,знов жінка принесла?Чи "експрес-переказ"спрацював?Але-ж,панове:суми,суми які!!!Просто так,"на щелчек пальцев"...Ну не бісить га?Це що,такі суми лежать вдома,"під ліжком"?
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25.02.2021 14:52 Відповісти
за полцены
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25.02.2021 14:52 Відповісти
наче казали, що вкрав він 150+ мільйонів
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25.02.2021 17:34 Відповісти
Днем раньше Цензор и писал о 132млн, а теперь съехали нва 52. Ни один там руки погрел,думаю.
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25.02.2021 18:52 Відповісти
були вилучени ювелірні вироби жовтого металу
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25.02.2021 20:04 Відповісти
Да чтоб такой талантище, да не нашел за день каких-то вшивых два лимона баксов на залог?!
Да ему это как два пальца об асфальт!
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25.02.2021 14:53 Відповісти
Прикольно менеджеры в привате зарабатывают, что могут 52 млн налегке спустить)
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25.02.2021 14:53 Відповісти
кто-то ожидал чего-то другого? пока законодательно не отменят возможность выхода под залог для топ-коррупционеров, что очень сомнительно, они будут выходить под залог.
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25.02.2021 14:53 Відповісти
Єс, єс .... Справа "Приватбанку": ексзаступник голови Яценко вийшов під заставу - Цензор.НЕТ 1284
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25.02.2021 14:53 Відповісти
Теперь можно и на консультацию к австрийским или немецким специалистам лететь. Небось, тахикардия нехилая была после задержания!
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25.02.2021 14:55 Відповісти
А Ви чогось ІНШОГО чекали!? Дарма. Українська правохорнна система , закони створенні депутатами всіх скликань, чиновниками які є злодіями корупціонрами для розкрадання майна ДЕРЖАВИ. Їх ніколи не посадять, а якщо арештують то відпустять і згадай як звали....
Для такої категорії не повинно бути застави. І крапка!
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25.02.2021 14:57 Відповісти
Вы правы, поэтому УПК- портнова никакая власть не отменяет, что По, что Зе....
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25.02.2021 15:01 Відповісти
Платеж от ООО..

А теперь проверить сколько налогов заплатило это ООО...что бы получить эти 52 миллиона...и какая в том ООО заработная плата у работников...если там таковые есть...
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25.02.2021 14:58 Відповісти
эта свобода за 52 лимона имет ограничения??
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25.02.2021 14:58 Відповісти
Застава була прийнята ВР при пєтє, кримінальна справа Стерненка була розпочата при ньому, суддя- прихильник леніна сталіна попрэвич був переведений з донецька в одесу теж порошенко.
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25.02.2021 15:00 Відповісти
Не бреши винторогий...залог был введен еще в 2012-м году..
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25.02.2021 15:07 Відповісти
Порєвич, Вовк, Тупицький - то агентурна мережа кремля, призначена на посаді за каденції петрика.
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25.02.2021 15:27 Відповісти
Брешешь! Тупицкий по квоте овоща зашел, а председателем стал при зебиле! И вовк до Пороха был и против Пороха интриговал! И поревич в Донецке судьей до Пороха работал!
Брехло ты лаптеногое!
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25.02.2021 23:13 Відповісти
...кстати, традиция хезать в штаны своим оппонентам тоже была основана Порошенко, верно, вася? Справа "Приватбанку": ексзаступник голови Яценко вийшов під заставу - Цензор.НЕТ 2790 Справа "Приватбанку": ексзаступник голови Яценко вийшов під заставу - Цензор.НЕТ 2623
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25.02.2021 15:30 Відповісти
До чого ж гидко стало читати новини. Злодюг віпускають,на фронті наших вбивають,ціни на все збільшують,від ковіду вмирають,і т.д, і т.п. А прєпіздєнту пох... Він на гастролі збирається....
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25.02.2021 15:02 Відповісти
а ти не читай,дивись "наш","прямий" там всю правду почуєш!!!
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25.02.2021 15:58 Відповісти
"Украл, выпил, в тюрьму" "пидозра, залог, заграница..."
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25.02.2021 15:02 Відповісти
Смотри, быстро... Только переночевал, видать даже и не завтракал... Не имей сто рублей, а имей сто друзей... в ООО.
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25.02.2021 15:07 Відповісти
Так то не Гонтарєва розікрала Приватбанк?
І "верьовки" не за ту хату співали?
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25.02.2021 15:14 Відповісти
Ще б 10 хвилин i лiтак перетнув повiтряний простiр Украiни,ну шо зебiли розвели как котят,ця влада просто неспроможна закрити ворогiв корупционерiв,страна юа, ВАШ,Мертвечук на волi патрiоти в тюрмi Дурдом, а не держава. Хоч додоли до суми застави вартість його повітряного перехоплення? Роза вітрів. Роза-ім'я єврейське, жіноче. Вітер-це рушійна сила, яка змете з теренів Украіни того Яценка на протязі декількох днів. Може і годин
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25.02.2021 15:16 Відповісти
ти окрім зебілів ще якісь слова знаєш? таке враження ,що попугай на клаву жме!!!
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25.02.2021 15:56 Відповісти
Не ображайся,с пicнi cлов не викинеш,на правду не можна ображатись,яка би вона не була боляча,iншого слова людей якi вибрали це в ролi президента,я не находжу
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25.02.2021 16:54 Відповісти
Украл миллиарды - отпустили за миллион! Коломойский заплатил?
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25.02.2021 15:18 Відповісти
Страшно представить -сколько с кума ввх можно снять... Справа "Приватбанку": ексзаступник голови Яценко вийшов під заставу - Цензор.НЕТ 3743,чур ,оксанку не трогать -она жэнщина....
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25.02.2021 15:35 Відповісти
Купляй билет на Киев, а сам под покровом ночи переходи молдаванскую границу, Запад нам поможет.
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25.02.2021 15:38 Відповісти
Кто б сомневался. Теперь "укроется клетчатым пледом" и дело с концом.
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25.02.2021 15:40 Відповісти
питання до суду: інкримінують 150 мільйонів-застава 50? ну вже хоч би стільки ж! рехвормовані сивочолим суди,браво!!!
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25.02.2021 15:54 Відповісти
Опять те Порошенко в рейтузы насрал. Когда это закончится? Когда ты перестанешь уже рейтузы подставлять?
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25.02.2021 16:10 Відповісти
Каламойский из Привата не 150 миллионов вывел а 140 МИЛЛИАРДОВ-тоесть почти в 100 раз больше!
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25.02.2021 16:57 Відповісти
Кто бы сомневался срубили баблишко и теперь наблюдаем очередной сериал закон и правопорядок .
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25.02.2021 16:20 Відповісти
Ну понятно что при таком низком залоге выйдет сразу!
Хотя бы 520 млн. гривен надо было. Или что бы уже точно миллиард гривен!
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25.02.2021 16:35 Відповісти
Украли 140 МИЛЛИАРДОВ,а залог заплатили 52 миллиона-тоесть в две с половиной ТЫСЯЧИ раз меньше. Это хороший бизнес.
Ну и прокурор или судья которые назначили такой низкий залог -они я думаю в доле. Как и СБУ
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25.02.2021 16:56 Відповісти
ура, товарищи!... Справа "Приватбанку": ексзаступник голови Яценко вийшов під заставу - Цензор.НЕТ 1797
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25.02.2021 17:24 Відповісти
спектакль ермака и компании
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25.02.2021 18:23 Відповісти
нужен залог хотя бы 4 ярда вот это будет тема, а так он на шлюх за годбольше тратит. пазор,
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25.02.2021 19:38 Відповісти
 
 