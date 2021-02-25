Дело "ПриватБанка": экс-замглавы Яценко вышел под залог

Подозреваемый в присвоении имущества бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Владимир Яценко вышел из СИЗО после внесения залога 52 миллионов гривен.

Об этом сообщил спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Залог таки внесен, это произошло сегодня. Платеж от ООО", - сказала Чемерис.

25 февраля Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления "ПриватБанка" Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен.

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.

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