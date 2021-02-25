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Приватбанк (823) Яценко Владимир (22)

Дело "ПриватБанка": экс-замглавы Яценко вышел под залог

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело

Подозреваемый в присвоении имущества бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Владимир Яценко вышел из СИЗО после внесения залога 52 миллионов гривен.

Об этом сообщил спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Залог таки внесен, это произошло сегодня. Платеж от ООО", - сказала Чемерис.

25 февраля Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления "ПриватБанка" Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен.

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокурор просит назначить для экс-топа "ПриватБанка" Яценко залог в более чем 136 млн грн - именно в растрате такой суммы его подозревают
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Топ комментарии
+34
...молодцы, шимпанЗЕ Дело "ПриватБанка": экс-замглавы Яценко вышел под залог - Цензор.НЕТ 5541
Дело "ПриватБанка": экс-замглавы Яценко вышел под залог - Цензор.НЕТ 1125
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25.02.2021 14:47
+24
уже наверно и чартер в Вену заказал..
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25.02.2021 14:48
+14
А Ви чогось ІНШОГО чекали!? Дарма. Українська правохорнна система , закони створенні депутатами всіх скликань, чиновниками які є злодіями корупціонрами для розкрадання майна ДЕРЖАВИ. Їх ніколи не посадять, а якщо арештують то відпустять і згадай як звали....
Для такої категорії не повинно бути застави. І крапка!
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25.02.2021 14:57
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...молодцы, шимпанЗЕ Дело "ПриватБанка": экс-замглавы Яценко вышел под залог - Цензор.НЕТ 5541
Дело "ПриватБанка": экс-замглавы Яценко вышел под залог - Цензор.НЕТ 1125
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25.02.2021 14:47 Ответить
А шо, кто-то сомневался , что так будет? Гринпоц- это имитация патриотизма и заботы об Украине, там преследуются только свои шкурные интересы везде , и по всем пунктам согласование действий с шефом-хуйлом. Поэтому меня искренне удивляют люди, которые орут о том, что клован стал на путь интересов страны, нужно быть дебилом совсем, чтобы в это верить . И, мягко говоря, сволочью, чтобы писать об этом во всех СМИ, как делают наши некоторые известные блохеры и политолухи. Вижу в этом либо проплаченность последних, либо вылазящие наружу ватное гнилое нутро.
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25.02.2021 15:20 Ответить
👍
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25.02.2021 15:38 Ответить
Конечно никто не сомневался. Ведь по нормам действующего УПК (принятого при президенте Порошенко), подозрение в коррупции предусматривает назначение залога и выхода подозреваемого из СИЗО на время следствия. И это кстати европейская практика. Поэтому в чем суть ваших притензий я не особо понимаю.
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25.02.2021 15:58 Ответить
Оно то так. Только кто мешал установить залог в 5 млрд долларов, которые сперли из Привата? А так заплатил от ворованного сотую часть и -гуляй спокойно.
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25.02.2021 16:07 Ответить
Не сотую а в 2500 раз меньше залог чем украли. Тоесть залог меньше 001%
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25.02.2021 17:00 Ответить
Да потому что это ваш гринпоц орал про расстрелы коррупционеров и воров, нулевую толерантность к коррупции, отрубанные руки и ужесточение наказаний. А в результате получается- отпускаем за сущие копейки (в сравнении с украденным) людей любимого бабломойского, на которых у них "железные" доказательства, а Рифмастера без доказательств держим в тюрьме год. Европейская практика - это действительно хорошо, но не в реалиях зеленогнойной власти.
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25.02.2021 16:24 Ответить
саме так, в цій країні і продається абсолютно все, і абсолютно все купляється, проте це дозволено лишень невеличкій купці кончаних виродків які на жаль реально керують цим царством. ну а далі все за прейскурантом.......... .
чи може хтось сподівається що в цій країні колись запрацює закон єдиний для всіх і при цьому всі залишаться живі-здорові?!?!?!???
так ото ж.
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25.02.2021 15:22 Ответить
Мы-нарид и зробили це разом! Б-ЭЭ
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25.02.2021 17:01 Ответить
уже наверно и чартер в Вену заказал..
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25.02.2021 14:48 Ответить
Согласен! 52 миллионов гривен - именно столько ему стоил билет в один конец...
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25.02.2021 14:59 Ответить
Сейчас его легче убрать, чем ждать когда он стуканет на Беню, Зелю, Дубилетов и остальных. Зря отпустили
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25.02.2021 14:48 Ответить
Нуу ... Справа "Приватбанку": ексзаступник голови Яценко вийшов під заставу - Цензор.НЕТ 6241 52 млн теж гроші. Трохи почекають.
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25.02.2021 14:54 Ответить
ты в уме? это цирк для лохов. суд признает что они не виноваты, и это повод, что бы никогда ни одна страна мира не выдала их США. "вопрос рассмотрен, они не виноваты!"
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25.02.2021 15:22 Ответить
Закон омерты : «Кто глух и нем, к тому же слеп, тот тихо проживет 100 лет».
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25.02.2021 14:49 Ответить
спистил в баксах.. заплатил гривнами за свободу .. !
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25.02.2021 14:51 Ответить
Що,знов жінка принесла?Чи "експрес-переказ"спрацював?Але-ж,панове:суми,суми які!!!Просто так,"на щелчек пальцев"...Ну не бісить га?Це що,такі суми лежать вдома,"під ліжком"?
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25.02.2021 14:52 Ответить
за полцены
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25.02.2021 14:52 Ответить
наче казали, що вкрав він 150+ мільйонів
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25.02.2021 17:34 Ответить
Днем раньше Цензор и писал о 132млн, а теперь съехали нва 52. Ни один там руки погрел,думаю.
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25.02.2021 18:52 Ответить
були вилучени ювелірні вироби жовтого металу
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25.02.2021 20:04 Ответить
Да чтоб такой талантище, да не нашел за день каких-то вшивых два лимона баксов на залог?!
Да ему это как два пальца об асфальт!
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25.02.2021 14:53 Ответить
Прикольно менеджеры в привате зарабатывают, что могут 52 млн налегке спустить)
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25.02.2021 14:53 Ответить
кто-то ожидал чего-то другого? пока законодательно не отменят возможность выхода под залог для топ-коррупционеров, что очень сомнительно, они будут выходить под залог.
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25.02.2021 14:53 Ответить
Єс, єс .... Справа "Приватбанку": ексзаступник голови Яценко вийшов під заставу - Цензор.НЕТ 1284
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25.02.2021 14:53 Ответить
Теперь можно и на консультацию к австрийским или немецким специалистам лететь. Небось, тахикардия нехилая была после задержания!
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25.02.2021 14:55 Ответить
А Ви чогось ІНШОГО чекали!? Дарма. Українська правохорнна система , закони створенні депутатами всіх скликань, чиновниками які є злодіями корупціонрами для розкрадання майна ДЕРЖАВИ. Їх ніколи не посадять, а якщо арештують то відпустять і згадай як звали....
Для такої категорії не повинно бути застави. І крапка!
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25.02.2021 14:57 Ответить
Вы правы, поэтому УПК- портнова никакая власть не отменяет, что По, что Зе....
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25.02.2021 15:01 Ответить
Платеж от ООО..

А теперь проверить сколько налогов заплатило это ООО...что бы получить эти 52 миллиона...и какая в том ООО заработная плата у работников...если там таковые есть...
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25.02.2021 14:58 Ответить
эта свобода за 52 лимона имет ограничения??
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25.02.2021 14:58 Ответить
Застава була прийнята ВР при пєтє, кримінальна справа Стерненка була розпочата при ньому, суддя- прихильник леніна сталіна попрэвич був переведений з донецька в одесу теж порошенко.
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25.02.2021 15:00 Ответить
Не бреши винторогий...залог был введен еще в 2012-м году..
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25.02.2021 15:07 Ответить
Порєвич, Вовк, Тупицький - то агентурна мережа кремля, призначена на посаді за каденції петрика.
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25.02.2021 15:27 Ответить
Брешешь! Тупицкий по квоте овоща зашел, а председателем стал при зебиле! И вовк до Пороха был и против Пороха интриговал! И поревич в Донецке судьей до Пороха работал!
Брехло ты лаптеногое!
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25.02.2021 23:13 Ответить
...кстати, традиция хезать в штаны своим оппонентам тоже была основана Порошенко, верно, вася? Справа "Приватбанку": ексзаступник голови Яценко вийшов під заставу - Цензор.НЕТ 2790 Справа "Приватбанку": ексзаступник голови Яценко вийшов під заставу - Цензор.НЕТ 2623
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25.02.2021 15:30 Ответить
До чого ж гидко стало читати новини. Злодюг віпускають,на фронті наших вбивають,ціни на все збільшують,від ковіду вмирають,і т.д, і т.п. А прєпіздєнту пох... Він на гастролі збирається....
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25.02.2021 15:02 Ответить
а ти не читай,дивись "наш","прямий" там всю правду почуєш!!!
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25.02.2021 15:58 Ответить
"Украл, выпил, в тюрьму" "пидозра, залог, заграница..."
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25.02.2021 15:02 Ответить
Смотри, быстро... Только переночевал, видать даже и не завтракал... Не имей сто рублей, а имей сто друзей... в ООО.
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25.02.2021 15:07 Ответить
Так то не Гонтарєва розікрала Приватбанк?
І "верьовки" не за ту хату співали?
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25.02.2021 15:14 Ответить
Ще б 10 хвилин i лiтак перетнув повiтряний простiр Украiни,ну шо зебiли розвели как котят,ця влада просто неспроможна закрити ворогiв корупционерiв,страна юа, ВАШ,Мертвечук на волi патрiоти в тюрмi Дурдом, а не держава. Хоч додоли до суми застави вартість його повітряного перехоплення? Роза вітрів. Роза-ім'я єврейське, жіноче. Вітер-це рушійна сила, яка змете з теренів Украіни того Яценка на протязі декількох днів. Може і годин
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25.02.2021 15:16 Ответить
ти окрім зебілів ще якісь слова знаєш? таке враження ,що попугай на клаву жме!!!
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25.02.2021 15:56 Ответить
Не ображайся,с пicнi cлов не викинеш,на правду не можна ображатись,яка би вона не була боляча,iншого слова людей якi вибрали це в ролi президента,я не находжу
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25.02.2021 16:54 Ответить
Украл миллиарды - отпустили за миллион! Коломойский заплатил?
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25.02.2021 15:18 Ответить
Страшно представить -сколько с кума ввх можно снять... Справа "Приватбанку": ексзаступник голови Яценко вийшов під заставу - Цензор.НЕТ 3743,чур ,оксанку не трогать -она жэнщина....
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25.02.2021 15:35 Ответить
Купляй билет на Киев, а сам под покровом ночи переходи молдаванскую границу, Запад нам поможет.
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25.02.2021 15:38 Ответить
Кто б сомневался. Теперь "укроется клетчатым пледом" и дело с концом.
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25.02.2021 15:40 Ответить
питання до суду: інкримінують 150 мільйонів-застава 50? ну вже хоч би стільки ж! рехвормовані сивочолим суди,браво!!!
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25.02.2021 15:54 Ответить
Опять те Порошенко в рейтузы насрал. Когда это закончится? Когда ты перестанешь уже рейтузы подставлять?
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25.02.2021 16:10 Ответить
Каламойский из Привата не 150 миллионов вывел а 140 МИЛЛИАРДОВ-тоесть почти в 100 раз больше!
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25.02.2021 16:57 Ответить
Кто бы сомневался срубили баблишко и теперь наблюдаем очередной сериал закон и правопорядок .
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25.02.2021 16:20 Ответить
Ну понятно что при таком низком залоге выйдет сразу!
Хотя бы 520 млн. гривен надо было. Или что бы уже точно миллиард гривен!
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25.02.2021 16:35 Ответить
Украли 140 МИЛЛИАРДОВ,а залог заплатили 52 миллиона-тоесть в две с половиной ТЫСЯЧИ раз меньше. Это хороший бизнес.
Ну и прокурор или судья которые назначили такой низкий залог -они я думаю в доле. Как и СБУ
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25.02.2021 16:56 Ответить
ура, товарищи!... Справа "Приватбанку": ексзаступник голови Яценко вийшов під заставу - Цензор.НЕТ 1797
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25.02.2021 17:24 Ответить
спектакль ермака и компании
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25.02.2021 18:23 Ответить
нужен залог хотя бы 4 ярда вот это будет тема, а так он на шлюх за годбольше тратит. пазор,
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25.02.2021 19:38 Ответить
 
 